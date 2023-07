Ist Gier schuld an der Inflation?

Am Ende des Monats bleibt vielen nur mehr Münzen zählen. IMAGO/photothek

Am Anfang waren noch die hohen Energiekosten schuld an der Inflation, aber das hat sich rasch geändert. Längst wird sie inzwischen von den Löhnen angetrieben. Die steigenden Kosten für Arbeit sind also schuld, dass alles immer teurer wird. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) scheint ein Verfechter dieser These zu sein. Vergangene Woche nannte er hohe Lohnabschlüsse als Hauptgrund dafür, dass Österreichs Teuerung so hoch ist. Eine "Lohn-Preis-Spirale" sei im Gange.

Das ist die eine Erklärung der Ursachen der höchsten Inflation seit Jahrzehnten. Aber es gibt auch eine zweite. Und die klingt völlig anders.

Demnach folgt heute auf die hohen Energiepreise eine Profit-Party der Unternehmer. Raffgierige Kapitalisten, die höhere Profite durchsetzen, sind demnach hauptsächlich schuld an der Krise. Gewerkschaften bedienen sich gern des Ausdrucks "Gierflation".

Zwei Narrative

Zwei Narrative liegen miteinander im Wettstreit. Der Konflikt ist derzeit der wichtigste unter Ökonominnen und Ökonomen. Er tobt nicht nur in Österreich – wo die Inflation derzeit besonders hoch ist, im Juni lag die Teuerung hier bei acht Prozent –, sondern darüber hinaus in der ganzen Eurozone.

Aber es ist nicht nur ein Wettstreit der Erzählungen, sondern es geht um harte Verteilungsfragen. Im Herbst starten die für Österreich wegweisenden Lohnverhandlungen der Metaller. Handel und andere Branchen folgen bald darauf. Ob Kapital oder Arbeit besser durch die Krise gekommen ist, wird eine Rolle bei der Frage spielen, wie hoch die Lohnabschlüsse ausfallen werden und wo die Öffentlichkeit in diesen Debatten steht.

Die Frage, ob Löhne oder Profite die Inflation antreiben, beeinflusst auch andere Diskurse. Beispielsweise unternimmt Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) gerade Vorstöße, Arbeitslose schneller in Jobs zu bringen. So soll die Vermittlung von Stellen in den Westen Österreichs forciert werden, die Menschen also wegen der Arbeit zum Umzug bewogen werden. Solche Initiativen lassen sich leichter rechtfertigen, wenn die Arbeitnehmerseite die Verantwortung hat, wenn Gierflation die herrschende Erzählung wird, geht das schwieriger.

Unternehmer verteidigen ihre Profite...

Aber gibt es denn eine Antwort auf die Frage, wer nun schuld an der Inflation ist? Es gibt viele Möglichkeiten, über Teuerung nachzudenken. Die vielleicht schlüssigste ist es, Inflation als Ergebnis eines großen, die ganze Gesellschaft durchziehenden Kampfes zu sehen. "Inflation ist im Wesentlichen das Ergebnis eines Verteilungskonflikts zwischen Unternehmen, Arbeitnehmern und Steuerzahlern", formulierte es Olivier Blanchard, einer der prominentesten Ökonomen, kürzlich. Ausgangspunkt der Teuerung kann ein Schock sein, wie der Anstieg der Energiepreise. Aber im Kern geht es immer darum, wie Kosten zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern verteilt werden. Weil das Problem so drückend ist, haben in den vergangenen Wochen die wichtigsten internationalen Finanzorganisationen eine Reihe von Analysen zu der Verteilungsfrage veröffentlicht – und den Konflikt vorerst entschieden.

Das Paper, das die meiste Aufmerksamkeit erregt, stammt von drei Ökonomen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Experten der Washingtoner Institution analysieren darin, woher die Preisanstiege in der Eurozone gekommen sind. Ergebnis: Das Kapital, die Unternehmen, konnte seinen Anteil am Gesamteinkommen erhöhen. "Die Stückgewinne in der Eurozone sind stark gestiegen", schreibt der Währungsfonds. Und er nennt Zahlen. Zu dem Anstieg der Konsumpreise "haben die hohen Energiepreise 40 Prozent beigetragen, 45 Prozent die gestiegenen Unternehmensgewinne und 25 Prozent höhere Löhne". Daneben gab es preisdämpfende Maßnahmen, etwa Steuersenkungen. Und weiter: "Der Gewinnanstieg war im Bergbau und bei den Versorgungsunternehmen am größten, aber auch in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und bei den kontaktintensiven Dienstleistungen war er erheblich."

