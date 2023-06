Seit 2021 bewohnt der Neue Kunstverein Wien (NKW) das ehemalige Autohaus St. Marx am Rennweg. kunst-dokumentation.com

Wien - Kunstausstellungen an außergewöhnlichen Orten zu zeigen gehört in Wien mittlerweile zum guten Ton. Temporär leerstehende Gebäude wie alte Krankenhäuser, Villen, Bürotürme oder ehemalige Fabriken werden bis zum Abriss oder zur Renovierung kostengünstig zwischengenützt.

Ein bereits seit 2021 bestehendes Projekt befindet sich in Wien-Simmering. Mitten am Rennweg unweit der S-Bahn-Station St. Marx, im industriellen Flair zwischen Parkplätzen und Fahrzeughändlern, bewohnt der Neue Kunstverein Wien (NKW) ein ehemaliges Autohaus und zeigt dort auf 1600 Quadratmeter Fläche Werke zeitgenössischer Kunstschaffender. Vor allem junge, lokale Namen finden hier eine Bühne.

Der von Kasia Matt-Uszynska geleitete Kunstraum schlägt alle paar Jahre woanders seine Zelte auf und bewohnte bereits ein altes Bürogebäude am Stadtpark sowie das Hochhaus in der Herrengasse. 2021 zog der Verein, der vom Bund und der Stadt Wien gefördert wird, in das ehemalige Porsche-Verkaufshaus mit anschließender Werkstätte. In diese zwei Hälften teilt sich die Einrichtung auch – zwei Welten quasi: auf der einen ein fancy Showroom mit ausladender Präsentationsfläche und Glasfassade. Und auf der anderen eine typische Mechanikhalle mit all ihren Gebrauchsspuren auf Böden und Wänden.

Die Ausstellung "Hier und Jetzt II. Wien Skulptur 2023" zeigt wieder, was die Stadt an skulpturaler und Objektkunst so zu bieten hat: eine bunte Mischung! kunst-dokumentation.com

Einkaufswagerl bis Batteriearmee

Aktuell kann im raueren Ambiente die Fortsetzung eines sehenswerten Kunstschmankerls besucht werden: Unter dem Titel Hier und JetztII. Wien Skulptur2023 zeigt die Ausstellung, was die Stadt an skulpturaler und Objektkunst so zu bieten hat. Dafür arbeitete Matt-Uszynska wie bereits bei der vergangenen Ausgabe mit dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigung bildender Künstlerinnen und Künstler Wiener Secession, Herwig Kempinger, zusammen. Eine bunte Mischung aus unbekannteren und alteingesessenen Positionen.

Die Auswahl reicht von einer verspielten Kasperlskulptur der gefeierten, aus Estland stammenden Kris Lemsalu bis zu ganz neuen, fragilen Alugussfiguren von Schmähtandler Erwin Wurm. Die Vielfalt dazwischen ist beeindruckend: So treten eine Seventies-Puppe von Biennale-Künstlerin Jakob Lena Knebl, eine Truppe LED-leuchtender Einkaufswagerln von Thomas Baumann oder ein schweres smaragdgrünes Latexband von Liesl Raff in knalligem Gewand auf. Eine Armee an selbstgebastelten Batterien von Judith Fegerl, eine hauchzarte Kette von Irina Lotarevich – die man aus der Ferne kaum erkennt – oder ein verwinkeltes Spiegelkabinett von Andreas Fogarasi sprechen hingegen eine zurückhaltendere Sprache.

Alle zusammen erobern sie diesen spannenden Ort, den es unbedingt zu besuchen gilt. Die Anreise nach Simmering lohnt sich. (Katharina Rustler, 30.6.2023)