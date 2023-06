Apple genießt den Ruf, erst dann in neue Produktkategorien einzusteigen, wenn man mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden ist. So hat man sich ja auch bei der unlängst vorgestellten VR-Brille Vision Pro gehörig Zeit gelassen, die ersten Gerüchte gab es bereits Jahre zuvor. Ob dann bei Apple wirklich alle mit dem Ergebnis zufrieden waren, sei dahingestellt, der Ruf bleibt aber trotzdem.

Doch so löblich dieser Ansatz an sich ist, nicht jede lange Verzögerung kann mit diesem Bestreben nach Qualität erklärt werden. Ein Paradebeispiel sind Apples Arbeiten an einem selbstfahrenden Auto, von dem bereits 2015 erstmals zu hören war. Soll es demnach doch in der Zwischenzeit bereits mehrfache Neustarts und Personalwechsel an prominenter Stelle gegeben haben.

Neues von Titan

War es zuletzt ziemlich ruhig um das zumindest früher einmal "Project Titan" genannte Unterfangen geworden, gibt es nun wieder neue Informationen. Den Journalisten von "Car and Driver" ist es mit einer peniblen Recherche offenbar gelungen, die geheime Teststrecke für Apple-Autos aufzuspüren. Demnach befindet sich die Teststrecke mitten im Nichts in der Wüste von Arizona.

Eine Satellitenaufnahme des betreffenden Geländes in der Wüste von Arizona. Google Maps

Von Apple selbst ist sie übrigens nicht errichtet worden, das 5.500 Hektar große Gelände wurde von Daimler-Chrysler erworben. Dieser Deal hätte eigentlich geheim gehalten werden sollen, als Käufer scheint in den Unterlagen eine Firma namens "Route 14 Investments" auf. Dabei dürfte es sich aber um eine Tarnfirma von Apple handeln, jedenfalls hat dessen Eigentümer nicht nur eine Telefonnummer im Apple Park, er wurde auch als Mitarbeiter von Apple gelistet.

Bei "Car and Driver" ist man aber noch einen Schritt weitergegangen und hat sich die Lage vor Ort angesehen. Dabei konnte man mehrere Lexus RX auf Testrunden ablichten. Das klingt zunächst nach einem Gegenbeweis, ist es aber nicht. Genau mit diesen Fahrzeugen hat Apple bisher seine selbstfahrenden Systeme getestet. Auch der Sensoraufbau auf dem Dach ähnelt früheren Fotos von Apple-Testfahrzeugen.

Viele offene Fragen

In den vergangenen Jahren gab es viele widersprüchliche Meldungen zu "Project Titan". Hieß es zunächst, dass Apple wirklich alles selber entwickeln wolle, stand ein paar Jahre später eine Kooperation mit deutschen Autoherstellern im Raum. Diese sollen aber abgesagt haben.

Zuletzt wurde dann eine Zusammenarbeit mit Hyundai und Kia kolportiert, was von den beiden Unternehmen wiederum öfentlich dementiert wurde. Mitte 2021 war dann von einer Kooperation mit südkoreanischen Zulieferern die Rede. Ob aus all dem aber tatsächlich etwas wird, steht bisher weiter in den Sternen. (apo, 29.6.2023)