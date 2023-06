Erst am Mittwoch hat Wien Energie Details zu den geplanten Preissenkungen bei Strom, Gas und Fernwärme bekanntgegeben. Versprochene Gratistage verwirren

Wechseln oder nicht wechseln? Diese Frage stellt sich für viele. IMAGO/Robert Poorten

Nach einer langen Welle an durchaus heftigen Preiserhöhungen sowohl bei Strom als auch bei Gas ist nun eine Gegenbewegung im Gang. Ein ums andere Unternehmen kündigt Preissenkungen an. Manche Anbieter wie die Salzburg AG haben bereits Anfang Juni einen neuen, günstigeren Stromtarif eingeführt; der Arbeitspreis wurde von 27 Cent je Kilowattstunde (kWh) auf netto 19,90 Cent gesenkt. Dazu kommen noch Steuern und landesübliche Abgaben.

Die allermeisten Anbieter ziehen im Juli mit günstigeren Tarifen nach. Dazu gehört auch das gemessen an der Kundenzahl größte Energieversorgungsunternehmen Österreichs, die Wien Energie. Details hat das Unternehmen am Mittwoch präsentiert. Die rund eine Million Stromkundinnen und etwa 400.000 Gaskunden von Wien Energie werden demnächst Post erhalten mit der Einladung, das unterbreitete Angebot zu unterschreiben.

Neue Tarife ab 6. Juli abrufbar

Der Tarif "Optima entspannt", den der überwiegende Teil der Stromkunden von Wien Energie aktuell hat, wird von 22,7 Cent je kWh auf netto 15,9 Cent je kWh gesenkt. Inklusive Steuern und Abgaben sind es dann 20,3 Cent. Inkludiert sind in dem Angebot 190 Gratisenergietage.

Bei Erdgas liegt der neue Preis inklusive 50 Gratistagen bei 6,3 Cent je kWh statt bisher 10,5 Cent. Brutto sind es 7,9 Cent je kWh. Beiden Angeboten liegt eine zwölfmonatige Bindung inklusive Preisgarantie zugrunde. Aber lohnt dieses Angebot, für das man sich zwischen 6. Juli und 20. September entscheiden soll?

Faires Angebot

15,9 Cent je kWh bei Strom sei ein gutes Angebot, sagt Johannes Mayer von der E-Control. Noch dazu, da man auch aus noch aufrechten, ungünstigen Verträgen aussteigen kann. Die reinen Energiekosten lägen derzeit bei 14 Cent; der Aufschlag, den Wien Energie verrechne, sei gering. Wermutstropfen sei, dass man auf dem Papier einen höheren Preis stehen habe – 33 Cent je kWh –, weil 190 Gratistage der Rabatt seien und dieser auf ein Jahr befristet sei. Das müssten Konsumenten und Konsumentinnen im Auge behalten.

Zwar habe Wien Energie angekündigt, Kunden und Kundinnen nach einem Jahr wieder ein Angebot zu machen und Rabatte einzuräumen; das mache das Ganze aber nicht transparenter, sagt Mayer.

Bei Gas sei der Unterschied zwischen Angebots- und Großhandelspreis größer; allerdings kämen da auch noch andere Kosten wie die für die Speicherung hinzu, sodass auch das ein faires Angebot sei. Wer nicht den neuen Tarif wählt, bleibt im alten, möglicherweise deutlich ungünstigeren hängen.

Rechtsunsicherheit

Dass Energieversorger wie Wien Energie und auch andere so vorgehen, wie sie vorgehen, ist dem Umstand geschuldet, dass es nach wie vor Rechtsunsicherheit gibt, in welcher Form Preise geändert werden können.

Das Handelsgericht (HG) Wien hat beispielsweise die Preiserhöhung des teilstaatlichen Stromkonzerns Verbund vom Mai 2022 gekippt. Die Klausel zur Anpassung des Strom-Arbeitspreises sei überraschend und nachteilig für die Kundinnen und Kunden, teilte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit, der im Auftrag des Sozialministeriums geklagt hatte.

Der VKI erklärte, mit dem Urteil falle die Rechtsgrundlage für die seit Mai 2022 verrechneten erhöhten Tarife weg. Nach Ansicht des VKI sind die seit der Preiserhöhung auf Grundlage der Klausel verrechneten Entgelte im Ausmaß des entsprechenden Erhöhungsbetrags zurückzuerstatten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Reparatur nötig

Wegen der bestehenden Rechtsunsicherheit dürften Energieversorger höhere Preise am Papier bevorzugt durch größere Rabatte in Form freier Energietage dämpfen. Denn Rabatte geben ist nicht gesetzeswidrig. Mayer von der E-Control spricht von einer "Notmaßnahme, die nicht super ist und verbessert gehört." Der Ball liege in dem Fall beim Gesetzgeber, nicht bei den Energieversorgern.

Zudem lohnt immer ein Blick auf den Tarifkalkulator der E-Control, wo nach dem Abebben der Energiekrise wieder zunehmend mehr Angebote zu finden sind. Zu berücksichtigen gilt, dass es hohe Rabatte in der Regel nur im ersten Jahr nach Vertragsabschluss gibt und dass man anschließend den Versorger wechseln oder hoffen muss, dass der angestammte Versorger mit einem neuen, attraktiven Angebot herausrückt. (Günther Strobl, 29.6.2023)