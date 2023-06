Die hohe Zeit der Fußballmanager-Spiele auf dem PC ist vorbei. Das einstige deutsche Urgestein "Anstoss" versucht sich seit einiger Zeit zu durchwachsenen Kritiken im Early Access am Comeback. Der Schöpfer der Serie wiederum hat 2021 "We Are Football" herausgebracht, das seitdem recht positives Echo bekommen hat.

Als letzter großer Name – und praktisch auch "Goldstandard" des Genres – verblieben ist die "Football Manager"-Reihe, die nach wie vor eine treue Fangemeinde hat. Und deren Entwickler, Sports Interactive, haben nun erste Neuerungen für die nächsten beiden Ausgaben angekündigt.

Frauen kicken mit

Mit dem im kommenden Jahr erscheinenden "Football Manager 2025" wird man ein Versprechen einlösen, das man 2021 gegeben hat. Damals hatte man angekündigt, künftig auch Frauenfußball im Spiel abzubilden. Allerdings bat man auch um Geduld, da neben dem Anlegen und Integrieren neuer Datenbanken, Spielermodelle und Ligaregelungen auch die Übersetzungen anzupassen und rechtliche Dinge zu klären waren.

Ein Foto aus dem Scottish-Premier-League-Cup-Finale 2022 zwischen den Frauenteams der Glasgow Rangers und Hibernian Edinburgh. Auch dieser Bewerb könnte im "Football Manager 2025" zu finden sein. IMAGO/Focus Images

Gemeint haben dürfte man wohl die Lizenzen, die man sich für die Abbildung von originalen Klubnamen, Vereinslogos und Spielerinnen noch sichern musste. Damit ist man wohl nun fertig. In welchem Umfang Frauenteams im "Footie 25" zu finden sein werden, ließ man aber noch offen.

Es stehen aber auch noch weitere tiefgreifende Änderungen an. Der ursprünglich für die 2022er-Ausgabe geplante Umstieg von der Eigenbau-Match-Engine auf die Unity-Engine wird ebenfalls 2024 umgesetzt. Er wird wesentlich schönere Spieldarstellungen erlauben und insbesondere im Bereich der Animationen Fortschritte bringen. Außerdem kündigt man einen Totalumbau der in die Jahre gekommenen Benutzeroberfläche an. Erste grafische Eindrücke will man im zweiten Quartal 2024 veröffentlichen.

Versionsübergreifender Savegame-Import

Bevor es so weit ist, muss aber ohnehin erst noch der "Football Manager 2024" fertig entwickelt werden, der im Herbst auf den Markt kommen soll. Dieser schließt sozusagen zum 20-jährigen Bestehen der Reihe eine Ära ab. Und dabei soll er auch eine schon lange gewünschte Funktion mitbringen, nämlich den Import von Speicherständen aus dem vorhergehenden Teil.

Wer sein Team im aktuellen "Football Manager 2023" gehegt und gepflegt hat, muss nicht mehr von neuem anfangen oder diese Version installiert lassen, um seine Karriere fortzusetzen. In der nächsten Ausgabe soll man diese nahtlos fortsetzen können und gleichzeitig auch von anderen Neuerungen profitieren.

Der "Football Manager 2024" wird außerdem von den Vorarbeiten für die Unity-Umstellung profitieren. Sports Interactive hat Fußballprofis für Motion Capturing engagiert. Erste Verbesserungen bei Animationen in der 3D-Spieldarstellung sollen aber schon in den nächsten Teil einfließen. (gpi, 29.6.2023)