Immer mehr Restaurants und Bars setzen auf das digitale Selbstverständnis ihrer Gäste. Getty Images

Was würden wir nur ohne Smartphones machen? Längst wären wir orientierungslos, stumm und vergesslich. Okay, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht, aber eine Abhängigkeit von dem elektronischen Alleskönner ist gewiss, liefert er doch schnell Antworten auf die großen Fragen, die uns im Alltag plagen. Zum Beispiel: Was esse ich zu Mittag, oder was möchte ich trinken? Immer mehr Restaurants und Bars setzen auf das digitale Selbstverständnis ihrer Gäste. Speise- und Getränkekarten stellen sie nur noch über eine Webseite oder mittels App zur Verfügung. QR-Codes an den Tischen dienen dabei als Wegweiser, um rasch und ohne die Daumen zu verrenken das Angebot abzurufen.

Das Kaffein Zeitgeist nahe dem Stephansdom hat vor zwei Monaten auf ein digitales System umgestellt. Eingebrannt auf kleinen Holzwürfeln unterstreichen die QR-Codes das Designkonzept des hippen Innenstadtcafés. Im Obergeschoß des Lokals an einem kleinen Tisch zückt ein junges Paar seine Smartphones und scannt den QR-Code mit den Kameras. Er hat eine schlechte Internetverbindung, sie kann den Link problemlos abrufen: Auf de Bildschirm erscheint die Karte. Sie stecken ihre Köpfe zusammen und scrollen durch das Angebot, von Espresso über Filterkaffee und Cold Brew bis hinunter zu Iced Coffee.

Nachhaltig und flexibel

Das vor eineinhalb Jahren eröffnete Lokal sei kein Kaffeehaus im klassischen Sinn, das Angebot richte sich an Kaffeegenießer, die auf biologischen Anbau und hochwertige Verarbeitung großen Wert legen, erklärt Geschäftsführerin Astrid Mick: "Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Grundsatz, den wir auch durch die QR-Codes zum Ausdruck bringen wollen." Man spare sehr viel Papier, und die Holzwürfel mit den gelaserten Codes vermitteln eine hochwertige Haptik. Zweiter wichtiger Grund für die Umstellung sei die Flexibilität: Speisen und Getränke können durch die digitalen Speisekarte laufend aktualisiert werden, ohne sie jedes Mal neu ausdrucken zu müssen. Preise würden über das System auch angepasst – aber nicht öfter als es bei analogen Speisekarten der Fall wäre, versichert Mick.

Das Paar bestellt beim Kellner Chai Latte, den dieser in hohen Gläsern auf einem Holztablett serviert. Der persönliche Kontakt zwischen Kundschaft und Personal sei dem Kaffein Zeitgeist nach wie vor sehr wichtig. Daher habe man sich gegen ein digitales Bestellsystem entschieden, auf das manche andere Gastronomiebetriebe zurückgreifen. Auch Roberto Pavlovic-Hariwijadi will in seinen Lokalen keine digitale Revolution herbeiführen, QR-Codes kleben trotzdem auf den Tischplatten im Schanigarten. Der Gastronom betreibt drei klassische Cocktailbars in der Wiener Innenstadt. Die seit kurzem eingeführte digitale Getränkekarte sei überraschend praktisch, funktioniere problemlos und werde von den Gästen auch angenommen.

Haptische Qualitäten

Der Umstieg sei kurzfristig notwendig gewesen, weil Souvenirjäger die aufwendig gestalteten Cocktailkarten in gedruckter Form etwas zu häufig mit nach Hause nahmen. "Wir haben im Moment fast keine gedruckten Karten mehr", erklärt Pavlovic-Hariwijadi. Dennoch sehe er die QR-Codes nur als Übergangslösung, bis die neuen Karten fertiggestellt sind, weil nur digital wäre für ihn auf Dauer nicht vorstellbar: "Ich liebe es, etwas Haptisches in der Hand zu haben. Eigentlich sind es Bücher, die wir herstellen lassen: 280 Seiten dick, in Leinen eingebunden und mit Goldprägung." In den Karten werden Geschichten zu einzelnen Cocktails erzählt, und sie seien ein wichtiger Teil des Rituals. Sehr wohl kann sich Roberto Pavlovic-Hariwijadi aber vorstellen, dass in anderen Lokalen, die ein anderes Konzept verfolgen, QR-Codes die bessere Variante sind: "In einer junge hippen Location im Industriedesign braucht es keine gedruckten Karten."

Astrid Mick bestätigt, dass im Kaffein Zeitgeist fast keine Probleme mit den QR-Codes auftauchen: "Gäste nehmen die digitale Hürde kaum wahr, weil ohnehin alle Menschen mittlerweile mit dem Smartphone verwachsen sind." Sollte es dennoch zu technischen Problemen kommen oder ein Gast kein Smartphone dabeihaben, helfe das Servicepersonal gerne weiter. (Gerald Zagler, 4.7.2023)