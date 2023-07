Mit Juli beginnt für die Österreicherinnen und Österreicher die Hauptreisezeit. APA/ROBERT JAEGER

Im Gastbeitrag erklärt Jurist Stephan Keiler, welche Ansprüche man bei Flug- und Zugverspätungen hat.

Wer zur Hauptreisezeit auf Urlaub fährt, muss sich mitunter auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Im Falle des Falles haben Passagierinnen und Passagiere laut EU-Recht aber weitreichende Ansprüche.

Frage: Wann ist die Fluggastrechte-Verordnung der EU überhaupt anwendbar?

Antwort: Die EU-Fluggastrechte-Verordnung ist seit 2005 grundsätzlich bei allen Flügen anwendbar, die von einem Flughafen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) – also in der EU, Norwegen, Island oder Liechtenstein – starten. Sie ist auch anwendbar bei Flügen, die zu einem Flughafen des EWR führen, wenn sie von einem EWR-Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden. Vertraglich wurde auch die Schweiz einbezogen. Der Zweck der Flugreise, ob privat oder beruflich, spielt keine Rolle.

Ansprechpartner für einen Fluggast ist immer das ausführende Luftfahrtunternehmen; das ist jenes, das den gebuchten Flug tatsächlich durchführt oder durchführen sollte. Auch bei Pauschalreisen (zum Beispiel Flug und Hotel oder Flug und Mietauto als Paket gebucht) ist das Luftfahrtunternehmen für die Rechte aus der Verordnung verantwortlich.

Die Verordnung unterscheidet außerdem zwischen Kurzstreckenflügen (bis 1.500 km), Mittelstreckenflügen (bis 3.500 km und darüber hinaus alle Flüge innerhalb der EU) sowie Langstreckenflügen (über 3.500 km). Gemessen wird dies nach der Großkreisentfernung anhand einer direkten Verbindung.

Frage: Ich bin am Flughafen, und mein Flug hat mehrere Stunden Verspätung. Was kann ich tun, und welche Ansprüche habe ich?

Antwort: Am wichtigsten: Ab einer sogenannten Abflugverspätung von zwei Stunden muss das Luftfahrtunternehmen Ihnen Hinweise zu Ihren Rechten aushändigen. Ab wann Sie Anspruch auf Betreuungsleistungen haben, hängt davon ab, wie weit das gebuchte Endziel entfernt ist. Bei Kurzstreckenflügen ab zwei Stunden, bei Mittelstreckenflügen ab drei und bei Langstreckenflügen ab vier Stunden absehbarer Abflugverspätung muss das Luftfahrtunternehmen den betroffenen Passagieren entsprechend der Wartezeit Essen und Trinken und die Möglichkeit der Telekommunikation (zum Beispiel zur Verständigung der Familie oder der Geschäftspartner) anbieten.

Bei einer Abflugverspätung, die über die Nacht dauert, muss das Luftfahrtunternehmen unentgeltlich die Unterbringung in einem Hotel und den Transfer anbieten und organisieren. Ab generell fünf Stunden Abflugverspätung haben Sie außerdem noch die Wahl zwischen Erstattung der Ticketkosten für die nicht genutzte Strecke gegebenenfalls mit Rücktransport an den Ausgangspunkt oder einer anderweitigen Beförderung zum gebuchten Endziel. Sie können also entscheiden, ob sie die Flugbeförderung abbrechen oder doch noch weiterfliegen möchten.

Frage: Was, wenn der Flug um einen ganzen Tag verschoben wird?

Antwort: Wird aus der Abflugverspätung schließlich auch eine große Ankunftsverspätung, stehen sogar Ausgleichsleistungen in Geld zu. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2009 entschieden, dass bei einer Verspätung am Endziel von drei Stunden oder mehr eine pauschale Entschädigung in der Höhe von 250 Euro bei Kurzstreckenflügen, 400 Euro bei Mittelstreckenflügen und 600 Euro bei Langstreckenflügen zusteht.

Frage: Was, wenn der Flug komplett ausfällt?

Antwort: Im Falle einer Annullierung muss das Luftfahrtunternehmen darüber und über eine mögliche anderweitige Beförderung informieren. Die Passagiere haben dann das Wahlrecht zwischen Erstattung der Ticketkosten für die nicht genutzte Strecke gegebenenfalls einen Rücktransport an den Ausgangspunkt oder einer anderweitigen Beförderung zum gebuchten Endziel.

Frage: Habe ich auch Ansprüche, wenn die Verschiebung oder der Ausfall von der Fluglinie zeitnah kommuniziert wird?

Antwort: Wird die Annullierung weniger als zwei Wochen vor dem geplanten Abflug bekanntgegeben, besteht ein Anspruch auf Ausgleichsleistungen, wenn nicht eine anderweitige Beförderung innerhalb eines engen Zeitrahmens im Vergleich zum gebuchten Flug angeboten wird. Weniger als eine Woche vor dem Abflug wird dieser Zeitrahmen noch enger. Die Ausgleichsleistungen stehen nur in halber Höhe zu, wenn die Alternativbeförderung nur zu einer kleinen Ankunftsverspätung führt. Auch die Betreuungsleistungen muss das Luftfahrtunternehmen bei sehr kurzfristiger Annullierung anbieten.

