Gregor Seberg gibt den Don Quijote in Perchtoldsdorf. Lalo Jodlbauer

Ein Sandhaufen türmt sich vor der Burg. Staub und Schotter prägen die triste Landschaft, ein windschiefer Holzturm droht jeden Moment umzufallen. Eine reizlose Szenerie, die eines strahlenden Helden bedarf: Auftritt Don Quijote (wagemutig: Gregor Seberg). Selbstbewusst stolziert er in aufrechter Haltung voran, hintenan folgt sein treuer Gefährte Sancho Panza (nüchtern: Lukas Spisser). Brustharnisch, Helm und Schild trägt er mit Stolz, die "Goldzeit" des Rittertums würde mit ihm wiederauferstehen, verkündet er tosend – wäre da nicht Sancho Panzas Einwand, dass es sich bei den Riesen am Horizont vermutlich doch eher um Windmühlen handle.

Es ist eine doppelte Premiere, die am Donnerstagabend in Perchtoldsdorf gefeiert wird. Einerseits läutet der Abend die traditionellen Sommerspiele ein, andererseits ist es auch die erste Vorstellung unter der Intendanz von Alexander Paul Kubelka, der damit Michael Sturminger ablöst. Ganz bewusst habe er sich für den Stoff von Don Quijote entschieden, der hier in der Theaterfassung von Jakob Nolte gezeigt wird, immerhin lebe die Figur einen "vorbildlichen" Gegenentwurf zur Gegenwart. Diese Interpretation hinkt jedoch, tritt im Laufe des Stücks doch rasch der wahre Charakter des Möchtegernritters zutage: realitätsverweigernd, illusorisch, verblendet.

Welche Abenteuer?

So taumeln der träumerische Ritter und sein realistischer Knappe durch die erste Spielhälfte. Don Quijote sucht das Abenteuer und findet es auch dort, wo eigentlich keines ist. Er stürzt sich von einem Kampf in den nächsten, geht stets geschlagen hervor, steht wieder auf. Demgegenüber steht Sancho, der viel klagt, auch gerne einmal weint, und am liebsten sowieso wieder in sein Dorf zurückkehren würde.

Immer wieder, wenn Don Quijote einmal mehr getreten am Boden liegt, erscheint ihm das Traumbild seiner Angebeteten Dulcinea (Clara Montocchio). Während ihn diese anfangs noch zu Heldentaten anspornt, treibt ihn der immer wirrer werdende Gesang der Frau fortlaufend in den Wahnsinn. Streicht er sich zu Beginn noch stolz über den Harnisch, scheint er schließlich vollends den Verstand zu verlieren.

So mäandert die erste Spielhälfte durch den Abstieg vom Heldentum zum Wahnsinn, verliert sich aber zu sehr im Strom ihrer eigenen Aneinanderreihung von Schlacht und Scheitern. In der viel kürzer geratenen zweiten Hälfte nimmt die Geschichte zwar Fahrt auf, wird aber zunehmend belehrend. Die Musik des Duos Max Tschida und Tobias Faulhammer schwingt zwischen Fahrstuhl und Sci-Fi, es ist vor allem das starke Spiel von Seberg und Spisser, das die Längen des Stücks ausgleichen muss. (Caroline Schluge, 29.6.2023)