Was Altwiener Kaffeehausbesitzer mit Bergbauern gemein haben und warum sie ein buntes Biotop an Menschen brauchen, die miteinander reden

Gespräche im Gürtelcafé brauchen Zeit. Bis weit nach Mitternacht ließ Nikolaus Weidinger zwei Gäste am Vortag verweilen, bis sie das, was zu bereden war, beredet hatten. Es war ein guter Tag, den er harmonisch ausklingen lassen wollte, sagt Weidinger. Warum sollte er jemanden vergrämen.

Jedes Kaffeehaus habe seine eigenen Regeln, seinen eigenen Charakter, sagt Nikolaus Weidinger. "Warum es uns noch gibt und andere nicht?" Das könne er beim besten Willen nicht beantworten.

Weidinger bittet Herrn Michel, seinen Ober, um einen Überstürzten Neumann. Weil dieser sanft blubbert, wenn der Kaffee aus dem kleinen Kännchen das Schlagobers bis an den Rand der Tasse hebt. Ruhig ist es in seinem Altwiener Kaffeehaus am Lerchenfelder Gürtel zur Mittagszeit.

Draußen rauscht einem ewigen Fluss gleich der Verkehr. Drinnen raschelt Zeitungspapier. Die Tische sind spärlich besetzt. Herr Michel, dessen Haare gekonnt zu Berge frisiert sind, huscht leichtfüßig über den abgewetzten Kunststoffboden. Aus dem Hinterzimmer dringt leises Klacken der Billardkugeln. Eine Runde Tarockierer ist seit Stunden tief in ihr Spiel versunken.

Seit 95 Jahren führt Weidingers Familie ihr gleichnamiges Café in Ottakring. Als Kind habe er hier in den Sommerferien gespielt, erzählt Weidinger. Im Internat, einem Konvikt der Jesuiten, habe so mancher auf ihn als Vorstadtkaffeesieder herabgesehen. "Aber das hat mich nie gestört." Jurist war er, bis seine Mutter ihn und seine Schwester bat, sie im Tagesgeschäft zu entlasten. Und das tun die beiden bis heute.

Bohnen statt Schnitzerl

Mit seinen Verdiensten als Angestellter erneuerte Weidinger die Kaffeemaschine, die Heizung und Sitzbezüge. Ansonsten blieb die Zeit in seinem Haus am Gürtel stehen. Wie sich auch der Geruch des Zigarettenrauchs, der zum Weidinger gehörte wie die Bohnensuppe zur schlichten Speisekarte, hartnäckig hält.

Verändert hat sich nur die Nachbarschaft. Statt Industriebetrieben und gutbürgerlicher Wirte ragt Richard Lugners Einkaufszentrum an der Straße vis-à-vis empor. Manchmal, wenn sein Garten voll sei mit Gästen, ziehe es den Baumeister in sein Lokal, sagt Weidinger. Gegrüßt habe ihn dieser noch nie, wohl weil dieser keinen grüße. "Nur durch die Mutter schaut er nicht hindurch."

Seit 95 Jahren hält Nikolaus Weidingers Café am Lerchenfelder Gürtel die Stellung. "Wir sind eine ungeschminkte Schönheit."

Über 80 ist die Seniorchefin. Sie ist über dem Café zu Hause – vermutlich dort, wo Blumen die düstere graue Fassade zieren – und sieht von den Morgenstunden an bis hin zur Sperrstunde nach dem Rechten. Eben war sie noch hier und zauberte Stammgästen ein Lächeln auf die Lippen. Schon ist sie wieder weg.

An ihrer statt stapft ihr Enkel mit Schultasche in die Küche. Nikolaus Weidinger winkt seinen jüngsten Neffen augenzwinkernd an den Tisch. "Wirst einmal unser Nachfolger?" Der Kleine schüttelt schüchtern den Kopf. Weidinger entlässt ihn schmunzelnd.

Ungeschminkte Schönheit

Warum sein Kaffeehaus in Wien noch lebt, während so viele andere das Hangerl werfen, vom Ottakringer Café Ritter über das Westend bis zum Français und Café Halle, kann er beim besten Willen nicht beantworten. Jedes Lokal habe eigene Regeln, jedes seinen eigenen Charakter. "Wir sind halt eine ungeschminkte Schönheit."

Statt des Wiener Schnitzels offeriert Weidinger Gulaschsuppe, statt Café Latte Häferlkaffee. Wer keine Milch mag, trinkt den kleinen Braunen schwarz. Haferdrinks, Steckdosen, WLAN und Bezahlen mit Karte überlässt er den Wirten auf der anderen Seite des Gürtels in Neubau. Dort jage eh ein Trend den anderen.

Offen hält er 365 Tage im Jahr, damit sich die Stammgäste "nicht verlaufen". Einsame Zeitungleser sind es, Spieler, Studenten und Intellektuelle. "Die einen wollen ihre Ruhe. Die anderen halten mit einer Schar Verehrer Hof." Bei Geburtstagsfeiern zahlt man sich die Zeche selbst.

Auf Urlaub war Weidinger in den vergangenen zehn Jahren nur einmal ein paar wenige Tage. Er brauche nicht viel zum Leben, sinniert er. Er sei ja ohnehin die meiste Zeit im Café. Es sei wie beim Pfarrer und beim Bergbauern. "Was sollen wir schon groß konsumieren?"

