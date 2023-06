Es gab Trillerpfeifen, viel Unterstützung in Form von lautem Klatschen und natürlich in die Höhe gehaltene Schilder mit Botschaften. Der einstündige symbolische Warnstreik von Ärztinnen und Ärzten der Zentralen Notaufnahme (ZNA) in der Klinik Ottakring lief am Freitagvormittag dennoch sehr geordnet und gemäßigt ab. "Wir bitten die Kolleginnen und Kollegen, wieder zurück an die Zentrale Notaufnahme zu kommen", sagte Aglaia Kotal, eine Sprecherin des Ärztestreikkomitees, noch vor Ablauf der einstündigen Frist um knapp vor elf Uhr.

Der symbolische Warnstreik wurde vor dem Gebäude der Zentralen Notaufnahme und vor dem Eingang der Klinik Ottakring abgehalten. APA/HELMUT FOHRINGER

Davor machten die Ärztinnen und Ärzte ihrem Unmut über die Personalmisere im städtischen Spital aber gehörig Luft. "ZNA Klinik Ottakring. Come in, Burn out" und "Patientin todkrank, Ärztin todmüde" stand auf zwei Schildern, "PatientInnen entlassen auf Biegen und Brechen" oder "Peter Hacker hat versagt" auf zwei anderen. "Es ist die Stunde, wo wir uns Gehör verschaffen", sagte Severin Ehrengruber, der zweite Sprecher des Streikkomitees. Neben dem Ärzteteam der Notaufnahme kamen rund 60 weitere Personen als Unterstützung zum Streik, der zunächst vor der Notaufnahme und dann vor der Klinik abgehalten wurde: Neben Personal aus dem Pflegebereich waren auch Medizinerinnen und Mediziner aus anderen Abteilungen der Klinik darunter. "Es ist schade, dass das Problem von der Politik so heruntergespielt wird", sagte ein Arzt dem STANDARD.

Zum Ärztestreik kamen rund 60 Unterstützerinnen und Unterstützer. Neben Personal aus dem Pflegebereich waren auch Medizinerinnen und Mediziner aus anderen Spitalsabteilungen darunter. APA/HELMUT FOHRINGER

Erneuert wurden von den streikenden Ärzten die Forderungen nach mehr Personal und mehr Geld. Zudem wurde eine Reduktion der Rettungszufahrten nach Ottakring verlangt. Allein die Ankündigung des Streiks habe bereits zu Erfolgen geführt, sagte Streikkomitee-Sprecher Ehrengruber: Es sei "erstaunlich", dass der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) in nur wenigen Tagen die schon seit langem geforderten zusätzlichen Ultraschallgeräte auftreiben konnte.

"Patientin todkrank, Ärztin todmüde" oder "Letzter Facharzt im Hauptdienstrad" stand unter anderem auf den Schildern. APA/HELMUT FOHRINGER

Streiküberlegungen in anderen Spitälern

Stefan Ferenci, geschäftsführender Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, bedankte sich bei den Streikenden und meinte, dass ein Arbeiten in der Notaufnahme unter den aktuellen Bedingungen "nicht mehr möglich" sei. Vollzeit dort zu arbeiten sei zudem eine "aktive Gesundheitsgefährdung". Ändere sich nichts, sei die Fortführung der ZNA in Ottakring gefährdet. Ferenci geht zudem davon aus, dass es weitere Streiks in Wiener Spitälern noch im Sommer geben werde. Es habe bereits Streiküberlegungen in anderen Häusern gegeben, allerdings habe der Wigev "enormen Druck ausgeübt" und Streikbemühungen mit Zugeständnissen vorerst abgewehrt.

Die Gewerkschaft unterstützte den Ärztestreik an der Klinik Ottakring nicht und sprach von einem "Alleingang der Wiener Ärztekammer. Wir suchen Lösungen für das gesamte Team Gesundheit und nicht nur für Einzelne", sagte Edgar Martin von der Younion. Die Gewerkschaft vertrete 120 Berufsgruppen im Wiener Gesundheitswesen, "praktisch alle haben Probleme – zum Teil massiv." Es brauche eine ausgewogene Gesamtlösung. Ferenci, der von einem politischen Missmanagement" durch den zuständigen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sprach, zeigte sich ob der fehlenden Unterstützung der Gewerkschaft enttäuscht. Der Ärztestreik sei dennoch "zu 100 Prozent rechtskonform".

Der Warnstreik fand vor dem Gebäude der Zentralen Notaufnahme sowie vor der Zufahrt zur Klinik Ottakring statt. APA/HELMUT FOHRINGER

Versorgung während des Streiks sichergestellt

Die vom Streikkomitee beantragte Rettungssperre in der Zeit des Ärztestreiks in der Notaufnahme wurde vom Wigev nicht bewilligt. Der städtische Spitalsbetreiber versicherte aber, dass alle Patientinnen und Patienten "jederzeit vollumfänglich" versorgt worden seien. Sieben Personen seien behandelt worden, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen seien eingesprungen. Darunter habe sich auch der medizinische Direktor des Wigev, Michael Binder, befunden. Der Betrieb auf der ZNA fand demnach ohne Einschränkungen statt. (David Krutzler, 30.6.2023)