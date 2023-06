Die wohl kleinste Handtasche der Welt wird sogar von Minilogos geziert. Sehen kann man sie halt nicht. mschf

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Gerade mal zwei Wochen ist es her, da die Nachricht von der Minitasche durch die Medien geisterte. Eine Handtasche mit den Maßen 657 x 222 x 700 Mikrometer. Wie groß das ist? Laut dem New Yorker Künstlerkollektiv Mschf, das auch durch andere schräge Entwürfe bekannt wurde, könne man sie durch ein Nadelöhr schieben. Auch ein Salzkorn sei als Größenvergleich zulässig. Nun wurde die kleinste Tasche der Welt vom Auktionshaus Joopiter, das Pharrell Williams, Kreativchef der Männerlinie von Louis Vuitton, gegründet hat, um 63.750 Dollar versteigert. Apropos Williams: Das Kollektiv Mschf meinte, sie habe die Tasche für eben diesen ausbaldowert, weil der eine Vorliebe für große Hüte habe.

Verstanden werden soll das Projekt als Persiflage auf den Trend zu schrumpfenden, also immer kleiner werdenden Handtaschen. Vom Design her wurde die grünliche Handtasche für Ameisen oder sonstige Kleinstlebewesen dem Handtaschenmodell "On the Go" nachempfunden. Realisiert wurde das 3D-Mini-Objekt, das sogar kleine Logos vorweist, von einem Biotechnologie-Unternehmen. Wer auch immer das Ding gekauft hat, er oder sie braucht gute Augen. (red, 30.6.2023)