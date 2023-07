Viele Menschen treibt nicht nur das Posten von Urlaubsfotos und die Erinnerung an Geburtstage von Freundinnen und Freunden auf Facebook – sondern auch die Wohnungssuche. Unzählige Gruppen haben sich im sozialen Netzwerk dem Thema verschrieben und bieten einen Querschnitt des Wohnungsmarktes.

Auf der einen Seite stehen Wohnungssuchende, die sich mit blumigen Worten und Selfies anpreisen und um Nachricht potenzieller Vermieterinnen bitten. Auf der anderen stehen Wohnungsbesitzer oder Menschen auf der Suche nach Nachmietern für ihr Zuhause, die die Feinheiten des Mietrechts nicht immer zu kennen scheinen – oder darauf bauen, dass sich das Gegenüber nicht auskennt. Auch Christian Bartok, Chef der Mieterhilfe der Stadt Wien, kennt die Gruppen – und rät zu Vorsicht: "Da gibt es immer wieder Betrugsfälle." Wichtig sei, stets zu prüfen, ob derjenige, der die Wohnung da gerade anpreist, wirklich verfügungsberechtigt ist – das lässt sich beispielsweise mit einem Blick ins Grundbuch klären. Außerdem sollte geklärt werden, ob die Wohnung dem Voll- oder Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG) unterliegt. Davon ausgenommen sind etwa Ein- oder Zweifamilienhäuser oder gewerbliche Angebote. Im Folgenden eine Checkliste, worauf bei Wohnungen, die dem MRG unterliegen, zu achten ist.

Die Suche nach einer schönen, leistbaren Wohnung kann dauern – vermeintliche Vermieter sollten vorab dennoch gut abgeklopft werden. Getty Images/iStockphoto

Miete

Zuerst das Offensichtlichste: Die Miete ist oft viel zu hoch. "Abzocke", liest man unter vereinzelten Postings zu Wohnungen. Viel, viel öfter wird aber das Interesse Wohnungssuchender bekundet, die sich von den Preisen nicht abschrecken lassen und um eine persönliche Nachricht des Vermieters oder der Vermieterin bitten. Im Altbau – Wohnungen, die vor 1945 errichtet wurden – sind die Mieten gedeckelt, in Wien liegt dieser Richtwert bei 6,67 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Orientierungswert – nur ist es in der Regel komplizierter, weil auch Zu- und Abschläge möglich sind.

Wichtig sei jedenfalls, so Bartok, dass man nichts bezahlt, solange man keinen Vertrag und keinen Schlüssel in der Hand hat.

Wohnungsgröße

Für die einen ist eine Wohnung unter 30 Quadratmetern ein Loch, für die anderen ein "Singlehit": So oder so ähnlich werden kompakte Wohnungen online gern angepriesen. Wichtig zu wissen: Ist eine Altbauwohnung kleiner als 30 Quadratmeter, gibt es dafür einen Abschlag bei der Miete, der mindestens 25 Prozent beträgt.

Befristungen

Immer wieder finden sich in den Facebook-Gruppen auch Inserate für Wohnungen, die befristet auf ein Jahr vermietet werden, mitunter mit dem Zusatz, dass das "Verhandlungssache" sei. Eine solche Befristung ist unzulässig: Die Mindestbefristungsdauer liegt bei drei Jahren.

Mieterinnen und Mieter könnten diesen Umstand aber zu ihrem Vorteil nutzen – nur müssen sie genau Bescheid wissen: Wenn sicher ist, dass die Wohnung dem Mietrechtsgesetz unterliegt und diese nur auf ein oder zwei Jahre befristet wird, dann handelt es sich laut Bartok um eine unzulässige Befristung – der Mietvertrag ist daher automatisch unbefristet. "Aber da muss man sich wirklich sicher sein", betont Bartok, der zu einer Beratung vorab durch eine Mieterschutzorganisation rät.

Mietverhältnis

Wohnungen, die über den Sommer untervermietet werden, gibt es gerade wie Sand am Meer, auch wenn in Mietverträgen häufig ein Untermietverbot steht. Bartok kommen aber auch "Scheinuntermieten" unter, wo ein Strohmann als Hauptmieter zwischengeschaltet wird, um den Kündigungsschutz oder die Mindestbefristungsdauer zu umgehen.

"Mit Mietvertrag", lautet die Anforderung einer Wohnungssuchenden in einer der Gruppen. Theoretisch kann ein Mietvertrag tatsächlich mündlich abgeschlossen werden – "aber seriös ist das nicht", betont Bartok.

Kaution

Bis zu sechs Monatsmieten dürfen als Kaution verlangt werden, das geht auf einen OGH-Entscheid zurück – üblich sind drei. In Facebook-Gruppen werden aber immer wieder sechs Monatsmieten verlangt.

Provision

Die Wohnung sei provisionsfrei, lautet ein häufiges Argument der Privatvermittlungen, wie sie auf Facebook beworben werden. Wohnungssuchende sparen sich damit also zwei Monatsmieten, die sie andernfalls an den Makler oder die Maklerin abgeben müssten. Anfang Juli trat allerdings eine Gesetzesänderung in Kraft: Mit dem Bestellerprinzip zahlt der Auftraggeber die Maklerin – und das ist in der Regel der Vermieter oder die Vermieterin. Künftig sind so gut wie alle Wohnungen "provisionsfrei" – zumindest für Mieterinnen und Mieter. (Franziska Zoidl, 2.7.2023)