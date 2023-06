Die Idee ist verlockend: Wäre es angesichts der Rechenkraft aktueller Smartphones nicht sinnvoll, dieses auch gleich als eine Art Desktop-Ersatz zu verwenden? Genau davon ist Samsung überzeugt und bietet bei seinen Geräten schon länger einen eigenen Desktop-Modus an. Dieser mag sich zwar nicht zum ganz großen Erfolg aufgeschwungen haben, er hat aber eine durchaus eingeschworene Fangemeinde.

So soll das Pixel 8 Pro laut einem Rendering von Onleaks basierend auf CAD-Dateien aus der Fertigung aussehen. Onleaks / Smartprix

Einige der Grundlagen dafür hat zwar Google selbst geschaffen, bei den eigenen Smartphones der Pixel-Reihe liegen sie bislang aber brach. Das dürfte sich mit der nächsten Hardwaregeneration ändern. Gibt es aktuell doch gleich mehrere Hinweise, dass Google an einem Pendant zu Samsungs DeX arbeitet.

Software

Bereits seit längerem protokolliert Android-Experte Mishaal Rahman die fortschreitende Entwicklung des versteckten Desktop-Modus. Dabei zeigen sich in den aktuellen Android-14-Betas deutliche Fortschritte bei der Unterstützung von in ihrer Größe frei veränderbaren Fenstern. So wird nun etwa eine eigene Titelzeile mit Name, App-Icon und eigenem Menü angezeigt.

Dazu passt ein anderer Bericht: Laut Android Authority soll das Pixel 8 nämlich das erste Google-Gerät seit Jahren sein, das den USB DisplayPort Alternate Mode unterstützt – also die Bildschirmausgabe über den USB-C-Anschluss. Für diese Behauptung beruft man sich auf eine Quelle bei Google, über die man schon zuletzt viele Vorabinformationen über Pixel-Geräte erhalten hat.

Motivation

All das wirft natürlich die Frage auf: wieso gerade jetzt? Einerseits liegt das sicherlich daran, dass Google zuletzt seine Hardware-Ambitionen deutlich intensiviert hat und da auch mehr Features abdecken will. Dazu kommt aber, dass man zuletzt viele Optimierungen an Android für die Unterstützung großer Bildschirme vorgenommen hat. Das zwar vor allem mit dem Blick auf Foldables und Tablets, indirekt profitiert aber auch der Desktopbetrieb davon.

Das Pixel 8 und Pixel 8 Pro kristallisieren sich mehr und mehr als größeres Upgrade für die Smartphone-Serie von Google heraus. So soll es nicht nur signifikante Verbesserungen bei SoC und Kamera geben, das größere Modell soll erstmals einen flachen Bildschirm aufweisen, also auf die seitliche Abrundung des Displays verzichten. Das kleinere Pixel 8 soll zudem eine Spur kleiner werden, als es noch das Pixel 7 ist. (apo, 29.6.2023)