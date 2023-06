Sprechen Grundsätzliches an: die Alt-Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) und Wolfgang Schüssel (ÖVP). APA/ROLAND SCHLAGER

Die beiden letzten herausragenden Kanzler hießen Franz Vranitzky (1986–1997) und Wolfgang Schüssel (2000–2006). Die Wiener Zeitung hatte nun die gute Idee, die beiden Altkanzler, die auch eine gemeinsame Regierung bildeten (Kanzler Vranitzky, Vizekanzler Schüssel 1996–1997) zu einem gemeinsamen Interview zu bitten. Für die letzte Ausgabe der von Schwarz-Grün ruinierten Zeitung der Republik.

Die beiden sprechen Grundsätzliches an. Zum Thema Verlust des Vertrauens in die Politik sagt Schüssel: "Politik braucht Zeit, um nachdenken zu können und gute Entscheidungen zu treffen, und es braucht einen Schutz des Privaten. Ansonsten werden nur noch Menschen in die Politik gehen, deren Sendungsbewusstsein so groß ist, dass man sich fürchten muss, oder die die Themen nicht verstehen; und vor denen fürchte ich mich auch."

Vranitzky wiederum meint: "Hauptverantwortlich ist für mich die Geringschätzung einer alten Tugend, die man Vertragstreue oder Respekt nennen kann. Wir sehen jetzt, wie über Jahrzehnte wirksame Prozesse schrittweise außer Kraft gesetzt werden – in den USA, in EU-Staaten, in der EU selbst und leider eben auch in Österreich."

Unabhängig davon, was man politisch gegen jeweils den einen oder anderen einwenden mag; und wie konträr sie in ihrem Verhalten waren (Vranitzky hielt die FPÖ auf Distanz, Schüssel öffnete die Tür für Haider): Sie hatten Kanzlerformat. (Hans Rauscher, 29.6.2023)