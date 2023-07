Durch Verehelichung zum Unternehmen gekommen und nach der Scheidung geblieben – so beschreibt Marion Faber ihr Verhältnis zur Luxusparfümerie Nägele & Strubell am Graben in Wien. Seit ihr Ex-Mann Erich Oelschlägel 1994 eingestiegen ist, ist das Reich kräftig gewachsen. Um das Kussmund etwa, das Faber in der Habsburgergasse betreibt.

Durchzug

Marion Faber (61) im Kussmund. Auch dortgeht es um Schönheit, Pflege und Düfte – aber in Bio und nachhaltig. "Ein schwieriges Feld", wie Faber einräumt. Regine Hendrich

STANDARD: "Wer die Gerüche beherrschte, der beherrschte die Herzen der Menschen." Etwas pathetisch, der Satz. Er stammt aus Patrik Süßkinds ...

Faber: ... Das Parfum. Hab ich vor tausend Jahren gelesen.

STANDARD: So ist es. Ist etwas dran?

Faber: Ich würde sagen, man erreicht die Herzen der Menschen, weil ein Duft direkt in die Emotion geht. "Aaahh, so hat die Oma gerochen", solche und ähnliche Dinge sagen ja viele Leute. Das ist zum Beispiel der böse Grund, warum viele Hersteller in Kindernahrung Vanille hineingeben.

STANDARD: Klassische Abgründe der Industrie. Aber was macht einen Duft wie Chanel Nº 5 zum Klassiker?

Faber: Es fängt ganz simpel mit dem Flakon an. Der muss optisch ansprechend sein. Es muss ein Duft sein, der nicht polarisiert – und eine gute Geschichte, die anfängt mit Coco Chanel. Dann der dankenswerte Sager von Marilyn Monroe: "Zum Schlafen trage ich nur ein paar Tropfen Chanel Nº 5." Damit macht man Geschichte. Und Chanel ist Master of Marketing, grenzgenial, was dieses Geschichtenerzählen anbelangt.

STANDARD: In meiner Jugend war es schick, sich in dichte, mystische Wolken zu hüllen. Zum Beispiel von ...

Faber: Opium. (lacht) Die ganze U-Bahn hat nach Opium gerochen.

STANDARD: Es war ein Nebel. Furchtbar für empfindsame Nasen. Wonach will die Generation Yoga duften?

Stilleben

Schönheitsspezialitäten ist ein weiter Begriff, Gesichtspflege ist ein wichtiger Teil davon. Regine Hendrich

Faber: Ich würde mich nicht trauen, das über einen Kamm zu scheren. Entweder sie kaufen nach dem Geruch, der ihnen zusagt, oder eine klassische Marke oder eine Nischenmarke, die gerade bei Instagram gehypt wird. Oder sie kommen und sagen: "Ich möchte einen neuen Duft." Dann fangen sie an zu probieren. Man kann nicht endlos Düfte riechen, weil die Nase kollabiert. Daher ist es ganz wichtig, zu verbalisieren, in welche Richtung es gehen soll.

STANDARD: Sind es nicht Influencerinnen, die heute den Takt vorgeben?

Faber: Und Influencer. Männer sind da ganz wichtig. Man merkt schon, wenn einer etwas hypt. Dann fragen Leute nach. Was wir auch beobachten, ist, dass sich das Publikum verändert. So ein Duft ist ja nicht billig, kostet 150 Euro bis open end. Es kommen ganz viele junge Männer, die kennen sich gut aus. Für ganz viele der SecondoGeneration (Kinder der Einwanderer aus den 1960er und 1970er-Jahren, Anm.) in Österreich ist der Duft etwas wirklich Wichtiges. Sie suchen ganz gezielt Düfte aus, die eher in die schwerere Richtung gehen. Sie kaufen auch mehrere – wie eine Duftgarderobe.

STANDARD: Viele junge Leute haben ja heute vergleichsweise viel Geld.

Faber: Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich das nicht auch vom Mund absparen. Da zahlen der Onkel, die Tante, die Mama und die Oma zum Geburtstag etwas dazu. Aber der Duft muss es sein. Es gibt beides.

