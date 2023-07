10.00 MAGAZIN

Twist: Griechenlands Kreative nach der Wahl – Krise oder Aufbruch? Wie ist die Stimmung der griechischen Kulturszene nach der Parlamentswahl? Twist reist nach Athen und in die Kulturhauptstadt Elefsina, die nur 30 Kilometer entfernt liegt, und trifft dort Künstler, Musiker und andere Kreative. Bis 10.35, Arte

11.00 BACHMANNPREIS

47. Tage der deutschsprachigen Literatur: Preisverleihung Zwölf anstelle der üblichen 14 Autorinnen und Autoren haben sich in den vergangenen Tagen sieben Jurorinnen und Juroren gestellt. 3sat überträgt die Vergabe des 47. Ingeborg-Bachmann-Preises und vier weiterer Preise live. Bis 12.15, 3sat

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Alexander Schallenberg Den Außenminister und Kurzfrist-Bundeskanzler (ÖVP) befragen Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung) und Peter Fritz (ORF). Bis 12.00, ORF 2

14.55 RENNZIRKUS

Formel 1 Großer Preis von Österreich Der Formel-1-Zirkus in Spielberg vorerst zum letzten Mal live im ORF, ab 2024 bei Servus TV. Ab 8.10 wird übertragen, um den Sieg geht’s ab 14.55.Bis 17.00, ORF 1

16.50 DOKUMENTATION

Yes We Can – Die neue Schwarze Malerei Mit ihren von einem schwarzen Maler und einer schwarzen Malerin angefertigten Porträts in der National Gallery haben Michelle und Barack Obama die Welt der Kunst aufgemischt und den Weg für eine neue Künstlergeneration bereitet. Dazu gehören Jerrell Gibbs, Peter Uka, Shannon T. Lewis und Michael Armitage. Bis 17.45, Arte

22.00 SCIENCE-FICTION

Blade Runner: Final Cut(USA/HK 1982, Ridley Scott) Ridley Scotts dunkles, ursprünglich mäßig erfolgreiches, dafür umso wirkungsmächtigeres Science-Fiction-Meisterwerk in der definitiven Final-Cut-Version des Regisseurs. Bis 0.25, Tele 5

22.40 DOKUMENTATION

Sidney Poitier – Der Mann, der Hollywood veränderte 1964 wurde Sidney Poitier als erster schwarzer Schauspieler mit einem Oscar ausgezeichnet, 2009 erhielt er von Präsident Obama die Presidential Medal of Freedom. Ein Porträt des im Jänner vergangenen Jahres 94-jährig verstorbenen, auch politisch aktiven Ausnahmetalents. Bis 23.35, Arte

Bekam für seine Rolle in "Lilien auf dem Felde" einen Oscar: Sidney Poitier, den Arte um 22.40 Uhr mit einer Doku über sein Leben würdigt. Arte/Alamy

23.00 NEO-NOIR

Ruhet in Frieden(A Walk Among the Tombstones, USA 2014, Scott Frank) Liam Neeson als Ex-Alkoholiker und Privatdetektiv auf Mördersuche im winterlichen New York. Atmosphärischer Neo-Noir. Bis 0.45, 3sat

23.05 REPORTAGE

Alltagsgeschichte: Bundesstraße B54 (A 2005, Elizabeth T. Spira) 2005 porträtierte Elizabeth T. Spira mit Kameramann Martin Petritsch Menschen bei Begegnungen entlang der Bundesstraße B54, einer gemächlichen Straße, die zwischen Wiener Neustadt in Niederösterreich und dem steirischen Gleisdorf über den Wechsel führt. Bis 23.50, ORF 2

(Karl Gedlicka, 2.7.2023)