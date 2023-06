Ein letztes Mal geht Harrison Ford auf Schatzsuche, in "20.000 Species of Bees" wird Transidentität bei Kindern thematisiert und "Medusa Deluxe" setzt auf Haarspray

AP

Indiana Jones 5

Um 1980 entsprang der Abenteurerarchäologe Indiana Jones der Imagination George Lucas’ und infizierte bald diejenige Steven Spielbergs, der von da an Harrison Ford antike Artefakte jagen und gegen Nazibösewichte verteidigen ließ. Gleiches tut Ford als gealterter Indy auch im fünften und letzten Teil der Kultreihe, bei dem nun James Mangold (Logan) Regie führte. Neben alten Bekannten sind Phoebe Waller-Bridge als klassische Leading Lady mit verrücktem Einschlag und Mads Mikkelsen als Naziwissenschafter neu dabei. Verjüngt und aufgehübscht mit Digitaleffekten, feschen Kostümen und toll inszenierten Actionszenen ist Indiana Jones und das Rad des Schicksals eine sympathische, nicht allzu nostalgische Zeitreise. (diva) 3/5

KinoCheck

Medusa Deluxe

Turmhohe Frisuren stehen hier im Mittelpunkt: In einem Theater in der englischen Provinz finden Vorbereitungen auf einen Hairstyling-Wettbewerb statt. Dabei gibt es plötzlich einen Toten. Waschen, Schneiden, Umlegen. Thomas Hardimans Film wird trotzdem kein ganzer Krimi, vor allem zeigt er eine queere, postkoloniale (Sub-)Kultur. Der renommierte Kameramann Robbie Ryan (American Honey) hat ein psychedelisches Kunstwerk gestaltet, halb Drogenvision, halb Schminkexzess. Der formale Ehrgeiz überstrahlt die erzählerischen Lücken aber nicht ganz. Medusa Deluxe wird vom cinephilen Streamingdienst Mubi vor dem Start im Heimkino auch im richtigen Kino gezeigt. (reb) 3/5

MUBI

Mission Ulja Funk

Die zwölfjährige Ulja Funk (Romy Lou Janinhoff) mag ein Wissenschaftsgenie sein, das gerade einen Asteroiden entdeckt hat. Doch in ihrer religiösen Gemeinde Lemheim erntet das nur Entsetzen, vor allem von ihrer russlanddeutschen Oma Olga (Hildegard Schroedter). Da niemand bereit ist, sie zur Einschlagstelle des Asteroiden nach Belarus zu fahren, macht sie sich mit Mitschüler Henk im Auto auf den Weg. Der Roadtrip durch Osteuropa ist ein spritziges Unterfangen, das sowohl kinderfreundliche Gags, Seitenhiebe für Erwachsene als auch Fragen von Identität als Einwandererkind aufgreift. Einer der seltenen Kinderfilme, der sein Zielpublikum ernst nimmt und nicht nur stupide-flach bespaßt. (sgo) 4/5

KinoCheck Familie

20.000 Arten von Bienen

Cocó ist acht Jahre alt, heißt eigentlich Aitor, möchte aber Lucía genannt werden. Auf den Namen kommt sie wegen der heiligen Lucía in der Kirche des baskischen Heimatortes ihrer Mutter. Der Vater ist abwesend, die Mutter arbeitet hart an einer Bewerbung für eine Kunstprofessur, und so streift Cocó recht allein durch die sommerliche Gegend. Am wohlsten fühlt sie sich bei ihrer Großtante Lourdes und deren Bienen, denn Lourdes zeigt am meisten Verständnis für Cocós Identitätsfindungsdilemma. Für ihre eindrucksvolle Kamerapräsenz gewann die neunjährige Sofía Otero in dem sensibel inszenierten Spielfilmdebüt der baskischen Regisseurin Estibaliz Urresola Solaguren den Schauspielpreis auf der diesjährigen Berlinale. (diva) 4/5

kinofilme

Die Unschärferelation der Liebe

Das Zweipersonenstück Heisenberg des britischen Dramatikers Simon Stephens inszeniert der deutsche Regisseur Lars Kraume (Der vermessene Mensch) als unterhaltsame, romantische Screwballkomödie in Berlin. Greta, Sekretärin um die 50, ist eine notorische Quasselstrippe und Lügnerin. Sie wirbt außerordentlich hartnäckig um Alexander, einen musikliebenden, einsamen Metzger um die 70. Der Charme des Films liegt darin, dass die recht plakativen Charaktere grandios besetzt sind. Burgensemblemitglied Caroline Peters spielt Greta mit nervös-exaltiertem Verve, und der sonst strenge Burkhart Klaußner wächst einem als überrumpelter, aber schlagfertiger Alexander ans Herz. Nette Boomerkomödie mit Timing und Witz. (diva) 4/5