Shady Lewis, "Auf dem Nullmeridian". Aus dem Englischen von Günther Orth. € 24,70 / 224 Seiten. Hoffmann und Campe, 2023. Verlag

Ein Schwarzer in einem weißen Land hat ein Problem, weil er einen Toten in einem kalten Land bestatten soll. In beiden Fällen geht es um London, das im Roman Auf dem Nullmeridian von Shady Lewis einmal mehr als Hauptstadt der Welt gesehen werden kann. England ist im Vergleich zu Ägypten ein kaltes Land, aber eher kein weißes Land mehr, sondern ein Ort, an dem Menschen aus allen Himmelsrichtungen zusammenkommen. Der Erzähler in dem Roman hat es geschafft: Er ist britischer Staatsbürger, er hat eine Wohnung und eine Arbeit (bei einer Sozialbehörde, die das Elend in "administrative Unendlichkeit" verwandelt, wie es einmal pointiert heißt), und er hat einen Bürosessel, ein Detail, an dem ein Verwandter erst richtig festmacht, was alles geklappt hat in einem Auswandererleben.

Jedes Auswandererleben ist am anderen Ende des Weges ein Einwandererleben. Von diesen Zusammenhängen erzählt Shady Lewis. In Ägypten heißt er Shady Botros Lewis, Arabisch ist die Originalsprache des Romans, auch wenn er sich in mancherlei Hinsicht so liest, als wäre er auf Englisch geschrieben worden. Denn Lewis beherrscht diesen Ton und auch bestimmte Techniken, die sich wie ein Sediment des Creative Writing in der Gegenwartsliteratur breitgemacht haben – bestimmte handwerkliche Feinheiten wie Kapitel mit doppelhelixischer Struktur (zwei Dinge parallel und ineinander verschränkt erzählen) etwa oder einfach einen gewissen Sinn für latente Absurditäten.

Mutterseelenallein

Der Erzähler in London wird also von einem Freund in Ägypten angerufen, weil ein syrischer Flüchtling in London gestorben ist. Mutterseelenallein und mehr oder weniger einfach so, nachdem er davor eine Odyssee überlebt hatte, die wie eine Potenzierung aller Fluchtlegenden klingt, die kursieren (sogar mit Delfinen, den nobelsten aller Fluchthelfer, soll dieser Ghiyath einmal geschwommen sein). Die Familie ist aus Syrien nach Ägypten geflüchtet, von dort hat sich der Sohn auf den Weg nach Europa gemacht. Er ist angekommen, für mehr hat sein Leben aber nicht gereicht.

Der Erzähler versucht zuerst, sich die Verantwortung für einen muslimischen Toten vom Hals zu halten, es bleibt ihm aber schließlich keine Wahl. In den wenigen Stunden, die ihm für seine Aufgabe bleiben, erlebt er noch eine Menge Berufliches und erinnert sich an vieles aus der eigenen Familie, koptische Christen in Ägypten. Aufgrund seiner Hautfarbe wird er trotzdem meistens für einen Muslim gehalten (einmal auch für einen "Paki", ein grobes Schimpfwort), und ein Schwarzer ist er sowieso, denn wer für das Sozialamt arbeitet, ist nicht privilegiert. Und Weißheit ist keine Sache der Hautfarbe, sondern des Status. Das weiß der Kollege Kayode: "Swimming Pool macht weiß."

Kayode trifft sich mit dem Erzähler dann einmal in Greenwich, wo man mit einem Bein im Osten und mit einem im Westen stehen kann – direkt auf dem Nullmeridian, einem ebenso willkürlichen wie wichtigen Trennungsstreifen, den Shady Lewis mit seinem schlanken Globalroman virtuos überbrückt. Eine Notiz für London-Besucher: Wo liegt das Viertel Brockley? Schauen Sie vorbei, und nehmen Sie dieses Buch mit. (Bert Rebhandl, 30.6.2023)