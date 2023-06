Die WHO wird den künstlichen Süßstoff Aspartam wahrscheinlich als krebserregend einstufen. Was bedeutet das konkret, und wie kann man ihn vermeiden?

Vor allem Light-Getränke werden mit Aspartam gesüßt. Bei gelegentlichem Konsum besteht aber keine Gefahr. Getty Images/iStockphoto

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte den künstlichen Süßstoff Aspartam bald als "wahrscheinlich krebserregend" einstufen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf zwei Insider. Aspartam ist eines der wichtigsten Süßungsmittel überhaupt. Wo ist es überall drin? Was bedeutet diese Einstufung konkret? Und wie kann man es vermeiden?

Aspartam findet sich in den Zutatenlisten unter dem Kürzel E 951. Es hat fast so viele Kalorien wie Zucker, ist aber 200-mal so süß, deshalb braucht man wesentlich weniger davon. Es wird vor allem in Softdrinks, Marmeladen, Kaugummis und Milchprodukten eingesetzt, ebenso in verschiedenen Desserts. Und auch in künstlichen Süßstoffen im Handel, die etwa für Kaffee oder selbstgemachte Desserts genutzt werden, ist Aspartam enthalten. In Backwaren findet es sich eher nicht, da es nicht hitzebeständig ist. Ab einer Temperatur von 200 °C zerfällt es.

Die Hinweise auf mögliche krebserregende Wirkung gibt es dabei schon sehr lange, man diskutiert auch, ob es Depressionen befeuern kann. Das gilt für Aspartam, aber auch für andere künstliche Süßstoffe. DER STANDARD berichtete hier. Zweifelsfrei nachgewiesen wurde dies aber bisher nicht. Trotzdem will die WHO das Mittel nun als wahrscheinlich krebserregend einstufen.

Zwölf bis 36 Dosen Diätlimo pro Tag

Verantwortlich für die wahrscheinliche Neubewertung des Süßungsmittels ist die Krebsforschungsagentur IARC der WHO. Deren Aufgabe ist es unter anderem, mögliche Auslöser von Krebs zu benennen. Die Maßnahme berücksichtigt dabei aber nicht, wie viel Aspartam konsumiert werden muss, um krebserregend zu wirken. Die Agentur stuft auch rotes Fleisch, den Friseur, Nachtarbeit und Getränke über 65 °C als womöglich krebserregend ein.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stuft Aspartam derzeit aufgrund eingehender Sicherheitsbewertungen innerhalb bestimmter Grenzen als unbedenklich für den menschlichen Verzehr ein. Die erlaubte Dosis beträgt in der EU 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Nur Menschen mit der Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie dürfen Aspartam nicht einnehmen. Um tatsächlich gefährdet zu sein, müsste ein erwachsener Mensch mit 60 Kilogramm jeden Tag zwischen zwölf und 36 Dosen Diätlimonade trinken, abhängig von der Menge an Aspartam im Getränk.

Künstliche Süßstoffe stehen dabei schon lange im Verdacht, ungesund zu sein. Und sie sind auch nicht zum Abnehmen geeignet. Das stellte die WHO erst vor wenigen Wochen, DER STANDARD berichtete hier. Der Grund dürfte sein, dass durch den Konsum von Aspartam und auch anderen künstlichen Süßstoffen keine Sättigungshormone freigesetzt werden, das zeigen Studien. Das bedeutet, dass auch kein Belohnungsgefühl ausgelöst wird, man neigt dazu, mehr zu essen. Einige Fachleute nehmen außerdem an, dass der Konsum von künstlichen Süßstoffen das Mikrobiom verändern könnte, sich also negativ auf die Bakterienvielfalt im Darm auswirkt.

Süßstoffe vermeiden

Wer auf Nummer sicher gehen will, verzichtet im Idealfall komplett auf Aspartam und andere künstliche Süßstoffe. Das geht relativ rasch, indem man generell Light-Produkte vom Speiseplan streicht, egal ob Nahrungsmittel oder Getränke. In weiterer Folge muss man aber die Zutatenliste aller Nahrungsmittel genau studieren. Denn auch in Fertigprodukten und verarbeiteten Lebensmitteln ist das Süßungsmittel oft enthalten. Aspartam versteckt sich hinter dem Kürzel E 951, dadurch kann es tatsächlich leicht übersehen werden.

Am einfachsten vermeidet man das Süßungsmittel, indem man selbst kocht und bäckt bzw. auch gesüßte Getränke selbst herstellt. Eistee, der gerade im Sommer beliebt ist, kann man etwa selbst zubereiten. Ein Tipp, wenn man Schwarz- oder Grüntee als Grundgetränk verwendet: Gießen Sie den Tee ganz normal auf und lassen Sie ihn die nötige Zeit ziehen. Dann aber nicht einfach auskühlen lassen, dann würde er bitter werden. Kühlen Sie den fertigen Tee rasch ab, indem Sie ihn mehrmals über Eiswürfel gießen. Im Anschluss können Sie ihn mit den gewünschten Geschmäckern versetzen und nach Bedarf auch süßen. (Pia Kruckenhauser, 30.6.2023)