Diese dünne, holzige Außenschale von Zwiebeln! Jahrelang habe ich sie zeitaufwendig Fitzelchen für Fitzelchen abgefummelt – und mich dabei immer gefragt, wie das wohl die Küchenprofis machen. Das muss doch schneller gehen, dachte ich mir und ließ die Zwiebel, wenn's sehr schnell gehen musste, einfach ganz weg. Vor einer Weile, als ich eine Köchin für ein Interview in ihrem Lokal besuchte, wurden am Tresen der offenen Küche gerade Zwiebeln geschält. Ein Aha-Erlebnis. So also machen sie das! Da wird einfach die ganze Schale in einem Rutsch mitsamt der äußeren Schicht abgemacht.

Geht natürlich viel schneller. Verursacht aber auch mehr Ausschuss. Im Idealfall macht man daraus – wie es auch dieses Restaurant tat – Gemüsebrühe. In den Kochtopf kommt, was an Schalen und Abschnitten anfällt: die Schalen und haarigen Unterteile der Zwiebel. Die holzigen Enden vom Lauch. Randstücke von Karotten, Petersilienwurzeln und Pastinaken. Kohlstrünke, Sellerieschalen, Knoblauchhäute und trockene Kräuter.

Schalen und Abschnitte lassen sich noch gut weiterverwenden. getty images/istock

Ich sammle die Reste in einer Tupperdose im Kühlschrank, bis ich genug für einen Topf zusammenhabe. Die selbstgemachte Brühe schmeckt nicht nur besser, sie kommt auch ohne Zusätze aus und steckt dafür voller Nährstoffe. Oftmals finden sich direkt unter der Schale besonders viele Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe. Ab also in den Topf damit! Das Ganze wird einfach mit Salz, Pfeffer und Gewürzen aufgekocht. Bei mir kommen auch immer noch ein paar Trockenfrüchte dazu. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass diese der Brühe "mehr Tiefe" verleihen. Kann ich nur bestätigen. Und außerdem lässt sich auch das wunderbar mit Resteverwertung verbinden: eine Gelegenheit, die steinharten Feigen und Datteln aufzubrauchen, die im hintersten Eck des Vorratsschranks vergessen wurden.

Im Nürnberger Restaurant Etz – einer Art fränkischem Pendant zum Noma – werden die dunkelgrünen, holzigen Teile vom Lauch (die gern mal das halbe Gewächs ausmachen) gegrillt, getrocknet und in Brühen gegeben. Röststoffe verleihen Komplexität und Aroma. Ähnliches macht man im Wiener Restaurant Jola, wo die schrumpeligen Schalen von Knollensellerie, Topinambur und Erdäpfeln knusprig geröstet und dann in Saucen und Brühen mitgekocht werden (siehe Folge drei, als es hier um die Schale von Erdäpfeln ging).

Spannung in die Gemüsebrühe bringen auch getrocknete Pilze, oder man wendet den Rösttrick an und brät frische Exemplare an. Weil es hier um Resteverwertung geht, noch der Hinweis: Natürlich eignen sich hier auch und vor allem die nicht mehr ganz so frischen Exemplare. Kein Reste-, aber ein Geschmackstipp: nach dem Kochen ein wenig Sojasauce oder Misopaste dazugeben. Abgeschmeckt lässt sich die Gemüsebrühe portionsweise einfrieren. So kann man blitzschnell vollmundige Suppen und Saucen zaubern. Die Alternative: die Gemüsereste trocknen und Pulver daraus machen. Ich bevorzuge Variante zwei, da mir das Eintüten und Abfüllen meist zu aufwendig ist. Außerdem ist mein Gefrierfach ziemlich klein. Also Pulver.

Am einfachsten geht das im Dörrgerät (ich habe mir mal eins gekauft, als ich für einen Sommer unter die Stadtgärtnerinnen ging und mir eine Ackerparzelle am Stadtrand gemietet hatte). Man kann die Schalen und Abschnitte aber auch einfach im Ofen trocknen. Die klassische Mischung besteht aus Wurzelgemüse wie Karotten und Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch und Pilzen. Aber auch hier gilt: man kann nehmen, was gerade da ist. Getrocknet kommt das Gemüse mit Kräutern in den Mixer, anschließend gibt man Salz und eventuell etwas Hefeflocken dazu.

Zugegeben auch etwas aufwendig, aber einmal erledigt, reicht mir das Glas viele Wochen. Und jedes Mal, wenn's wieder schnell gehen muss, freue ich mich über die fertige selbstgemachte Würze, die in Windeseile Geschmack in mein Essen zaubert. Und alles, was es dafür braucht, sind Reste. (Verena Carola Mayer, 2.7.2023)