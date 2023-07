Auf den Yachten der Superreichen bleibt man gern unter sich. Damit es nicht langweilig wird, lädt man zuweilen die Größen der Musikbranche zu Privatkonzerten. Viele kommen gern. Getty Images/iStockphoto

Der Begriff "Yacht-Rock" wird nicht vielen Menschen etwas sagen. Für einen passionierten Musikhörer wie mich, musikalisch sozialisiert mit den Beatles, irgendwann für immer völlig verloren gegangen in dem, was man einmal als Alternative oder Indie bezeichnet hat, ist alles, was man unter diesem unseligen Begriff subsumiert, genau das, was man auf keinen Fall in seine Gehörgänge dringen lassen will, jene Art von keimfreier Musik à la Rosanna von Toto beispielsweise, die im besten Fall ein Gähnen verursacht, im schlechtesten Fall einem ihrer massentauglichen Oberflächlichkeit wegen die Laune verdirbt. Alles an dieser Musik ist sanft, aalglatt und poliert, auf simple Art und Weise dezent, gleichzeitig trivial dem Mainstream angepasst, letzten Endes stromlinienförmig wie eine Yacht.

In der Zeit, als die Musik, von der hier die Rede ist, über die Menschheit kam, gab es den Begriff allerdings noch gar nicht, man sprach ursprünglich von West-Coast-Rock: Nach den Manson-Morden war die Party an der Pazifikküste vorbei, im "Hotel California" wurde auf einmal auch die Musik glatter und langweiliger, an der kommerziellen Speerspitze standen dabei Musiker wie Don Henley von den Eagles.

Verspiegelte Sonnenbrillen

Der Terminus AOR, also "Adult Oriented Rock", umschreibt dieses Phänomen gut. Vorbei sind die Sperenzchen der Teenage-Culture, die Rockmusik ist erwachsen geworden, hat sich die Hörner abgestoßen und langweilt nur noch. Die Punkmusiker haben unter anderem genau dagegen aufbegehrt mit ihren unperfekten, schnell hingerotzten Songs, die schnörkellos ohne den Firlefanz auskamen, der zu der Zeit von einigen der großen Bands der frühen Rock-Ära mit viel Aufwand und viel Geld produziert wurde. Gedauert hat diese Periode kalifornischer Wohlfühlmusik etwa von der Mitte der Siebziger- bis Mitte der Achtzigerjahre, und sie wäre zu Recht im Orkus der Rock-Geschichte verschwunden, hätte es nicht in den frühen 2000er-Jahren beim monatlichen Kurzfilmfestival Channel 101 in Los Angeles und in der Folge auf Youtube unter dem Titel Yacht Rock eine Web-Serie gegeben, in der das Leben von realen Rockstars der Siebziger und Achtziger fiktionalisiert und satirisch verbrämt dargestellt wurde.

Verwendet wurde dazu zwar die originale Musik dieser Zeit, Musiker wie Steve Porcaro von Toto oder Donald Fagan wurden dabei aber von Schauspielern parodiert und in übertriebenen Blaupausen ihrer selbst bis zur Kenntlichkeit entstellt. Damit war der Begriff endgültig etabliert. Der Musikjournalist und DJ Martin Böttcher bringt ihn inhaltlich auf den Punkt: "(…) verspiegelte Sonnenbrillen, gebräunte Haut, leicht bekleidete Mädchen, Drogen, Sex und innere Leere (…)".

Orientierungslosigkeit

Und dafür scheint es offensichtlich auch heute einen Markt zu geben, denn inzwischen existieren nicht nur erfolgreiche Compilations mit Musik aus dieser Ära wie die Reihe "Too Slow to Disco", kreiert von DJ Supermarkt, der sich selbst auf seiner Facebook-Seite als "Feelgood DJ of the Year" punziert, sondern auch Coverbands, die eine Art von Revival des Genres eingeläutet haben, sowie Größen des Indie-Rock wie Vampire Weekend oder Foxygen, die Elemente des Yacht-Rock in ihren Arbeiten verwenden.

Ob dies alles eine weitere Verirrung in Zeiten der allgemeinen Orientierungslosigkeit und Beliebigkeit ist, sei dahingestellt – Fakt ist: Es gibt Menschen, die diese Art von leichtgewichtiger Musik, die Sommer, Sonne und das Versprechen von unkompliziertem Sex virtuell zu generieren scheint, in der Playlist haben, auch wenn sie weder im sonnigen Kalifornien leben noch jemals eine Yacht betreten haben.

Gibt man das Stichwort bei Spotify ein, poppen Unmengen von Vorschlägen auf, von "Yacht Essentials" bis "Yacht Classics", in denen sich immer die gleichen Namen von Musikern und Bands finden. Im Übrigen sind aber auch die meisten der dem Genre zugeordneten Musiker Landratten geblieben und nie zur See gefahren – geschweige denn nennen sie Luxusschiffe ihr Eigen.

