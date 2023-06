… und verliert sich total in Kulturkampfthemen

Was ist ein Gipfelkreuz? Na, das ist doch klar: "Gipfelkreuze sind Teil unserer christlichen Tradition und unserer alpinen Kultur." Sagt der aus Tirol stammende ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Aber Gipfelkreuze sind mehr: "Sie sind Teil unserer Tiroler Identität", sagt der Tiroler ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. "Sie stehen nicht nur symbolisch für den Gipfelsieg und eine bewältigte Herausforderung, sondern repräsentieren auch Tradition und Glaube."

Die ÖVP wettert gegen den Karl-Marx-Hof. APA/HERBERT NEUBAUER

Ähm, ja. Sicher. Aber was ist eigentlich los? Na, nix im Grunde. Der Präsident des Alpenvereins, Andreas Ermacora, hat gesagt, es braucht eigentlich keine neuen Gipfelkreuze mehr. Es seien eh genug da, und die alten würden selbstverständlich bleiben.

Worauf die ÖVP zum Kulturkampf "Rettet das Gipfelkreuz!" ausrückte. Denn die ÖVP setzt jetzt voll auf Kulturkampf. In Wien rettet sie die unschuldigen Hausfrauen auf dem Markt vor den türkischen und syrischen Standlern. Und die Passanten in Gumpendorf vor der Suchtgiftbetreuung. Außerdem hat man entdeckt, dass der Karl-Marx-Hof nach einem ganz verdächtigen linken Gesellen benannt ist. Und in NÖ setzt man jetzt auf Geheiß des Koalitionspartners FPÖ um, dass Landesbeamte nicht mehr gendern dürfen.

Sonst geht’s uns gut? Nein, und das ist der Grund für diese Kulturkampf-Nichtthemen. Die ÖVP hat keinen Erfolg mit moderner Politik für echte Probleme, und daher schreibt sie bei der FPÖ ab. (Hans Rauscher, 29.6.2023)