Das Luftfahrtunternehmen muss keine Ausgleichleistungen zahlen, wenn es nachweisen kann, dass außergewöhnliche Umstände wie zum Beispiel Unwetter, Vulkanausbruch, Vogelschlag oder ein wilder Streik zur Störung geführt haben und es alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, dies zu verhindern.

Frage: Welche Ansprüche habe ich, wenn mein Gepäck nicht rechtzeitig am Urlaubsziel ankommt?

Antwort: Verspätung, Beschädigung und Verlust von Gepäck bei der Flugbeförderung sind nicht in der Fluggastrechte-Verordnung, sondern im Montrealer Übereinkommen (MÜ) geregelt, das die EU, die Mitgliedsstaaten und noch 109 weitere Staaten geschlossen haben. Nach dem MÜ haftet der Luftfrachtführer für Schäden am Reisegepäck, die durch Zerstörung, Verlust, Beschädigung oder Verspätung entstehen aktuell nur bis zu umgerechnet rund 1.600 Euro pro Reisendem, wenn nicht ein höherer Wert für das Gepäck vereinbart wurde. Dieser Betrag steht laut EuGH einem Reisenden aber nicht automatisch und pauschal zu.

Kommt das aufgegebene Gepäck nicht rechtzeitig mit dem Reisenden am Ziel an und muss dieser dringend benötigte Gegenstände wie Ersatzkleidung und Toilettenartikel vor Ort erwerben, steht ein grundsätzlicher Ersatzanspruch zu. Dieser Schaden muss jedoch nach Möglichkeit klein gehalten werden (Schadensminderungspflicht). Es gibt auch Reiseversicherungen, die dem Reisenden hier Ersatz leisten. Reisende, deren Gepäck verspätet ist, sollten ihr Luftfahrtunternehmen oder den zuständigen Gepäcklogistiker sobald wie möglich schriftlich informieren. Damit kann das später eintreffende Gepäck auch an den Urlaubsort nachgeliefert werden. Das MÜ sieht außerdem eine Frist für die schriftliche Anzeige bei Verspätungsschäden von 21 Tagen ab Übergabe vor.

Frage: Welche Ansprüche habe ich, wenn das Gepäck beschädigt wird oder verlorengeht?

Antwort: Wird Gepäck beschädigt, ist müssen Passagiere die Fluglinie unverzüglich, längstens binnen sieben Tagen darüber informieren. Am besten sollten dafür auch Beweise, zum Beispiel Fotos, bereitgehalten werden.

Frage: Habe ich auch bei Zugreisen Anspruch auf Entschädigung bei Verspätung, Verschiebung oder Ausfall?

Antwort: Seit 7. Juni 2023 gilt in der EU für internationale und inländische Zugfahrten die neue Eisenbahn-Fahrgastrechte-Verordnung. Beträgt eine Ankunftverspätung bereits bei der Abfahrt, wegen eines verpassten Anschlusses oder Zugausfalls, absehbar 60 Minuten oder mehr, kann der Fahrgast zwischen der Erstattung des Ticketpreises, der Fortsetzung der Fahrt, der Weiterreise mit geänderter Streckenführung oder einem alternativen Verkehrsmittel wählen. Bei Verspätungen von 60 bis 119 Minuten steht – neben dem verbleibenden Recht auf Beförderung – eine Entschädigung in der Höhe von 25 Prozent des Ticketpreises, ab einer Verspätung von 120 Minuten 50 Prozent innerhalb von einem Monat ab Beantragung zu. Dafür gibt es ein einheitliches Formular der EU-Kommission.

Beweist das Eisenbahnunternehmen, dass außergewöhnliche Umstände wie extreme Witterungsbedingungen oder Akte von Dritten wie Sabotage zur Störung geführt haben, muss es keine Entschädigung zahlen. Die Passagiere sind jedenfalls zu informieren. Ab 60 Minuten Verspätung oder im Falle eines Zugausfalls sind ihnen Betreuungsleistungen wie Essen und Trinken sowie gegebenenfalls eine Unterbringung in einem Hotel und der Transfer kostenfrei anzubieten. Ist der Verkehrsdienst unterbrochen und eine Fortsetzung nicht absehbar, muss das Unternehmen so rasch wie möglich eine alternative Beförderung organisieren und anbieten.

Für Streitigkeiten aus all diesen Ansprüchen, auch bei Bus- und Schiffbeförderung, sind für die Passagierinnen und Passagiere die jeweiligen Unternehmer erster Ansprechpartner für eine schriftliche Beschwerde. Danach können sie sich auch für ein kostenloses Schlichtungsverfahren an die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) wenden. (Stephan Keiler, 1.7.2023)