Ob Ungeheuer oder Spiegel des Lebens: Das Meer dient vielen Schriftstellern als Inspirationsquelle. Getty Images

Das innere Schärenmeer entschwand, und man fühlte, dass man jeden Schutz und Schirm hinter sich ließ, als man auf das große Wasser hinausmusste, das sich jetzt grenzenlos und im Osten dunkel bedrohlich öffnete. Es gab keine Aussicht, sich im Lee von Holmen und Schären dorthin zu schleichen, keine Möglichkeit, im Falle von Sturm aufzuholen und zu reffen; mitten ins Verderben musste man, und über den schwarzen Schlund, hinaus zu der kleinen Schäre, die nicht größer aussah als eine ins Meer geworfene Boje."

Universaler Spiegel

August Strindberg, dem 1849 geborenen Schweden, war die offene See nicht geheuer. Und doch tauchte sie in seiner naturalistischen Phase häufig auf. Das Meer galt ihm als universaler Spiegel des Lebens. Seine Prosa in Die Hemsöer und in Am offenen Meer, in denen er die Schären schildert, ist kräftig, bildstark und voller Sehnsucht, vielleicht auch deshalb, weil er seinen Fischerroman Hemsöborna am Bodensee nahe Bregenz schrieb.

Für Ludvig Rasmusson, Landsmann des 1912 verstorbenen Autors, der heute lediglich noch für zwei, drei Theaterstücke bekannt ist, waren Strindbergs Die Hemsöer etwa der große schwedische Roman. Rasmusson: "Wären heute nur die seiner Schriften erhalten, die im Schärenmeer spielen, käme niemand auf den Gedanken, ihn Frauenhasser zu nennen. Das Schärenmeer erhielt ihm den Optimismus und die Frische seiner Jugend. Ich finde, dass seine Romane und Novellen aus dem Schärenmeer die beste Prosa sind, die er geschrieben hat."

Richard Hamblyn, "Das Meer. Wie wir ihm seine Geheimnisse entlocken und es doch nie ver­stehen werden". Aus dem Englischen von Tobias Rothenbücher. € 22,70 / 272 Seiten. Knesebeck, ­München 2022 Knesebeck Verlag

Unbekannte Enden

Beim Verfassen von Büchern über Meere und Ozeane – bei Ersteren handelt es sich um von Landmasse umschlossene Wasserflächen wie das Mittelmeer, das Rote, das Schwarze Meer – ist ein innerer wie äußerer Kompass unabdingbar. Einen solchen in filigran-eleganter Ausführung hat der Engländer Richard Hamblyn. Sein so gehaltvolles wie geistreiches Buch Die Erfindung der Wolken ist hierzulande unerklärlicherweise seit Jahren vergriffen. In Das Meer gelingt dem in Cornwall aufgewachsenen Autor das Kunststück, Natur- und Kulturhistorie, Reportage und Wissenschaft auf das Angenehmste zu verschmelzen. Und dabei als Erzähler auf relativ gedrängtem Raum – sein Band ist reichhaltig illustriert – weit auszugreifen und dabei nichts auszulassen, was von Belang ist, ob Wellen und Wind, Handel und Container, Kolonialismus, Badefreuden, Malerei, Fotografie, Film, Mythen und Sagen, der Weiße Hai und mörderische Riesenkraken und die juridischen Fallstricke des Strandgutsammelns respektive von "jetsam" und "flotsam".

All das bringt er außerordentlich unterhaltsam nicht nur unter – er vermag sogar den einen oder anderen Schlenker in kaum bekannte Ecken und Enden des Meeres und des Ozeanischen zu unternehmen, etwa zu den Komponisten Claude Debussy, Frank Bridge und Arnold Bax. Wobei sich Einwände melden: Wieso diese drei und nicht Ravels Une barque sur l’océan und Edward Elgars Sea Pictures op. 37, zu schweigen von Yellow Submarine oder Lost Sailor der Grateful Dead? Doch das mindert kaum das Anregende der lebendigen und kundigen Darstellung.

Roland Borgards, Lena Kugler und Mira Shah, "Pazi­fische Passagen. Ein Insularium des Großen Ozeans". € 50,40 / 656 Seiten. Wallstein, ­Göttingen 2023 Wallstein Verlag

Pazifische Passagen

Eignet sich Richard Hamblyns Buch dafür, es einzustecken und es direkt am Strand, am Meer oder auf dem Ozean zu lesen, so ist daran bei den Pazifischen Passagen nur schwerlich zu denken. Zu schwergewichtig. Zu groß. Und viel zu weit wegführend vom maritimen Hier und Jetzt ist dieses "Insularium des Großen Ozeans" der Literaturwissenschafterinnen Lena Kugler, Mira Shah und des Frankfurter Germanistik-Ordinarius Roland Borgards. Das Trio verbindet akademisch das Interesse an Interkulturellem, alle drei haben über Verbindungen von Literatur zur Animalistik wie zu Psychotherapeutischem geforscht und veröffentlicht.