Aus der Konserve

Aber welche Arten von Musik werden eigentlich auf den real existierenden Superyachten von all den unvorstellbar reichen Menschen gehört? Wenn es um Musik aus der Konserve geht, ist ein Blick auf die Web-Präsenz der Hamburger Firma Radiopark hilfreich. Die Geschäftsidee des Unternehmens: Playlists für Luxushotels, Kreuzfahrtschiffe, den Handel und wohl auch für Luxusyachten zu entwickeln, "passend zum Gesamtkonzept" und um ein "einladendes und genussvolles Ambiente" zu schaffen, wie es auf Radiopark.de heißt.

Im Juni 2022 konnte die Firma melden, man habe das Portfolio erweitert und eine Kooperation im Luxussegment mit The Ritz-Carlton Yacht Collection abgeschlossen. In einem Interview erzählt der Gründer der Firma, Arndt-Helge Grap, man arbeite gerne mit Interior-Designern zusammen und bekomme dafür Bilder von Räumen, die man zusätzlich musikalisch gestalten solle, Musik als Meublage also, die zur innenarchitektonischen Gestaltung passt und je nach Wunsch Stimmungen verstärken und auf Tageszeiten reagieren soll. Obwohl Privatkunden, allen voran die Besitzer von Superyachten wie russische Oligarchen oder arabische Scheichs, gerne anonym bleiben, kann man davon ausgehen, dass Radiopark auch diese Kundschaft bedient, zumindest erwähnte Grap in einem Interview, die Besitzer der 2013 vom Stapel gegangenen, bis heute größten privaten Yacht der Welt Azzam (Länge 180 Meter) gehörten zu den Kunden seiner Firma.

Waren einst Burgen und Schlösser das Symbol der territorialen Herrschaft des Adels im Feudalstaat und in der Zeit des Absolutismus, sind Yachten dieser Größenordnung heute ein Symbol des globalisierten Kapitalismus und einer Milliardärselite, deren Vermögen durch nichts zu rechtfertigen ist. "Es ist das Privileg der Exklusivität, das den Geist der Luxusyacht ausmacht", schreibt Grégory Salle in seinem Buch Superyachten (Suhrkamp, 2022).

Erlauchte Gäste

Dieses Privileg schlägt sich nicht nur in den Gästen, die diese schwimmenden Paläste betreten dürfen, sondern auch in den privaten Partys und Konzerten nieder, von denen das gemeine Volk meist nur über die Klatsch-und-Tratsch-Presse erfährt. Mit dem Pöbel will man nichts zu tun haben, vor allem dann, wenn man sich an dessen Ausbeutung bereichert hat. Schätzungen gehen davon aus, dass Oligarchen, allen voran Wladimir Putin, das russische Volk um 2000 Milliarden Dollar bestohlen haben.

Da könnte man fast dem Wirtschaftsanwalt Bill Duker, selbst Yachtbesitzer und wegen Betrugs zulasten des Bundes der USA verurteilt, zustimmen: "If the rest of the world learns what it’s like to live on a yacht like this, they’re gonna bring back the guillotine." Er meint das als Scherz. Dazu passt aber doch die Meldung, dass die Eclipse (mit 162,5 Metern die drittlängste der Welt), eine der Yachten von Roman Abramowitsch, mit Laserstrahlen Fotografen abwehren kann sowie über ein Raketenabwehrsystem und ein Mini-Flucht-U-Boot verfügt.

Dass Mariah Carey 2016 auf dieser Yacht ein Privatkonzert gegeben hat, passt ins Bild. Musik wie diese tut niemandem weh, ist noch nichtssagender als Yacht-Rock, und das Schiff, das rund 850 Millionen Euro gekostet haben soll, bekommt dadurch auch noch einen scheinbaren kulturellen Mehrwert als Tummelplatz der Superstars, die für Geld die Funktion der Gaukler und Hofnarren erfüllen. Ebenfalls Gast von Abramowitsch: Ed Sheeran.

Teure Yacht-Musik

Auch Jennifer Lopez ist für einen russischen Oligarchen aufgetreten, Katy Perry bei einer Privatparty auf dem Schiff des Oracle-Mitbegründers Larry Ellison, Rihanna auf der Yacht des saudi-arabischen Geschäftsmanns Hassan Jameel. Selbst Elton John war sich 2019 nicht zu schade, Geld vom russischen Milliardär Vladislav Doronin, dem Ex von Naomi Campbell, für einen Auftritt anzunehmen.

Auch im Musikbusiness kann man sehr viel Geld verdienen. David Geffen, Musik-, Filmproduzent und Philanthrop (laut Wikipedia), Gründer von Geffen Records, dem Label von Cher, Aerosmith, Nirvana oder Guns n’ Roses, ist Besitzer der Rising Sun im Wert von 570 Millionen Dollar. Dagegen sind Bono und Eric Clapton kleine Fische. Die Yacht Kingdom Come des U2-Frontmanns hat 20 Millionen Dollar gekostet, die des Blues-Gitarristen die Hälfte davon. Auf Letzterer wird, so kann man annehmen, halbwegs erträgliche Musik gespielt. Ob das auch auf der von Bono Vox der Fall ist? Da bin ich mir nicht so sicher … (Wolfgang Pollanz, 1.7.2023)