Lieber frei auf eigene Rechnung arbeiten, statt sich in einen Kassenvertrag fügen: Das System der Wahlärzte ist in Verruf geraten. Was hinter dem Streit steckt

Lange Wartezeiten vor und bei einem Termin in einer Kassenpraxis verdrießen Patienten. Aber hilft es, die Alternative abzuschaffen? imago images/Shotshop

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) tat es ebenso wie Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): Sie alle rütteln am System der Wahlärzte. Die Forderungen reichen von strengeren Regeln bis zur Abschaffung.

Frage: Was sind Wahlärztinnen und Wahlärzte überhaupt?

Antwort: Wahlärzte haben keinen Vertrag mit einer Gesundheitskasse, die Leistungen im Rahmen der Krankenversicherung bezahlt. Die Patienten begleichen die frei festgelegten Behandlungshonorare erst einmal aus eigener Tasche. Anders als bei Privatärzten gibt es aber das Recht auf Rückerstattung. Auf Antrag refundiert die Kasse 80 Prozent des Betrags, den ein Arzt mit Kassenvertrag für die gleiche Leistung erhält.

Frage: Wie viele Wahlärzte gibt es?

Antwort: Laut ÖGK sind es 11.000, also mehr, als es Vertragsärzte gibt. Kassenplanstellen existieren derzeit 7.330 (ohne Zahnmedizin).

Frage: Was ist das Problem daran?

Antwort: Wer Wahlarzt werde, gehe dem öffentlichen Gesundheitssystem verloren, argumentiert Huss. Denn anders als Kassenärzte muss sich diese Gruppe an keinen bestimmten Versorgungsauftrag wie ein Mindestmaß an Öffnungszeit halten.

Frage: Was motiviert dazu, Wahlarzt zu werden?

Antwort: Über viele Jahre habe der Ausbau der Kassenstellen nicht mit dem Wachstum der Bevölkerung Schritt gehalten, erläutert Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien (IHS). Dahinter sei ein gemeinsames Interesse gestanden: Indem auf einen niedergelassenen Arzt immer mehr Patienten kamen, konnte die Ärztekammer ihrer Klientel wachsende Einkommen garantieren. Die Krankenkassen ersparten sich dadurch allzu üppige Erhöhungen der Leistungstarife und verhinderten, dass mehr Angebot auch mehr Nachfrage schafft.

Allerdings passe das Motto "Viel Geld, aber viel Arbeit" der neuen Generation von Ärztinnen und Ärzten nicht mehr, sagt Czypionka. Heute sei Freiheit viel wichtiger – etwa bei der Urlaubsplanung, bei der Kassenärzte fast wie Angestellte eingegrenzt sind. Dabei nehmen Wahlärzte offenbar in Kauf, dass sie – wie eine IHS-Studie zeigt – im Durchschnitt weniger verdienen.

Frage: Und was zieht Patienten in Wahlarztpraxen, obwohl sie dort mehr zahlen müssen?

Antwort: Müssen Vertragsärzte immer mehr Menschen betreuen, steigt naturgemäß die Wartezeit auf einen Termin. Wahlärzte empfangen schneller – und können dem einzelnen Patienten üblicherweise mehr Zeit bieten. Allerdings relativiert Czypionka die Klagen über das angeblich überlastete Kassensystem. Akutfälle könnten mit rascher Behandlung rechnen, und auch für nicht so dringliche Untersuchungen sei die Wartezeit im internationalen Vergleich moderat. Nur habe sich eine Mentalität durchgesetzt, die alles sofort erwarte: "Bestelle ich ein Paket, muss es am nächsten Tag da sein."

Frage: Gehen dem öffentlichen System tatsächlich die Ärzte aus?

Antwort: Pauschal lässt sich das nicht behaupten. Laut ÖGK sind derzeit 97 Prozent aller Kassenplanstellen besetzt – was für jene natürlich kein Trost ist, in deren Gegend gerade eine Praxis verwaist ist. In Summe fehlen österreichweit 90 Allgemeinmediziner, 63 Fachärzte und 191 Zahnmediziner. Allerdings wird für die Zukunft noch mehr Personal gebraucht, will die ÖGK doch 500 zusätzliche Stellen schaffen.

In den Spitälern ist der Mangel an Pflegekräften die größte Sorge. Mancherorts fehlt es aber auch an Medizinern. Die Ärztekammer unterstützt am Freitag in Wien deshalb einen einstündigen Warnstreik in der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring. Die Standesvertretung führt das Problem im Gegensatz zu Huss aber nicht auf die Verlockungen der Wahlarztpraxis zurück, die Personal aus den Krankenhäusern abziehen würden.

Frage: Lassen sich die Personallücken schließen, indem das Wahlarztsystem – sprich: die Kostenrückerstattung – abgeschafft wird?

Antwort: Der Effekt werde eher gering sein, glaubt Experte Czypionka: Viele Menschen würden weiterhin zum Wahlarzt gehen – zumal sie schon jetzt auf die Rückerstattung überschaubarer Summen verzichteten. Um eine Trendumkehr zu schaffen, müssten auch die Arbeitsbedingungen in den Spitälern und für die niedergelassenen Vertragsärzte verbessert werden. Die ÖGK habe schon einiges getan, um den Bedürfnissen der jüngeren Ärzte entgegenzukommen, fügt der Experte an. Allerdings sei das in vielen Köpfen noch nicht angekommen, was auch am nicht gerade positiven Verhandlungsnarrativ der Ärztekammer liege: "Ein Kassenvertrag ist besser als sein Ruf."

Frage: Zur Debatte stehen auch strengere Regeln. Worum geht es da?

Antwort: Wahlärzte sollen etwa dazu verpflichtet werden, so wie Vertragsärzte über die E-Card abzurechnen. Derzeit tun das laut ÖGK nur etwa fünf Prozent. Die Zettelwirtschaft bei der Kostenrückerstattung verursache einen unnötig hohen Verwaltungsaufwand, so die Kritik. Außerdem fehlten dann, wenn sich ein Patient wieder oder auch auf Kasse behandeln lässt, wichtige Informationen – von den Vorerkrankungen bis zu vorhergehenden Behandlungen.

Frage: Wer hat da was dagegen?

Antwort: Die Ärztekammer, die geradezu eine Erpressung wittert: Für kleine Ordinationen sei die Installierung des E-Card-Systems ein großer Aufwand – wer sich nicht füge, dem werde die Kostenrückerstattung gestrichen. Statt Wahlärzte anzufeinden, sollten vielmehr bessere Bedingungen für Kassenverträge geschaffen werden. (Gerald John, 30.6.2023)