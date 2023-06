Echte Tintenfische, auch bekannt als Sepien, sind nicht nur ausgesprochen schlau, sie sind bekanntermaßen auch wahre Meister der Tarnung. Die meisten Arten sind zu erstaunlichen Farbwechseln in der Lage, die nicht nur dazu dienen, sich vor Fressfeinden zu verbergen. Sie signalisieren Artgenossen damit auch ihre jeweilige Stimmung, bilden also ein ausgefeiltes Kommunikationsmittel.

Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung und des Okinawa Institute of Science and Technology hat sich die Fähigkeiten des Gewöhnlichen Tintenfisches (Sepia officinalis), sich perfekt an die Umgebung anzupassen, genauer angesehen – und dabei Erstaunliches beobachtet: Das Tarnsystem dieser Weichtiere ist offenbar noch flexibler und trickreicher als bisher angenommen.

Der Gewöhnliche Tintenfisch (Sepia officinalis) kommt an den Küsten Westeuropas, Nordafrikas, im Mittelmeer und in der Nordsee vor. Foto: Max-Planck-Institut für Hirnforschung/Stephan Junek

Keine Kopie der Umgebung

Die Basis für das Tarnvermögen der Sepien liegt in ihren Augen: Die Tintenfische nutzen ihr Sehvermögen, um die wesentlichen Merkmale der Musterung oder "Textur" ihrer Umgebung abzuschätzen. Zwar gelingt ihnen dadurch keine exakte Kopie dieses Substrats, auf dem sie sich gerade befinden, aber immerhin eine Annäherung, die ausreicht, um nicht von hungrigen Feinden entdeckt zu werden.

Bisher war unklar, ob solche näherungsweise angenommenen Strukturen zu einer kleinen Gruppe "typischer und ausreichender Muster" gehören, die Individuen in ihrem Leben erwarten und automatisch produzieren könnten. Die alternative Erklärung wäre, dass sie vielfältig, hoch adaptiv und aus vielen unabhängig kontrollierbaren Merkmalen zusammengesetzt sind.

Anhand einer großen Anzahl von gedruckten Hintergründen, hochauflösenden Filmen von sich tarnenden Tintenfischen und einer ausgefeilten quantitativen Analyse von Hunderttausenden von Bildern liefern die Forscherinnen und Forscher nun Beweise für die zweite Möglichkeit: Die erzeugten Muster sind zwar nicht zu unendlich vielen Varianten fähig, aber doch deutlich variabler, komplexer und hochdimensionaler als ursprünglich vermutet.

Wachsende und schrumpfende Pixel

Was das Team ebenfalls interessierte, waren die Strategien, die die Tintenfische bei der Erzeugung einer Tarnung anwenden. Kopffüßer verfügen über ein einzigartiges System spezialisierter Organe in ihrer Haut, die sogenannten Chromatophoren, die vom Gehirn gesteuert werden. Jedes Chromatophor enthält Pigmentkörnchen – die Pigmente gibt es in drei Farben – in einem zellulären "Beutel", dessen Durchmesser durch eine Reihe winziger radialer Muskeln gesteuert werden kann, die ihrerseits durch spezialisierte Neuronen im Gehirn kontrolliert werden.

Jedes Mal, wenn sich die Muskeln zusammenziehen, dehnen sich die Chromatophoren aus, und zwar bis zu einer Größe von etwa 0,3 Millimeter. Jedes Mal, wenn sie sich entspannen, schrumpfen die Chromatophoren zu einem winzigen, unsichtbaren Punkt. Mit Millionen von Chromatophoren in seiner Haut wird der Tintenfisch zu einem regelrechten Anzeigesystem, ähnlich einem Fernsehbildschirm, aber mit farbigen Pixeln, die in ihrer Größe und nicht in ihrer Intensität variieren können.

Die Armspitzen eines Tintenfisches. Gut zu erkennen sind die Chromatophoren, die gleichsam als "Pixel" die Grundlage ihres Farbwechselsystems darstellen. Foto: Max-Planck-Institut für Hirnforschung/Stephan Junek

Indem sie die Tiere nacheinander auf verschiedene Untergründe setzten, die Größenänderungen von Hunderttausenden von Chromatophoren während dieser Tarnungsversuche maßen und diese Datensätze mit modernen Berechnungsmethoden analysierten, fanden die Forschenden heraus, dass der Weg zur perfekten Tarnung einer wandernden Suche mit progressiver Fehlerkorrektur gleicht. Bei der Untersuchung der Population der sich verändernden Chromatophoren stellte das Team außerdem fest, dass sie Gruppen von zehn bis mehrere Tausend Chromatophoren bildeten, die beim Übergang zwischen den Tarnungen eine ähnliche Dynamik der Größenveränderung zeigten.

