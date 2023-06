Viktor Orbán fand deftige Worte zur neuen Asylregelung. Imago / Nicolas Economou

Die 27 EU-Staats- und -Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), haben am Freitag in Brüssel keine gemeinsame Sprache zur Migration gefunden. Wie bereits am Donnerstag konnte auch am Freitag keine Einigung auf eine Gipfelerklärung zu Migration beschlossen werden. Ungarn und Polen verhinderten dies, nachdem sie kürzlich beim Innenminister-Beschluss des EU-Asyl- und Migrationspakts überstimmt worden waren.

Widerstand gegen "Ausgleichszahlungen"

Begonnen hat alles bereits im Herbst 2015, nachdem sich die EU-Innenminister auf Quoten zur Aufteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union geeinigt hatten. Damals hatten Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Rumänien gegen die verpflichtende Aufnahme von Migrantinnen und Migranten in den Mitgliedsstaaten gestimmt und in weiterer Folge Widerstand gegen die Regelung angekündigt. Bei der Parlamentswahl in Polen wenige Woche später siegte die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, auch Polen stellte sich danach gegen den Quotenbeschluss.

Seither sind es vor allem Budapest und Warschau, die gegen die – nie vollständig umgesetzte – Regelung zu Felde ziehen. Auch die weitreichende Reform des europäischen Asylsystems, die vor knapp drei Wochen per Mehrheitsentscheidung erneut bei einem EU-Innenministertreffen auf den Weg gebracht worden war, ist für Ungarns Regierungschef Viktor Orbán und seinen polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki nicht akzeptabel. Zwar sieht diese neben Verschärfungen beim Asylzugang etwa vor, dass Staaten sich von der Verpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen, quasi freikaufen können, doch auch die "Ausgleichszahlungen" stoßen in den beiden Ländern auf heftigen Widerstand.

"Migrationskrieg" in Brüsssel

Viktor Orbán sprach am Freitagmorgen in einem Interview für das staatliche Radio gar von einem "Migrationskrieg", der sich im Brüsseler Sitzungssaal abgespielt habe, als die Staats- und Regierungschefs das Thema am Donnerstagabend bereits auf der Tagesordnung hatten – und schließlich auf Freitag vertagten. Die Weigerung Ungarns und Polens, die jüngsten Asylpläne gutzuheißen, beschrieb er gar als "Freiheitskampf". Man wolle Ungarn dazu zwingen, "Migrantenghettos zu errichten", behauptete Orbán. "Dagegen werde ich mit Händen und Füßen, mit Zähnen und Klauen ankämpfen."

Orbán drohte auch damit, EU-Gelder zu blockieren, die für Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine benötigt werden. Dabei geht es um 50 Milliarden Euro, die jedoch durch einstimmigen Beschluss der Mitgliedsstaaten freigegeben werden müssen. Orbán wird auch seine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen. Immer wieder hat Ungarn in den vergangenen Monaten mit einer Blockade gemeinsamer EU-Sanktionen gegen Russland gedroht oder diese in manchen Fällen auch tatsächlich verwässert.

Die EU, die gegen Ungarn und Polen auch Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit hat, hält derzeit Milliarden an Unterstützungszahlungen für beide Länder zurück. Immer wieder wird kritisiert, diese würden deshalb in anderen Politikfeldern mit Blockaden drohen, um ihre Verhandlungsposition zu stärken. Im Zusammenhang mit der Unterstützung Kiews war die Achse zwischen Budapest und Warschau allerdings von vornherein brüchig: Polen zählt, im Gegensatz zu Ungarn, zu den stärksten Unterstützern der Ukraine. (red, 30.6.2023)