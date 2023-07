"Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns" und "Tom of Finland"

GÄNSEHAUT

Hijack (USA 2023, Jim Field Smith) In sieben Stunden erzählt diese Serie eine fesselnde Geschichte von einem Flugzeug, das kurz nach Abflug von Bewaffneten übernommen wird. Geschäftsmann Sam Nelson (Idris Elba) setzt alles daran, mit den Entführern zu verhandeln, während er die Passagierinnen und Passagiere auf das Äußerste vorbereitet. Fluzeugentführung praktisch in Echtzeit. Apple TV+

Idris Elba in der Rolle des Geschäftsmanns Sam Nelson. Als das Flugzeug, in dem er sich befindet, plötzlich entführt wird, riskiert er alles, um sich und die Besatzung zu retten – "Hijack", auf Apple TV+. Apple TV+/AP/Aidan Monaghan

ACTION

Tom Clancy’s Jack Ryan (USA 2023, Shana Stein, John Krasinski) John Krasinski verkörpert den stellvertretenden CIA-Direktor Jack Ryan, der es mit internationalen Verbrechen und Bedrohungen in den eigenen Reihen zu tun hat. Domingo Chavez (Michael Peña) wird von Jack Ryan wieder in den Dienst der CIA gefordert. Die finalen Folgen der Thriller-Spionage-Serie sorgen noch einmal für Unterhaltung. Amazon Prime

CRIME

Last King of the Cross (AUS, 2023, Antony Partos) Einwanderer John Ibrahim (Lincoln Younes) macht sich im Rotlichtviertel Sydneys einen Namen. Inspiriert vom Leben Ibrahims, zeigt die Serie John und seinen Bruder Sam (Claude Jabbour), die in Kings Cross, umgeben von verfeindeten Gangs, einen Nachtclub betreiben. Gangsterboss Ezra Shipman (Tim Roth) fordert von John noch einen Gefallen ein. Es geht um Macht und darum, wer sie halten kann. 4. 7., Sky

TV-Tipps

20.15 ULKIG

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns (GB, F, D, IRL, USA, 2004, Beeban Kidron) Die Fortsetzung des Kultfilms, der von Bridget Jones’ (Renée Zellweger) Suche nach der Liebe handelt, ist noch verrückter. Bridget ist zwar mit Mark Darcy (Colin Firth) zusammen, doch wie führt man auf Dauer eine gute Beziehung? Und dann wäre da ja noch der gutaussehende Daniel Cleaver (Hugh Grant). Viel Situationskomik zeichnet diesen Film aus. Bis 21.50, ZDF neo

21.05 DOKUMENTATION

Amerigo Vespucci – Der Mann, der Amerika seinen Namen gab (D 2023, Eike Schmitz) Der Patriziersohn Amerigo Vespucci aus Florenz gab dem in Europa bis 1492 unbekannten Kontinent seinen Namen. War er vielleicht nur ein Hochstapler, wie oftmals behauptet? Bis 21.55, Arte

21.40 PORTRÄT

Tom of Finland (D, S, DÄN, 2017, Dome Karukoski) Touko Laaksonen (Pekka Strang), besser bekannt unter seinem Künstlernamen "Tom of Finland", zeichnete homoerotische Bilder, die stilbildend und ikonisch waren. Im Finnland der 50er-Jahre durfte er seine Homosexualität nicht ausleben und musste stets eine strafrechtliche Verfolgung fürchten. Ein Porträt. Bis 23.30, One

22.10 ACTIONTHRILLER

Non-Stop (GB, F, USA, C, 2014, Jaume Collet-Serra) Bei einem Transatlantikflug fordert ein Unbekannter per Textnachricht 150 Millionen Dollar von Air-Marshal Bill Marks (Liam Neeson), ansonsten wird jede 20 Minuten jemand an Bord getötet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bis Bill selbst unter Verdacht gerät, der Erpresser zu sein. Mit Julianne Moore und Lupita Nyong’o. Bis 23.50, ORF 1

23.30 KLASSISCH

Frühstück bei Tiffany(USA 1961, Blake Edwards) Holly Golightly (Audrey Hepburn) ist ein junges Partygirl, das einen älteren reichen Mann zum Heiraten finden will. Ihr Traum ist schließlich eine Wohnung in New York, die so groß ist wie bei Tiffany. Dann verliebt sie sich wider Willen in ihren Nachbarn Paul Varjak (George Peppard), der als Schriftsteller eher mittellos ist. Eine zeitlose, turbulente Liebesgeschichte mit Herz. Bis 1.20, RBB

(Eleni Ernst, 1.7.2023)