Aufreger, Abschiede und ein Anfang prägten das diese Woche zu Ende gehende Parlamentsjahr. Bevor sich der Nationalrat in die Sommerpause verabschiedet, steht noch ein üppiges Programm an

Der Nationalrat muss diese Woche noch 40 Gesetze beschließen. IMAGO/SEPA.Media

Ein ereignisreiches Parlamentsjahr neigt sich dem Ende zu. Es war geprägt von mehreren Aufregern, Abschieden und der Rückkehr ins renovierte Parlamentsgebäude am Wiener Ring. Doch bevor sich der Nationalrat am Freitag in die tagungsfreie, bis 20. September dauernde Sommerpause (die allerdings jederzeit von Sondersitzungen unterbrochen werden kann) verabschiedet, muss noch ein üppiges Programm abgearbeitet werden. Eine Vorschau und Bilanz.

Das Anstehende

Der Parlamentskehraus vor der Sommerpause fällt umfassend aus. An drei Plenartagen von Mittwoch bis Freitag sind 40 Gesetze zu beschließen. Diese betreffen etwa das ORF-Reformpaket inklusive Haushaltsabgabe, einen Teil des Raserpakets samt der Möglichkeit von Fahrzeugabnahmen, eine Novelle zum Freiwilligengesetz, einen von mehreren geplanten Schritten der Pflegereform, die neue Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei sowie Verschärfungen im Korruptionsstrafrecht.

Vorbei ist die Blockade von Verfassungsmaterien durch die SPÖ. Das ist am Mittwoch spürbar, wenn mit den Stimmen der SPÖ das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz novelliert wird.

Die Aufreger

Für die größte Aufregung in den vergangenen Monaten sorgte zweifelsohne die mäßige Präsenz von Abgeordneten bei der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament. Ein Jahr lang war in Österreich diskutiert worden, ob man Selenskyj eine Bühne bieten wolle. Zunächst war dieses Vorhaben am Widerstand der FPÖ gescheitert; auch die SPÖ meldete Neutralitätsbedenken an. Als einer der letzten EU-Staaten gab Österreich Selenskyj Ende März schließlich die Gelegenheit, im Hohen Haus zu sprechen. Allerdings: Die komplett leeren FPÖ-Reihen, die schütter besetzte Bank der türkis-grünen Regierung und das Fehlen von SPÖ-Mandataren sorgten im Nachgang für heftige Debatten.

Bei der Videoansprache von Wolodymyr Selenskyj blieben die Reihen der Freiheitlichen leer. IMAGO/SEPA.Media

Unmut zog mehrfach auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) auf sich – besonders für seine Alleingänge als Bauherr bei der Parlamentssanierung. Etwa weil er die Benennung einzelner Säle ohne viel Absprache mit anderen Fraktionen vorgenommen haben soll. Vor allem aber weil er einen vergoldeten Bösendorfer-Flügel in seinem Empfangssalon aufstellen ließ: Die Miete betrug monatlich 3000 Euro. Sobotka liebäugelte sogar damit, das Stück um 140.000 Euro zu kaufen. Letztlich entschied er sich aber, den Flügel durch ein schlichteres schwarzes Modell zu ersetzen.

Für Unmut sorgte ein vergoldeter Flügel. APA/HANS KLAUS TECHT

Die Abschiede

Der wohl prominenteste Abschied aus dem Nationalrat war jener von Pamela Rendi-Wagner, der kürzlich erfolgte. Die frühere SPÖ-Klubchefin unterlag in der internen Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz und zog sich aus der Politik zurück. Ihre Abschiedsrede im Parlament hielt sie bereits Anfang Juni, Ende Juni schied sie dann aus.

Ein halbes Jahr zuvor hatte sich ihre Parteikollegin Nurten Yılmaz in den Ruhestand verabschiedet – allerdings aus Altersgründen. Die 65-Jährige war eine der beliebtesten Abgeordneten des Hauses, sie sagte in der Sitzung kurz vor Weihnachten Adieu. Es war die letzte Zusammenkunft des Nationalrats im Ausweichquartier in der Hofburg und am Heldenplatz.

Der Anfang

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, und viele Mandatarinnen und Mandatare sowie Mitarbeitende des Parlaments hatten bereits lange darauf gewartet. Zu Jahresbeginn war es schließlich so weit: Nach fünf Jahren im Ausweichquartier stand die Rückübersiedelung ins renovierte Parlamentsgebäude am Ring an.

Der Wiedereinzug wurde Mitte Jänner mit einem Festakt gefeiert. Festredner Wolfgang Schäuble von der deutschen CDU wusste dort ordentlich zu polarisieren, was nicht nur für Beifall sorgte. Er äußerte etwa indirekt Vorbehalte gegen das Gendersternchen und betonte, dass nicht jeder ein inhumaner Fremdenfeind sei, der sich wegen der Aufnahme von Flüchtlingen sorge.

Die Angelobung von Alexander Van der Bellen fand Ende Jänner im renovierten historischen Sitzungssaal statt. IMAGO/SEPA.Media

Die erste Nationalratssitzung im herausgeputzten Gebäude – es war eine Sondersitzung zum Thema Teuerung – ging schließlich Ende Jänner über die Bühne. Einen Tag später wurde Alexander Van der Bellen im historischen Sitzungssaal für seine zweite Amtszeit als Bundespräsident angelobt. (Sandra Schieder, 3.7.2023)