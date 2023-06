Die Bewohnerinnen und Bewohner neuer Wohntürme in der Gegend beschweren sich wegen der Lautstärke. Das Kulturzentrum braucht nun eine neue Soundanlage

Wünsche von Arena-Anrainern sorgen bei vielen Musikfans für enttäuschte Gesichter. EPA/Ida Marie Odgaard

Weil die Open-Air-Veranstaltungen in der Arena in Wien zu laut sind, fühlen sich die Anrainer der neuen Wohntürme des Wohnprojekts "The Marks" belästigt. Seit dem Einzug im Dezember 2022 beschweren Bewohnende sich immer wieder bei dem für Veranstaltungen verantwortlichen Magistrat – das wiederum das Veranstaltungsteam der Arena bat, eine Lösung für die Lärmprobleme zu erarbeiten. Das berichtet die "Presse".

Arena-Obmann-Stellvertreter Martin Arzberger monierte bei einer Podiumsdiskussion, dass die Zahl der Open Airs begrenzt werden könnte, wenn diese zu laut bleiben. "Dann können wir zusperren", sagte er. Die Arena wird teilweise von der Stadt subventioniert, finanziert sich aber primär durch Open-Air-Veranstaltungen.

Bezirksvorsteher: Arena bleibt

Gemeinsam mit dem Bezirk und dem zuständigen Magistrat suche man aktuell nach einer Lösung. Erwogen wird, eine neue Musikanlage zu kaufen, die den Schall besser dämpft. Im Vollausbau wäre sie laut Arzberger allerdings zu teuer, bei einer abgespeckten Version um circa eine halbe Million Euro hoffe man auf Unterstützung von Bezirk und Stadt.

Erich Hohenberger (SPÖ), Bezirksvorsteher des Gemeindebezirks Landstraße, bestätigt gegenüber der "Presse", dass der Bezirk aktuell gemeinsam mit der Arena einen Finanzierungsplan für eine neue Anlage aufstelle. Der Bezirk werde sich beteiligen. Hohenberger könne zwar die Bewohner verstehen, man müsse sich aber beim Einzug das "Umfeld ansehen", die Arena sei "seit Jahrzehnten an der Stelle und wird dort auch bleiben". Das Problem sei nicht unbekannt, die Bauträger seien zuvor gewarnt worden. In zwei Wochen soll ein Treffen stattfinden, dann wisse man laut Magistrat mehr. (muz, 30.6.2023)