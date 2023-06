In einem Strandbad in Klagenfurt

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem warmen Juniabend 2023, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Hosen und schwarzen T-Shirts mit der Aufschrift "Security". Der linke Unterarm des ersten ist bandagiert.)

Ein Gespräch in einem Strandbad in Klagenfurt IMAGO/Stefan Zeitz

DER ZWEITE (zeigt auf die Bandage): Wos hostn geton bei da Hond?

DER ERSTE: Nix.

DER ZWEITE: Wegn nix weast nit hobn eing’fatscht.

DER ERSTE: Gölsnstich. Entzundn, waßt eh. Aufgekrotzt.

DER ZWEITE: Ah, aufgekrotzt.

DER ERSTE: Muass ma aufpassn Bluatvagiftung.

DER ZWEITE: Eh.

(Pause. Sie starren aufs Wasser.)

DER ERSTE (greift in die Gesäßtasche, bringt ein Blatt Papier zum Vorschein und reicht es dem Zweiten.)

DER ZWEITE (nimmt das Blatt entgegen, faltet es auseinander und liest vor):

"Sinn des Lebens" // "Des Nochts, wenn ich alanig bin, /denk oft ich: Hot dos Leben Sinn? / Und wenn es Sinn hot, wos fia einen? /Heitzutoge kennt man meinen, /es hot auf dieser unsra Wölt /nur eines Sinn noch, nämlich Göld. /So liege nächtelong ich woch /und suche Sinn und denke noch /und schau, wia olles geht zum Teifl. /Wundat’s wen, doss ich vazweifl? /Bin ich nicht echt a oame Sau /ohne Zukunft, Kind und Frau? /Im Strondbod als Security! /Is dos echt woa? Bin dos echt i? /Dos Göld hom ondre. I hob kans. /Drum is mia monchmol olles ans. /Ich geh ins Gosthaus, sauf mi on, /oda i iss, sovül i konn. /Bestöll an Tuatn, friss a Stölzn. /Nochts sieht man donn im Bett mich wölzn, /wo wieder ich alanig bin /und nochdenk: Hot dos Leben Sinn? /Und wenn es Sinn hot, wos fia einen? /Heitzutoge kennt man meinen, /es hot auf dieser und so weiter immer wieder von vuan, bis is aus."

(Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Guat.

DER ERSTE: Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat.

(Lange Pause. Sie starren aufs Wasser.)

DER ZWEITE: Host ewentwöll Lust Kino gehn Somstog?

DER ERSTE: Ewentwöll.

DER ZWEITE: I kennt die Joëlle onruafn. Vielleicht geht mit.

DER ERSTE (zuckt mit den Achseln)

DER ZWEITE: Oder Gerold.

(Pause. Sie starren aufs Wasser.)

DER ZWEITE (zeigt auf die Bandage): Tuat noch fest juckn?

DER ERSTE: Geht.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 30.6.2023)