...Reallöhne sinken

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag eine Rechnung mit ähnlichem Ergebnis präsentiert. Die EZB analysierte, woher der Preisauftrieb für inländische Waren und Dienstleistungen in der Eurozone kommt. 60 Prozent stammen von Unternehmensgewinnen. Die EZB sagt: "Unternehmen haben die Kostensteigerungen insgesamt nicht selbst aufgefangen. Vielmehr sind ihre Preiserhöhungen größer ausgefallen als die Kostenanstiege, was zur Beschleunigung der inländischen Inflation beigetragen hat."

Und die BIZ, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, eine Art Zentralbank der Zentralbanken mit Sitz in Basel, stellte parallel fest: "Während die Reallöhne stärker zurückgefallen sind als in der Vergangenheit, haben sich die Unternehmensgewinne bemerkenswert gut gehalten."

Keine "Lohn-Preis-Spirale"

Währungsfonds, EZB und BIZ: Drei der wichtigsten Wirtschaftsorganisationen sagen, dass es bisher steigende Profite waren, die den Preisauftrieb primär verantworten. Eine "Lohn-Preis-Spirale", wie Brunner sagt? Keine Spur davon.

Heißt das, Unternehmer sind raffgieriger geworden, wie Gewerkschaften sagen? Nein. Zwar zeigen die Analysen, dass die Anteile der Gewinne von Unternehmen am Gesamteinkommen gestiegen sind. Aber Unternehmen sind zugleich nicht unbedingt profitabler geworden. Sie erwirtschaften, gemessen an ihrem Umsatz, nicht höhere Gewinne. Wie geht das zusammen? Am besten erklären lässt sich das mit einem Beispiel.

Ein Eissalon erhöht die Preise

Nehmen wir an, ein Eissalon verkauft eine Kugel Himbeereis für zwei Euro. Die Herstellung kostet den Salonbesitzer 90 Cent, fürs Personal fallen noch mal 90 Cent je Kugel an. Somit verbleiben unserem Eisverkäufer 20 Cent Gewinn, er hat eine Profitmarge von zehn Prozent je Kugel. Plötzlich explodieren die Energiekosten, die Kühlung wird um einen Euro teurer, die Kugel Eis kostet jetzt in der Produktion 2,80 Euro statt 1,80. Wenn der Eisverkäufer seinen Preis für die Kugel selbst um nur einen Euro anhebt und das Eis um drei Euro verkauft, sinkt seine Profitabilität von zehn auf 6,7 Prozent. Um seine Profitmarge zu halten, muss der Eisverkäufer also seine Preise mehr steigern als seine Kosten. Aber genau das treibt dann die Teuerung an.

IWF wie EZB sagen, dass es Unternehmen gelang, ihre Gewinnmargen zu halten. Arbeitnehmern nicht, ihre Reallöhne sind unterm Strich gefallen. Auch wenn in einzelnen Sektoren, besonders der Energiewirtschaft, tatsächlich Profitmargen stark gestiegen sind.

In Österreich sagen führende Wirtschaftsforscher wie Gabriel Felbermayr, dass diese Entwicklung nicht ungewöhnlich ist: In einer Boomphase, wie es sie 2022 gab, steigen Gewinne an, Löhne reagieren zeitversetzt. International gibt es daran Zweifel. Die Zentralbank der Zentralbanken, BIZ, sagt: "Unternehmensgewinne, die bereits vor dem Inflationsschub gestiegen waren, haben sich bisher bemerkenswert gut gehalten. Dies ist eine Abweichung vom historischen Muster."

Wenn der Mittbewerber keine Bedrohung ist

Woran kann das liegen? Die Ökonomin Isabella Weber argumentiert, dass die Lieferengpässe, die 2021 eingesetzt haben, es Unternehmen leichter gemacht haben, höhere Preise durchzusetzen. Autohersteller wussten, dass sie nicht alle Kundenwünsche erfüllen können, weil Chips fehlten. Aber sie wussten auch: Die Konkurrenz kann das nicht. Also konnten sie Preise erhöhen, ohne Abwanderung von Kunden zu Mitbewerbern zu fürchten. Eine andere Erklärung bieten die hohen Staatshilfen, die in der Energiekrise gezahlt wurden. "Die in der Folge hohe Nachfrage ermöglichte Unternehmen, ihre Preise zu steigern", sagt Wifo-Ökonom Josef Baumgartner. Die EZB sieht es so: Preiserhöhungen lassen sich leichter durchsetzen, wenn wegen Energie ohnehin alles teurer wird. Kundinnen und Kunden schauen dann nicht so genau hin.

