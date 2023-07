Videodebatte Reichen-Schikane oder mehr Fairness: Was bringt eine Vermögenssteuer wirklich?

Braucht Österreich eine Vermögenssteuer, um den Sozialstaat und Investitionen im Kampf gegen den Klimawandel weiter finanzieren zu können, oder wäre das nur eine schwer administrierbare und sinnlose neue Abgabe? Rund um diese Frage dreht sich die neue Ausgabe der Videodiskussion "STANDARD mitreden".

"Wir sind in einem Hochsteuerland in Österreich", unterstrich die Leiterin des wirtschaftsliberalen Hayek-Instituts und Vizepräsidentin der Oesterreichischen Nationalbank, Barbara Kolm, ihre Ablehnung der Millionärsabgabe. Der Standort stehe in einem harten internationalen Wettbewerb, eine neue Steuer einzuführen wäre nachteilig für das Land, Vermögende würden auswandern. Und: Vermögen sei schon versteuertes Kapital, und dass der Staat da nochmals zugreife, gehe nicht. Hier widersprach die Millionenerbin und Aktivistin Marlene Engelhorn energisch: Jeder Einkauf finde mit schon versteuertem Einkommen statt und werde dennoch wieder mit der Umsatzsteuer belegt. "Wenn Geld Hände wechselt, geschieht das immer. Ausnahmen gibt es nur, wenn Geld vermögende Hände wechselt."

Wer die Hosen runterlassen muss

Energisch stritt Engelhorn auch mit dem Steuerexperten der Industriellenvereinigung (IV) Alfred Heiter. Die IV hat gerade eine Kampagne unter dem Stichwort "Schnüffelsteuer" gestartet. Das Argument geht so: Der Staat werde bei den Bürgern Nachschau halten, welche Autos, Uhren und Schmuck die Haushalte so haben, wenn eine Vermögenssteuer komme. Engelhorn konterte: Jeder Mindestsicherungsbezieher müsse vor den Sozialämtern "die Hosen runterlassen", aber bei Vermögenden sei jede Transparenz ein Problem. Das sei doch eine problematische Schieflage.

Sehen Sie außerdem im Talk: Der Steuerexperte der Arbeiterkammer, Dominik Bernhofer, erklärt, wie eine Vermögensabgabe funktionieren könnte, warum Chancen, sie zu vermeiden, gering sind – und wie hoch die Einnahmen wären. Er argumentiert: Kapital und Vermögen tragen zu wenig zum Steueraufkommen bei. Heiter widersprach heftig: Warum er meint, Vermögen leisten einen großen Beitrag zur Finanzierung des Staates? Die Antwort gibt es im Talk. Sehen Sie dort außerdem: Wäre es besser, Reiche selbst entscheiden zu lassen, wie sie ihr Geld einsetzen? Wie stehen die Chancen, dass die Millionärsabgabe wirklich kommt? Und wie leisten wir uns den Sozialstaat der Zukunft, wenn nicht mit neuen Steuern? Alle Antworten gibt es im Talk. Moderation: Andras Szigètvari. (Laura Schmidt, 2.7.2023)