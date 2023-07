Veronika Wengert, Jörg Dauscher, "Nachtzugreisen Die schönsten Strecken Europas". € 28,95 / 224 Seiten. Conbook, 2022 Verlag

Wir erinnern uns: Anfang November 2021 bestieg Umweltministerin Gewessler den Nachtzug nach Brüssel und fuhr von dort aus weiter zum Klimagipfel nach Glasgow, nach 27 Stunden war sie dort. Auf in ein neues Zeitalter? Seither stoßen ihre Klimapläne bei den Petrolheads der ÖVP auf populistischen Widerstand, doch immerhin was Nachtzüge angeht, fährt Österreich ganz weit vorn mit. Seit 13. Dezember 2021 ruckelt der heimische Nightjet NJ 468 wieder nach Paris, und das wurde nicht nur von Bahnaficionados gefeiert. Mittlerweile nehmen 42 europäische Eisenbahnnetze am Regolamento Internazionale delle Carrozze (RIC) teil, das die Anforderung für Waggons, die international eingesetzt werden, festschreibt. Und warum auch nicht?

Europa hat das dichteste Eisenbahnnetz der Welt, rund 390.000 Kilometer Schienen sind hier verbaut, man könnte darauf achtmal die Welt umrunden. Trotzdem hat die Politik in den vergangenen Jahrzehnten lieber den Billigfliegern Milliarden in Form von Steuerbefreiung auf Kerosin in die Turbinen geblasen, anstatt die Leute auf Schiene zu halten, was dazu führte, dass viele Trassen gar nicht mehr befahren werden: Ins litauische Kaunas, immerhin Kulturhauptstadt Europas 2022, führen zwar Schienen, aber es gibt keine Züge, die darauf fahren. Und die Deutschen haben ihre Nachtzüge allesamt verkauft – an unsere ÖBB, die nun damit 15 deutsche Städte anfährt.

Organisationsaufwand

Das Nachtzugbusiness nimmt wieder Fahrt auf, wenngleich nur zu bestimmten Jahreszeiten oder an Wochenenden, wie der luxuriöse Night Riviera Sleeper, der einen von London Paddington nach Cornwall bringt. Mit dem schwedischen Snälltåget kommt man von Berlin nach Stockholm, der SJ Nord lässt einen in Oslo ein- und kurz vor den Lofoten wieder aussteigen, was Kenner von "der schönste Route der Welt" sprechen lässt.

Auch private Investoren, manchmal auch selbst leidenschaftliche Eisenbahnfans, versuchen sich im Geschäft. So sammelte der Niederländer Elmer van Buuren binnen Viertelstundenfrist ordentlich Kleinanlegergeld für sein privates Unternehmen ein, mit dem er (die tschechische Regiojet ist Partnerin) Strecken zwischen 700 und 1500 Kilometer Länge bedienen will. Wer immer sich daranmacht, das Klima zu retten und die Menschen während nächtlicher Fahrten an ihr Ziel zu bringen, muss wissen, dass das Nachtzuggeschäft deutlich mehr Aufwand und Logistik verlangt als jenes im morgendlichen Nahverkehr.

Wieder scheint das niemand besser zu beherrschen als die ÖBB, die am Wiener Matzleinsdorfer Platz ihren Hub betreibt. Dort wird die Wäsche für täglich 3400 Betten zugeladen sowie die "Welcome Packages" mit Frotteeschlapfen, Stoffhandtuch und Ohrenstöpseln gegen die Schnarcher nebenan. Damit es zum Frühstück auch immer genug frische Semmeln gibt, wurden mit lokalen Bäckereien Verträge abgeschlossen, die ihre Backwaren dem Zugbegleiter übergeben, bevor die Reisenden aufwachen. Wer will da noch fliegen? (Manfred Rebhandl, 30.6.2023)