In neunzehn Kapiteln wird immens vieles um- und eingekreist, Inselgeografie und Literarisches, Chaos und Darwins Arbeitshypothesen, Fauna, Flora und koloniale Fiktionen, Vulkanisches und Urzeitliches, Hybrides und ganz Greifbares. Der umfangreiche Band ist eine erhellende Lektüre, wenn auch gelegentlich zu sehr in unelegant akademischen Jargon verfallend.

David Grann, "The Wager. A Tale of Shipwreck, Mutiny, and ­Murder". € 26,40 / 352 Seiten. Simon & Schuster, New York 2023 Verlag

Dünner Firnis der Zivilisation

Wann geht jemand die Verfilmung von David Granns The Wager an? Keine abwegige Frage. Schließlich hat Martin Scorsese gerade seine Adaption von dessen True-Crime-Buch Killers of the Flower Moon beim Filmfestival in Cannes präsentiert. In einer der Hauptrollen: Leonardo DiCaprio. Und tatsächlich: Zusammen mit Scorsese sicherte sich dieser bereits die Filmrechte für den neuesten Streich des US-amerikanischen Journalisten des New Yorker.

Wie eine Abenteuerreportage liest sich Granns Buch; so, als sei man mittendrin in den Geschehnissen anno 1740 bis 1746. Und an Bord der Wager. Diese war ein schwerfälliges englisches Schiff, das innerhalb einer Flottille losgeschickt wurde, um Spaniens wertvollste Goldgaleone aufzubringen. Bei Kap Hoorn geriet sie in verheerende Stürme, lief auf Felsen auf.

Was folgte, waren: Schiffbruch, Hunger und Krankheiten, Meuterei und Desertion, Auflehnung und Starrsinn, Mord, Verzweiflung, Hoffnung in Gestalt des Versuchs, in kleinen Schaluppen bewohntes Land zu erreichen. Die Odyssee hatte nur für wenige Offiziere, darunter den Großvater des Poeten Lord George Byron, und einige Matrosen ein einigermaßen gütliches Ende – inklusive juridischer Vertuschung durch die Royal Navy. Grann ist es gelungen, anhand mühsam zusammengetragener Archivalien eine spannende, bittere, erzählerisch mitreißende, analytisch brillante Studie über Gehorsam, Imperien und den ganz, ganz dünnen Firnis der Zivilisation zu schreiben.

Daniel Abed-Navandi (Text) und Georg Glaeser, "Lebensräume im Mittelmeer. Ein Handbuch für Unterwassermenschen". € 30,90 / 206 Seiten. Springer Verlag, Berlin 2022. Springer-Verlag

Über Bord Geworfenes

Nahaufnahme des Kopfes einer Großen Felsengarnele. Die Spiegeloptik des Flusskrebsauges. Palaemon in seltener Pose. Im Handbuch für Unterwassermenschen von Daniel Abed-Navandi, Meeresbiologe und stellvertretender Direktor des Wiener Hauses des Meeres, und Georg Glaeser, Mathematikprofessor an der Angewandten, der die Fotografien beisteuert, sind dies die ersten drei Einträge.

Erhellend führt Abed-Navandi durch die unterschiedlichen Meeres- und Meeresbodenzonen, vom sonnigen Felsboden über dunkle Höhlen und Seegras bis zum Freiwasser. Das faszinierend, ja staunenswert illustrierte Buch endet dann mit den Spuren, die der Mensch im Meer hinterlässt. Ob nun Ankerspuren, Müll und sonstiges über Bord Geworfenes: alles Fanale der Überfischung, Zerstörung natürlicher Lebensräume, Ausrottung.

Bild der Wissenschaft (Hrsg.), "Mensch und Meer. Wie die Macht der Ozeane unser Leben prägt". € 29,90 / 128 Seiten mit 130 Farb­abb. WBG Theiss, Darmstadt 2022 WBG-Verlag

Destruktive Zusammenhänge

Weniger zum informierenden Staunen denn zum Aufzeigen meeresbiologischer, ökologischer, gesellschaftlicher und destruktiver Zusammenhänge laden die Beiträge von neun Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten in Mensch und Meer ein. Da wird das Kippen der Ozeane thematisiert, durch Verklappung, Müll und den für Meeresnahrungsketten fatalen Klimawandel. Aber auch der Energielieferant Meer, die Salzgewinnung und die Zukunft der Schifffahrt werden gehaltvoll beschrieben. Deutlich wird, dass, wie einst Goethe dichtete, alles aus dem Wasser entsprungen und alles durch Wasser erhalten wird. Der Hesse im meeresfernen Weimar weiter: "Ozean, gönn uns dein ewiges Walten." (Alexander Kluy, 2.7.2023)