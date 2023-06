Lange Zeit lief es gut für die Pokémons. Pokemon Company/Niantic

Die US-Entwicklerfirma des Smartphone-Spiels Pokémon Go, Niantic, streicht 230 Stellen, rund ein Drittel der Belegschaft. Niantic-Chef John Hanke teilte in einer Mail an die Beschäftigten Donnerstagabend mit, das Unternehmen müsse Kosten einsparen. Nach der Coronapandemie läuft das Geschäft nicht mehr so gut.

Pokémon Go animiert die Spieler, mit ihrem Smartphone durch die Gegend zu laufen und in der "echten Welt" versteckte Pokémon-Figuren "einzufangen". Die App hatte beim Start 2016 weltweit einen Hype ausgelöst.

Seitdem wurde das Spiel nach Angaben der Marktforschungsfirma Sensor Tower mehr als eine Milliarde Mal heruntergeladen. Der Umsatz betrug demnach jährlich rund eine Milliarde Dollar, also umgerechnet rund 914 Millionen Euro. (APA, 30.6.2023)