Dieses von der Bodycam eines Polizisten aufgenommene Bild zeigt laut Behörden den Mann, der in der Nähe des Hauses des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama festgenommen wurde. House Select Committee via AP

Am Donnerstag nahmen US-Behörden laut eigenen Angaben einen Mann in der Nähe der Residenz von Ex-Präsident Barack Obama in Washington D.C. fest. Das berichten unter anderem die New York Times und die Washington Post. In dem Fahrzeug des Mannes sollen Sprengstoff sowie Waffen und Munition gefunden worden sein. Der Verdächtige soll sich auch an dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 beteiligt haben.

Der 37-Jährige erstellte vor seiner Festnahme einen Video-Livestream, in dem zu sehen war, wie er mit seinem Auto in die Nachbarschaft des Hauses von Obama fuhr und mit einem dort stationierten Mitarbeiter des Secret Service ein Gespräch führte. Er sprach in dem Livestream unter anderem über John Podesta, einem Mitglied der Demokratischen Partei, über den in rechten Kreisen diverse Verschwörungsmythen kursieren. Laut New York Times sprach der Mann außerdem von angeblichen Untergrundtunneln in der Nachbarschaft und wollte anschließend Fotos von einem Haus machen. "Ich bin vor Barack Obamas Haus", sagte er in dem Stream.

Gegen den Mann bestand laut Washington Post ein aufrechter Haftbefehl im Zusammenhang mit den Aufständen am 6. Jänner 2021, daher wurde er als vor der Justiz Flüchtiger festgenommen. Laut Behörden bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehend von dem in dem Auto des Mannes gefundenen Sprengstoff. (lew, 30.6.2023)