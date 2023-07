Was macht den Rasen von Wimbledon so heilig? Ein Liebhaber in Kremsmünster kommt der Antwort am nächsten

15 Platzwarte sind von Wimbledon ganzjährig angestellt, um 18 Match- und 20 Trainingscourts zu pflegen. In Zukunft sollen Plastikhalme in den Rasen eingebettet werden, damit das Gras widerstandsfähiger wird. IMAGO/Offside Sports Photography

Das Gras auf den Tennisplätzen von Wimbledon ist natürlich nicht zum Essen da. Novak Djokovic hat bei seinen sieben Turniersiegen im Jubel trotzdem immer wieder einmal davon gekostet. Ein anderer Profi, der Deutsche Oscar Otte, hatte eine noch verwegenere Idee: Im Match gegen Andy Murray auf dem Center Court rutschte er aus und machte die typische Kiffergeste: ein schlampiges O, geformt aus Daumen und Zeigefinger, die Fingerspitzen führte er zum Mund. Unerhört! Möchte der Kerl das Gras rauchen, vom berühmtesten Tennisplatz der Welt?

Wollte er nicht, Otte war einfach frustriert vom Spiel auf Rasen. Der Belag ist rutschig, Profis müssen ihr Spiel ändern und klagen über Muskelkater, den sie sonst nicht kennen. Nur wenige Turniere finden auf Rasen statt, die Plätze zu pflegen und zu betreiben ist irrsinnig aufwendig. Deshalb macht es in Österreich auch niemand — mit einer Ausnahme.

"Zu Beginn hat mich Didi Mateschitz gesponsert", sagt Gottfried Stadlhuber am Telefon. In Kremsmünster in Oberösterreich betreibt er seinen Aktivpark: ein Hotel mit Pool, einen Campingplatz, Plätze für Beachvolleyball und zwei Rasentenniscourts. "Das ist eine Liebhaberei", sagt der 76-Jährige. Stadlhuber war früher selbst Tennisspieler, nach einem Ausflug nach Wimbledon nahm er sich vor, zwei Grascourts zu errichten. Finanzielle Starthilfe bekam er von Red Bull, im Gegenzug machte er auf den Banden hinter den Plätzen Werbung für die Energydrinks.

Wimbledon-Feeling

In Kremsmünster betreibt er bis heute die einzige Rasentennisanlage des Landes. Warum gibt es nicht mehr davon? Stadlhuber antwortet mit einer Gegenfrage: "Wer tut sich schon jeden Tag da draußen die Arbeit an? Der Aufwand ist so groß, man darf nicht mit einem Geschäft rechnen." Den Platzwart macht er selbst, die Aufgabe gefällt ihm. Jeden Tag mäht und gießt er die Plätze, achtet darauf, dass das Gras nicht verbrennt oder Ungeziefer anzieht. "Wenn ich die Halme seh, weiß ich sofort, was der Rasen braucht."

Leute, die Stadlhubers Plätze buchen, reisen aus ganz Österreich, aber auch aus der Schweiz und aus Deutschland an. Eine Stunde kostet 50 Euro pro Person, für ein Doppel zahlt man 30 Euro pro Spieler. "Die Leute sind begeistert, es ist für jeden Hobbyspieler interessant, einmal auf Rasen zu spielen. In Wimbledon ist das unmöglich, deswegen kommen sie zu mir."

Ab und an lassen sich auch Profis blicken. Vor zwei Jahren bereitete sich Dominic Thiem in Kremsmünster auf Rasenturniere vor. Eine Woche später reiste er nach Mallorca, im Handgelenk riss ihm eine Sehne, eine lange Verletzungspause folgte.

Gottfried Stadlhuber hatte vor zwei Jahren Dominic Thiem zu Gast. Gottfried Stadlhuber

Das Gefühl, auf Rasen zu spielen, ist speziell. "Kein Vergleich zu anderen Belägen", sagt Julia Grabher, Österreichs beste Tennisspielerin. Der Ball springt flacher ab als auf Sand oder Hartplatz. Profis müssen ihren Schwerpunkt nach unten verlagern, das führt zu Muskelkater im Hintern und in den hinteren Oberschenkeln. Grabher sagt: "Der Topspin ist nicht wirklich effektiv, deshalb wird viel Slice gespielt. Der erste Schlag gewinnt noch mehr an Bedeutung." Deshalb trainiert sie vor Wimbledon verstärkt Aufschlag und Return.

Tennis auf Plastik

Die 15 fest angestellten Platzwarte von Wimbledon verbringen ein ganzes Jahr damit, den Rasen für die zweiwöchige Belastung vorzubereiten. Der Centre Court wird über zwei Wochen 85 Stunden lang bespielt. Zum Vergleich: Auf dem Fußballplatz von Red Bull Salzburg wurde in der gesamten vergangenen Saison rund 32 Stunden gekickt.

Künftig soll in Wimbledon ein hybrider Belag zum Einsatz kommen: Fünf Prozent der Fläche sollen Plastikhalme einnehmen. Tests zur längeren Haltbarkeit laufen seit vergangenem Jahr. Die Organisatoren von Wimbledon lassen sich vom Sports Turf Research Institute beraten, das zuletzt die Pflege der Fußballplätze bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar plante.

In Wimbledon werden die Rasenplätze täglich auf acht Millimeter gestutzt. Trotzdem entstehen Unebenheiten. "Der Absprung ist im Turnierverlauf immer schwerer einzuschätzen", sagt Grabher. "Das Verspringen der Bälle gehört dazu, darauf muss ich mich einstellen."

In Wimbledon kümmern sich während des Turniers 30 Leute um die Plätze, in Kremsmünster gibt Stadlhuber eine One-Man-Show. "Der Aufwand ist auch nicht größer als bei mir. Der Rasen gibt in Wimbledon genauso nach wie bei mir", sagt er. Stadlhuber hat sich spezielle Maschinen angeschafft: "Mit einem normalen Rasenmäher kann ich die Plätze nicht mähen."

Auf den Plätzen in Kremsmünster tragen Klubteams Spaßturniere aus. Die für Wimbledon typischen Erdbeeren dürfen dabei nicht fehlen. Gottfried Stadlhuber

Naturmensch Djokovic

Vor 50 Jahren wurden noch drei der vier Grand-Slam-Turniere auf Rasen ausgetragen. Die US Open wechselten 1975 auf Sand, drei Jahre später auf Hartplatz. Die Australian Open wurden bis 1988 auf Rasen ausgetragen, seither auf dem gewohnten Hartplatz. Der Steirer Edwin Weindorfer, Turnierdirektor des Rasen-Events in Stuttgart, sagte dem Guardian einmal, sein Turnier sei in der Organisation und Austragung "zwei bis dreimal so teuer wie ein Sandplatzturnier".

Djokovics Gesten mit dem Naschen vom heiligen Rasen kennt Stadlhuber. "Der ist ein Naturmensch", sagt er, "der tut gerne so: verbeugen, dann vom Gras kosten. Ich streichle mit der Hand über meinen Rasen. Essen tu ich ihn nicht." (Lukas Zahrer, 1.7.2023)