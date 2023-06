19.40 REPORTAGE

Re: Genial gärtnern – Balkon und Garten optimal nutzen Prachtvolle Bepflanzungen von Balkonen und Gärten sind nicht automatisch gut für die Umwelt. Die Reportage begleitet Menschen, die nachhaltig gärtnern. Bis 20.15, Arte

20.15 SCI-FI-ABENTEUER

Der Marsianer – Rettet Mark Watney (The Martian, USA 2015, Ridley Scott) Der Biologe Mark Watney wird von seinen Astronautenkollegen, die vor einem Sturm fliehen, auf dem Mars zurückgelassen. Science-Fiction als handfestes Überlebensdrama, von Ridley Scott (Blade Runner) humorvoll mit Matt Damon inszeniert. Bis 23.05, Puls 4

21.20 FERIENAUFTAKT

Wiener Prater-Picknick Die Wiener Symphoniker widmen sich unter der Leitung von Dirigent Dirk Kaftan zum Ferienauftakt im Prater der sogenannten "leichten Muse". Bis 22.55, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Tracks East: Sommer, Sonne, Krieg ... Urlaub? In Odessa liegen die Menschen am Strand, während Freiwillige die Minen vor der ukrainischen Küste räumen. Tracks erkundet Urlaubsgefühle im Krieg. Bis 23.20, Arte

23.10 DOKUMENTATION

Universum History: Todesfalle Mallorca – Glück und Unglück Kurz vor und nach der Machtübernahme der Nazis flohen viele deutsche jüdische Familien, Künstler und Oppositionelle auf die Baleareninsel Mallorca. Als 1936 der von Hitler unterstützte Franco-Putsch stattfindet, sitzen die Geflohenen in der Falle. Die Doku zeichnet den Überlebenskampf und die dramatische Situation auf Mallorca anhand mehrerer Biografien Betroffener nach. Bis 23.55, ORF 2

23.30 HORRORKOMÖDIE

Get Out (USA 2017, Jordan Peele) Ein junger Afroamerikaner (Daniel Kaluuya) ist zum ersten Mal bei der weißen, aufgeschlossen wirkenden Familie seiner Freundin (Allison Williams) zu Gast. Es bleibt indessen nicht alles, wie es zunächst scheint. In seinem brillanten, doppelbödigen Debütfilm bewies Jordan Peele (Us) aufs Vorzüglichste, wie gut Horror und Sozialkritik zusammengehen. Bis 1.05, ORF 1

Trauen dem freundlichen Empfang durch die Familie nicht so ganz: Daniel Kaluuya und Allison Williams in "Get Out", ORF 1, 23.30 Uhr. ORF/Universal/Justin Lubin

(Karl Gedlicka, 30.6.2023)