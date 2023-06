Die EU-27 ringen um eine härtere Linie beim Thema Migration, die auch die Last unter den Mitgliedsstaaten fairer verteilen soll. EPA/ELIO DESIDERIO

Brüssel – Obwohl vor allem die Themen Ukraine, Russland und Wettbewerbsfähigkeit im Zentrum der zweitägigen EU-Gipfelberatungen in Brüssel stehen sollten, stand am Donnerstag auch das Thema Migrationspolitik ganz oben auf der Agenda der Staats-und Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten.

Diskutiert wurde dabei ein Vorschlag, wonach die EU bis zu zehn Milliarden Euro für Drittstaaten lockermachen könnte, um diese dazu zu bewegen, Migranten auf ihrem Weg nach Europa zu behindern.

Neben weiteren Zahlungen an die Türkei (Stichwort EU-Türkei-Migrationspakt von 2016) wird in diesem Zusammenhang seit Wochen auch prominent über das immer autoritärer regierte Tunesien als Partner gesprochen. In Tunis gaben sich in den vergangenen Wochen etliche Politiker aus Europa die Klinke in die Hand. Allerdings gab es bisher keine Zusage für eine EU-Kooperation.

Gericht gegen Braverman

Eine Gruppe von Staaten möchte, angeführt von Dänemark, dafür sorgen, dass Mitgliedsländer aus eigenem Antrieb Vereinbarungen mit Drittländern treffen, um Rückführungen zu beschleunigen. Österreich und Italien unterstützen das. Apropos vermeintlich sichere Drittstaaten: Die britische Regierung ist am Donnerstag vor Gericht mit ihren Plänen gescheitert, Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben. Ein Berufungsgericht in London entschied, das Vorhaben der konservativen Innenministerin Suella Braverman sei rechtswidrig. Die Richter sehen Ruanda nicht als sicheres Drittland. Grund seien Mängel im dortigen Asylverfahren.

Indes wurde in Brüssel auch erwartet, dass Ungarn und Polen beim EU-Gipfel ihren Protest in Sachen Asylpolitik anbringen. Sie lehnen die gemeinsame Linie der EU-27, die zu Monatsbeginn vereinbart wurde, vehement ab. Es wird ihnen aber kaum gelingen, den Ratsbeschluss der Innenminister zu revidieren.

Dieser durchaus umstrittene Beschluss – er muss jedoch noch das europäische Parlament und damit zähe Verhandlungen passieren – sieht eine Reform des Asylsystems vor. Insbesondere sieht er einen deutlich härteren Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten, sowie haftähnliche Bedingungen an der Grenze während der Prüfverfahren. Zudem sieht sie allerdings auch einen vom europäischen Süden geforderten vage definierten Solidaritätsmechanismus vor, gegen den sich Ungarn und Polen stemmen. (fmo, 30.6.2023)