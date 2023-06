Thomas Mayer aus Brüssel

Österreich ist eines der vier bündnisfreien beziehungsweise neutralen EU-Mitglieder. Bundeskanzler Nehammer erläutert die Unterschiede. APA/Florian Schrötter

Seit Kriegsbeginn haben die EU und ihre 27 Mitgliedsländer insgesamt 72 Milliarden Euro an Hilfen für die Ukraine geleistet. Darin eingerechnet sind nicht nur die Gelder für Finanzhilfen zur Stabilisierung des Landes, etwa durch Rentenzahlungen, und die Lieferung von Waffen und Munition. Auch die Aufwendungen für fast zehn Millionen Menschen, die seit dem Angriff durch russische Truppen im Februar 2022 in den Westen geflüchtet sind, sind darin enthalten.

Diese Zahl hat die EU-Kommission zu Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel offiziell bestätigt. Geht es nach dem Willen einer breiten Mehrheit der Staats- und Regierungschefs, dann werden diese Hilfen praktisch unbegrenzt fortgesetzt. Es soll für das Land zudem eine Art von militärischer Sicherheitsgarantie geben.

Budget für Waffen aus Friedensfazilität

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte schon zu Beginn der Beratungen zur neuen Strategie zum Kampf für Unabhängigkeit und Stabilität der Ukraine: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es lange, lange dauern kann." Die im EU-Budget vorgesehene "Friedensfazilität", die für die Lieferung von Waffen und Munition verwendet wird, soll daher ausgebaut und zu einem permanenten Werkzeug werden, um das Land militärisch zu versorgen.

Nach den Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell gehe es dabei um "Sicherheitszusagen" im Krieg und danach auch in Friedenszeiten. Er sprach von einem "Verteidigungsfonds" für die Ukraine: "Training und Modernisierung der Armee müssen fortgesetzt werden."

Idee Frankreichs

Den Vorschlag für eine solche Sicherheitsverpflichtung der EU – ein "Commitment", wie es im Entwurf der Schlusserklärungen hieß, was weniger ist als eine "Garantie" – hatte Frankreich eingebracht. Über die genaue Ausformung müsse zwar "noch geredet werden", betonte der niederländische Premierminister Mark Rutte, nicht zuletzt, weil einige Mitgliedsländer wie Österreich Probleme bei der Lieferung letaler, aus dem EU-Budget gelieferter Waffen haben.

Es wurde erwartet, dass die Regierungschefs darüber bis in die Nachtstunden verhandeln würden. Aber es schien, dass die große Mehrheit der Staaten, die zugleich auch Nato-Mitglieder sind, jedenfalls eine Sicherheitszusage an die Ukraine abgeben wollen. Nicht zuletzt die Ereignisse rund um die Meuterei der Wagner-Truppen in Russland vor einer Woche, "der Riss" in der russischen Führung um Putin, wie Borrell sagte, brachten die EU-Spitzen dazu, ihr Engagement für das umkämpfte Nachbarland zu erhöhen.

Sicherheitszusagen für Drittstaaten

Bei den vier verbliebenen bündnisfreien beziehungsweise neutralen EU-Mitgliedern Österreich, Malta, Zypern und Irland löste der Vorstoß zu einer "Sicherheitszusage" für ein Drittland Irritationen aus. Bundeskanzler Karl Nehammer erteilte den Forderungen nach "Sicherheitsgarantien für die Ukraine", wie er es nannte, eine klare Absage: "Für uns als neutrale Staaten ist es klar, dass es die so nicht geben kann." Er verlangte eine "abgemilderte Formulierung der Sicherheitszusagen", für Österreich sei "wichtig, dass unsere Rolle als Neutrale auch explizit erwähnt wird."

Tatsächlich war in den Entwürfen durch Ratspräsident Charles Michel auch bereits eine Formulierung vorgesehen, dass bei solchen Sicherheitsverpflichtungen "die Sicherheits- und Verteidigungspolitik einiger Mitgliedsstaaten voll respektiert wird". Das würde Österreich erlauben, im Bedarfsfall selbst zu entscheiden, ob man sich an Aktionen der Union beteiligt oder enthält.

In diesem Sinn ist das im EU-Vertrag ähnlich bei der Beistandsverpflichtung der 27 EU-Staaten untereinander geregelt. Nehammer sieht darin einen Ausdruck der Vielfalt in der EU, die Rolle der Neutralen sei eine andere als die der Nato-Staaten in der EU.

Nato-Option nach Krieg

Der deutsche Kanzler erklärte zur Lage mit Russland: "Unser Ziel ist kein Regierungswechsel in Russland, sondern eine unabhängige Ukraine." Er verwies auf die Wichtigkeit des Austauschs mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Gipfel. Dieser hielt fest: "Wir sind uns auch einig, dass die Ukraine ein Mitglied des Militärbündnisses wird" – nach dem Krieg. Im Moment sei es aber wichtig, dass die Ukraine "ein unabhängiger, souveräner Staat in Europa bleibt". (Thomas Mayer aus Brüssel, 29.6.2023)