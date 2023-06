Argentinien weiter in Führung vor Frankreich und Brasilien. Deutschland nur auf Rang 15

Hat ganz Wien hinter sich: David Alaba. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien - Weltmeister Argentinien führt auch nach der jüngsten Aktualisierung am Donnerstag die Weltrangliste an. Das Team um Kapitän Lionel Messi liegt damit vor dem WM-Zweiten Frankreich und Brasilien. Dahinter folgen England und Belgien. Österreich machte nach dem 1:1 gegen Belgien und dem 2:0 über Schweden in der EM-Qualifikation im Vergleich zum April drei Plätze gut und ist nun 29.

Deutschland, Gastgeber der EM 2024, büßte nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen einen weiteren Platz ein und steht aktuell auf Rang 15. (APA; 29.6.2023)

Top Ten:

1. Argentinien

2. Frankreich

3. Brasilien

4. England

5. Belgien

6. Kroatien

7. Niederlande

8. Italien

9. Portugal

10. Spanien

Weiters:

23. Schweden

29. Österreich