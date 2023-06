Der frühere US-Präsident liegt in den Umfragen weit vor der Konkurrenz aus seiner Partei. Die Debatte will er auslassen, eine Gegenveranstaltung ist angedacht

Trump hat keine Lust auf eine Debatte mit der Konkurrenz. REUTERS/LEAH MILLIS

Miami - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird möglicherweise nicht an der ersten Vorwahldebatte der Republikanischen Partei im August 2024 teilnehmen. "Warum sollte ich das tun, wenn ich mit 50 oder 60 Punkten in Führung liege", sagte Trump in einem Telefoninterview mit Reuters. Er prüfe Angebote, eine separate Veranstaltung während der Debatte oder später am selben Abend abzuhalten.

"Wir haben viele Angebote bekommen, sei es für eine Kundgebung oder für ein Interview von jemand anderem", sagte er und fügte hinzu: "Ich will nicht prahlerisch sein, aber die Debatte wird ohne mich nicht sehr aufregend sein."

Die Fernsehveranstaltung am 23. August 2024 ist die erste Gelegenheit für die Wähler, die republikanischen Präsidentschaftskandidaten gegeneinander antreten zu sehen. Trump liegt den Umfragen zufolge derzeit als der bevorzugte republikanische Kandidat mit etwa 43 Prozent vor DeSantis mit 22 Prozent. (APA, 30.6.2023)