Mieten als Stolperstein

Abseits von brausendem Verkehr im Herzen Wiens sucht Johann Diglas einen Platz im Gastgarten seines Cafés im Schottenstift. Es ist gut besucht. Tische werden verrückt, Teller klappern. "Mein Vater hat immer gesagt, gesunde Betriebe brauchen ein Biotop an Menschen", sagt Diglas und macht es sich im Schatten hoher Bäume bequem. Für ihn selbst seien Kaffeehäuser ein Ort für "Realos". Für Leute, die nicht nur in Handys und auf Bildschirme starren, sondern miteinander reden.

Diglas ist 35 und einstiger Sängerknabe. Als Kind verdiente er sich Taschengeld im Café der Eltern in der Wollzeile übers Trinkgeld. Seit sieben Jahren betreibt er sein eigenes Lokal in der Wiener Innenstadt, das er ums Café Weimar in Währing und das Fischerbräu in Döbling erweiterte, nebst Brauerei und kleiner Landwirtschaft, wo er Gemüse für seine nunmehr drei Betriebe heranzieht.

Johann Diglas in seinem Café im Schottenstift: "Wirte ums Eck weichen Systemgastronomen."

In Familien auf einen Nenner zu kommen sei nie ganz einfach, sagt Diglas. Er baue sich lieber etwas Eigenes auf. Seine Arbeitsstunden zählt er nicht. Aber seit er Bier braue, besuchten ihn seine Freunde ohnehin gern im Lokal, ergänzt er und lacht.

Verklären will Diglas seine Branche nicht. Studenten sind bei ihren Ausgaben ebenso sparsamer geworden wie Businesskunden. Gutes Personal zu finden sei herausfordernd. Er wolle in keinen Klagechor einstimmen, aber viele Arbeitnehmer hätten keinen Bock mehr auf Dienstleistungen.

Außerdem: Welcher junge Gastronom sei heute noch dazu bereit, rund um die Uhr im Café zu stehen, meint Diglas mit Blick aufs Weidinger in der Vorstadt. "Steigen dann im Zuge der Übergabe an die nächste Generation auch noch die Mieten um ein Vielfaches, tun sich das viele nicht mehr an." Mit den Kaffeepreisen lasse sich das nicht decken. Die Konsequenz daraus: Alteingesessene Wirte ums Eck weichen der Systemgastronomie.

"Wie Phönix aus der Asche"

Wien zählt 1.850 Cafés, mehr als 300 unter ihnen gelten als klassische Kaffeehäuser, nahezu alle davon sind familiengeführt. Der Charme der Branche sei die Bandbreite an Betrieben, von Röstereien bis zu Tschecherln, sinniert Wolfgang Binder und nippt an einer Tasse. Binder sitzt im Café Frauenhuber in der Himmelpfortgasse zwischen Bar und Klavier und lässt sich seine Zunft ungeachtet der jüngsten Insolvenzen nicht schlechtreden.

Alle zehn Jahre werde das Wiener Kaffeehaus totgesagt, um doch wieder wie ein Phönix aus der Asche zu steigen, sagt er nachdrücklich, während Gäste rundum geschäftig kommen und gehen. "Wo sind die Bankfilialen und Autohäuser, die einst in die Cafés einzogen? Verschwunden sind sie alle mitsamt. Die Kaffeehäuser jedoch sind geblieben."

Wolfgang Binder, Eigentümer des Cafés Frauenhuber: "Für viele ist das Kaffeehaus ihr zweites Wohnzimmer."

Seit 199 Jahren hat das Frauenhuber Bestand. In den barocken Räumen unter dem hohen Gewölbe gaben zuvor schon Mozart und Beethoven Konzerte. Binders Familie besitzt das Café seit 1968. Er selbst war Anlagenbauer, bis ihn der Vater in den Betrieb holte. "Ich habe den Einstieg keinen einzigen Tag bereut."

Schauen Sie sich um, meint er. Von MA-48-Beschäftigten bis zu Hofräten und zu Anwältinnen seien alle gesellschaftlichen Schichten vertreten. "Für viele ist das hier ihr zweites Wohnzimmer." Auch die "Generation Starbucks" kehre abends ein. "Wer sagt schon: Treff ma uns auf einen Kaffee beim McDonald's."

Kostspieliger Genuss

Wohlfeil ist der Genuss nicht. Infolge der gestiegenen Kosten für Energie, Mieten und Lebensmittel wie der höheren Löhne lässt sich der eine oder andere Innenstadt-Cafetier die Melange mittlerweile um 6,90 Euro abgelten. Davon, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sei jedoch kein Rede, versichert Binder. "Die Inflation trifft uns wie jeden anderen Konsumenten auch."

In mehr Nachsicht üben sich die Wiener, Binders Erfahrungen nach, angesichts grantelnder Kellner. Wer dreimal die Woche das gleiche Café besuche, erlebe halt alle Emotionen seines Obers mit. "Jeder hat einmal schlechtere Tage. Wie überall menschelt es auch im Kaffeehaus." (Verena Kainrath, 4.7.2023)