Schrittweise annähern, bis es passt

Diese Chromatophoren-Gruppen sind allerdings nicht fix verbunden: Indem sie die Analyse über viele ähnliche Übergänge zwischen denselben Hintergrundpaaren wiederholten, stellten die Wissenschafter fest, dass die Gruppierung der Chromatophoren jedes Mal anders war. "Es ist ein bisschen so, als ob ich, um einen Stift vor mir zu greifen, jedes Mal eine neue Strategie für die Bewegung meines Arms entwickeln würde", sagte Theodosia Woo, Koautorin der im Fachjournal "Nature" erschienenen Studie.

Diese Ergebnisse der Untersuchung untermauert die Annahme, dass die Tiere eine Form der Rückmeldung – visuell oder auf andere, bisher unbekannte Weise – darüber nutzen, wie sie auszusehen haben, um gut getarnt zu sein. Ein rascher Vergleich mit dem Hintergrund, dem sie entsprechen wollen, führt zu weiteren Anpassungen, um so den Unterschied zur Umgebung zu minimieren, bis sie letztlich mit dem Ergebnis zufrieden sind. Der gesamte Prozess verläuft stoßweise, anfangs schnell, dann immer langsamer, je besser die Annäherung wird.

Wenn Tintenfische erbleichen

Während die komplexen Hautmuster vor allem dazu dienen, sich vor Gefahren zu verbergen, ist das "Erbleichen" der Tintenfische eine Art Stimmungskennzeichen: Es tritt auf, wenn sich die Tiere bedroht fühlen. Dieses Verhalten lieferte den Wissenschaftern weitere Details zu den Mechanismen, die hinter den Farbwechseln stecken. Während des Weißwerdens war das Verhalten der Chromatophoren sehr reproduzierbar und direkt, ganz im Gegensatz zu den explorativen Aspekten der Tarnmustersuche.

Video: Finden sie den Tintenfisch?

SciFri

Aber auch im erblassten Zustand waren die Chromatophoren der Tiere nicht alle gleichmäßig kontrahiert. Vielmehr zeigten sie sehr subtil das Muster, das sie unmittelbar vor dem Erbleichen gezeigt hatten. Dementsprechend kam nach dem Verschwinden der Blässe wieder das ursprüngliche Tarnungsmuster zum Vorschein. "Dies deutet darauf hin, dass Tarnung und Weißwerden getrennten Kontrollsystemen unterliegen, die sich gegenseitig überlagern", sagte Dominic Evans, der für dieses Experiment verantwortlich war.

Seit 550 Millionen Jahren getrennt

Die gesammelten Informationen ermöglichten den Forschenden kostbare Einblicke in die neuronalen Strategien, mit denen die Tintenfische diese hoch entwickelten Verhaltensweisen steuern. "Einer der interessantesten Aspekte dieser Tiere", so Gilles Laurent (MPI für Hirnforschung), Leiter des Projekts, "ist die Tatsache, dass sich ihre Abstammung von der unseren und der der Raubfische vor über 550 Millionen Jahren von einem sehr primitiven, wurmähnlichen gemeinsamen Vorfahren getrennt hat."

Das bedeutet nämlich, so die Forschenden, dass die Wahrnehmung von Texturen, die bei uns, Fischen und Kopffüßern ziemlich ähnlich sein muss – sonst würde die Tarnung nicht funktionieren –, das Ergebnis einer evolutionären Konvergenz sein muss. Die Gehirne von Kopffüßern sind für Wirbeltierverhältnisse gewaltig, aber sie sind ganz anders aufgebaut als die von Wirbeltieren.

Dies deutet darauf hin, dass die neuronalen Grundlagen dieser Form der visuellen Wahrnehmung in gewisser Hinsicht algorithmisch ähnlich sein müssen, obwohl man weiß, dass es große Unterschiede in der physikalischen Umsetzung gibt. Als Nächstes hat sich das Team vorgenommen, diesen tiefgreifenden algorithmischen Ähnlichkeiten auf die Spur zu kommen. (tberg, red, 30.6.2023)