STANDARD: Wir haben wieder krisenhafte Zeiten und hören viel von Kaufzurückhaltung in Zeiten der Teuerung. Sie spüren das nicht?

Faber: Bei den traditionellen Käufergruppen merkt man schon, dass es eine gewisse Einschränkung gibt. Wir spüren es insofern nicht so, weil neue Käufergruppen dazukommen – junge Männer, aber auch Frauen.

STANDARD: Kommen Kunden, lassen sich beraten und kaufen dann billig im Onlinehandel ein?

Faber: Natürlich gibt es das auch. Wir versuchen wirklich jeden Kunden ohne Ansehen der Person, des Alters, des Geschlechts so gut und zielgenau wie möglich zu beraten. Und wir hoffen natürlich, dass er die Kaufentscheidung bei uns trifft – wenn nicht, was soll man machen?

Die Sache mit Bio und Nachhaltigkeit sei komplex sagt Marion Faber. Regine Hendrich

STANDARD: Filz am Graben hat heuer nach 213 Jahren zugesperrt. Traurig.

Faber: Ja, schade. Die Parfümerie hat es länger gegeben als uns am Graben. Jetzt sind wir am Graben die Ältesten – es gibt uns seit 1880.

STANDARD: Die Geschäfte wachsen nicht in den Himmel, Drogeriemärkte und internationale Ketten beherrschen die Branche. Vieles verlagert sich ins Internet. Wird es Parfümerien in zwanzig Jahren noch geben, oder sperrt auch Nägele zu?

Faber: Das hoffen wir nicht. Als Einzelkämpfer ist es prinzipiell nicht so leicht. Aber wir haben uns rechtzeitig auf diese Nische spezialisiert, und ich glaube, das haben wir ganz gescheit gemacht. Und wir haben immer auf den Wert unserer Mitarbeiter gesetzt. Sie sind teilweise seit 30 Jahren da, gut ausgebildet und gut bezahlt, und sie kennen die Kunden. Das ist ein riesiger Unterschied zu unseren Mitbewerbern.

STANDARD: Der Handel tut sich ja besonders schwer, Personal zu finden.

Faber: Wir Gott sei Dank nicht. (klopft auf den Holztisch) Es ist nicht nur die Bezahlung, sondern auch die Wertschätzung, die unsere Mitarbeiter aus tiefster Seele bekommen. Die machen das Geschäft. Das ist bei uns wirklich nicht nur Blabla und Greenwashing von Arbeitsbedingungen, sondern das ist einfach unser wichtigstes Asset. Aber es ist vielleicht auch lustiger, Parfum als Schrauben zu verkaufen.

STANDARD: Ihre Mitarbeiter sind sehr adrett und ausgesucht höflich. Es heißt oft, die Österreicher granteln, können diese Dienstleistungen nicht besonders gut. Wie machen Sie das?

Faber: Wir bilden Lehrlinge aus, und die kriegen gewissermaßen schon mit der Muttermilch mit, wie es laufen soll. Die Gastronomie hat irrsinnige Probleme, Mitarbeiter zu bekommen. Ich glaube, wir haben eine zu lange Tradition, dass die Kunden oder Gäste die Mitarbeiter nicht unbedingt wertschätzend behandeln. Man beschwert sich ununterbrochen, sagt "Bringen Sie, machen Sie, springen Sie", pflauselt den Kellner an. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Das geht nicht mehr. Ich habe das Gefühl, bei uns haben sich die Mitarbeiter mit den Kunden immer auf Augenhöhe unterhalten, weil sie sehr kompetent sind und einen guten Schmäh haben. Dann ist auch dieses Gefälle nicht da und nicht diese Frustration, dass die Kunden sie einfach schäbig behandeln.

STANDARD: Im Kussmund setzen Sie auf Bio und Nachhaltigkeit. Viele mögen gerne Bio und Nachhaltigkeit, aber die meisten wollen dafür nicht mehr bezahlen. Geht sich das aus?

Faber: Die Menschen geben derzeit für Pflege weniger aus als für Düfte. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Andererseits gibt es immer mehr, denen es wichtig ist, sich bewusst zu ernähren, aber auch bewusst Dinge an ihren Körper lassen, wo sie wissen, das ist in Ordnung. Daher gibt es schon eine große Nachfrage nach biologischer Pflege. Ich kann eine Creme produzieren, die kostet im Verkauf 15 Euro und ist bio. Was an Wirkstoffen drinnen ist, kann man sich ausrechnen, nicht sehr viel. Erzeuge ich Wirkstoffkosmetik, wo ich auch biologische Ingredienzien hineinmische, wird das teurer.

STANDARD: Die Preisunterschiede sind teilweise enorm. Im Lebensmittelsegment wird heftig debattiert, wie viel Bio in Siegeln und Produkten steckt. Kennen sich die Kunden so gut aus, um zu wissen, wofür sie bezahlen?

Faber: Wir reden ja nicht von einem Ei um 30 Cent, sondern von hochpreisigen Produkten. Da ist auch der Mitbewerb interessiert, zu schauen, ob das wirklich bio ist und ob drin ist, was draufsteht. Greenwashing findet da eigentlich nicht statt.

Kunst und Kitsch

Marion Faber (61) hat auch einen Hang zur Kunst. Die studierte Juristin ist Miteigentümerin und führte bis 1922 gemeinsam mit ihrem Stiefsohn Georg Oelschlägel die Geschäfte von Nägele & Strubell. Regine Hendrich

STANDARD: Das trauen Sie sich so zusagen?

Faber: Ich rede von der Gesichtspflege. Die Produzenten versuchen, glaube ich, sich schon daran zu halten, dass drinnen ist, was draufsteht. Es gibt auch welche, die nicht biologisch sind, die aber sehr nachhaltig und transparent produzieren oder die auf sämtliche Schadstoffe, die früher in Kosmetika waren, verzichten. Das ist ein breites Feld. Ich versuche gerade im Pflegebereich Dinge auszusuchen, wo ich die Leute kenne, wo es teilweise jahrzehntelange Beziehungen gibt. Aber ich verstehe auch jedes Misstrauen der Konsumenten.

STANDARD: Aus gutem Grund, die Schönheitsindustrie redet sich ihr Business seit Jahr und Tag schön.

Faber: Das ist auch der Grund, warum wir hier nur wenige Marken haben, wo wir uns eher schon ziemlich sicher sind, dass es okay ist. Aber Garantien gibt es natürlich nicht.

STANDARD: Wie haben einen Schönheitsboom, lassen unser Gesicht zurechtschnipseln, die Nase biegen, die Brüste vergrößern oder verkleinern. Was richten dagegen Cremes, Puder und Co aus?

Faber: Das eine ist die gnadenlose Selbstoptimierung mit allen Mitteln, und das andere ist, sich selbst etwas Gutes zu tun und Wohlbefinden zu verschaffen. Das kann man überhaupt nicht in einen Topf werfen. Für mich ist wichtig, dass ich in der Früh im Bad stehe und mir etwas Freundliches ins Gesicht schmiere, was mich froh macht.

STANDARD: Deswegen teure Cremen?

Faber: Es tut gut und pflegt die Haut. Den Unterschied – ob eine Haut gepflegt ist oder nicht – sieht man.

STANDARD: Dabei wird etwa die Anti-Aging-Wirkung vieler Produkte immer wieder heftig angezweifelt. Kein hinausgeschmissenes Geld?

Faber: Überhaupt nicht. Aber Wunder gibt es keine. (Interview: Regina Bruckner, 1.7.2023)

Nägele & Strubell wurde 1880 von August Nägele und Moritz Richard Strubell am Graben im ersten Wiener Gemeindebezirk gegründet und bald k. k. Hoflieferant. 1994 kaufte Erich Oelschlägel das Unternehmen von einem Nachfahren der Gründerfamilie Nägele und baute es kräftig aus. Mit 17 Nägele-Filialen österreichweit, Antos, Le Parfum und Kussmund umfasst es heute 20 Filialen mit 140 Mitarbeitern.