Nun gibt es an den präsentierten Berechnungen auch Kritik. So werden hier keine Unternehmensdaten analysiert. Stattdessen wird die Tatsache, dass Unternehmen mehr vom Gesamteinkommen erhalten, aus den sogenannten volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen herausgelesen: Analysiert wird, wie sich einzelne Sektoren schlagen, die Lohnkosten werden abgezogen. Das ist ein grobes Instrument, aber es gibt meist mangels aktueller Daten kein besseres. Eine Studie zu Belgien zeigt inzwischen auf Basis von Unternehmensdaten, dass Firmen ihre Gewinnmargen dort nicht steigern konnten. Aber die EZB argumentiert – wie am Beispiel des Eisverkäufers beschrieben –, dass dies kein Widerspruch dazu ist, dass der Gewinnanteil der Unternehmen stieg.

Ist Gier schuld an der Inflation? der Standard

Was die Daten für Österreich sagen

Neben Kritik gibt es auch Bedarf für Präzisierung. Wifo-Ökonom Baumgartner hat nachgerechnet, wie sich Profite in Österreich entwickeln. Er mahnt, nicht alle Wirtschaftssektoren über einen Kamm zu scheren. Bruttobetriebsüberschüsse sind in Österreich im Energiesektor, der Mineralölindustrie, Bauwirtschaft und Landwirtschaft stark gestiegen. In der Industrie seien sie 2022 sogar rückläufig gewesen. Hier gab es eine Umverteilung zu den Energieproduzenten, was Lohnverhandlungen schwieriger machen wird.

Die EZB hat für 2022 analysiert, wie Löhne und Gewinne im Vergleich gestiegen sind. Hier zeigt sich, dass Österreich einer der Staaten war, in dem Löhne stärker zugelegt haben, auch wenn das Plus bei Gewinnen größer war.

Der Ausgleich kommt

Klar ist also, dass die Gewinne der Preistreiber waren. Das lag nicht an Gier, Unternehmer haben ihre Gewinnposition verteidigt.

Was folgt daraus? Die Analysen zeigen, dass 2023 ein Jahr des Wandels werden kann. Zeitverzögert werden Arbeitnehmer einen höheren Anteil vom Kuchen einfordern. 2023 dürften, sagt Ökonom Baumgartner, Gewinne und Inflation in Österreich gleich stark zum Preisauftrieb beitragen. 2024 sollen Löhne der stärkere Faktor sein. Forderungen nach höheren Löhnen sind verständlich, wenn sie als ein Ausgleich für schon erfolgte Reallohnverluste bei Arbeitnehmern verstanden werden.

An dieser Stelle wird sich entscheiden, wie es mit der Inflation weitergeht. Der Währungsfonds schreibt: "Simulationen zeigen, dass ein Rückgang der Gewinnquote auf historische Werte wahrscheinlich notwendig sein wird, um den Disinflationsprozess zu erreichen."

Werden die Unternehmer wieder Preise erhöhen?

Zwei Szenarien sind denkbar. Arbeitnehmer holen sich einen Ausgleich für Reallohnverluste, und Unternehmen akzeptieren, dass ihr Anteil am Volkseinkommen auf Vorkrisenniveau zurückgeht. Das muss nicht mit niedrigeren Profitmargen einhergehen: Wenn die Reallöhne steigen, aber die Kosten unseres Eisverkäufers sinken, weil Energie billiger wird, kann er die Margen halten. Dann findet ein Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit statt, die Inflation sinkt.

Weder für Unternehmen noch für Arbeitnehmer gibt es einen Grund, weniger zu verlangen. Eigeninteressen zu folgen ist in einer Marktwirtschaft rational. Laut dem Ökonomen Baumgartner kommt es darauf an, wie sich die Nachfrage entwickelt: Wenn diese hoch bleibt und Kunden den Eissalon stürmen, wird er versuchen, seine Preise zu erhöhen. Dann werden Gewerkschaften wieder mehr Lohn fordern. Die Folge wäre das, was Isabel Schnabel von der Europäischen Zentralbank "Profit-Lohn-Preis"-Spirale nennt. Das wäre das zweite, ungünstigere Szenario.

Die Phase der hohen Inflation endet erst, wenn alle die Ergebnisse des Verteilungskampfes akzeptieren, schreibt der Ökonom Blanchard. Wenn also Arbeitnehmer akzeptieren, dass es nicht mehr Lohn zu holen gibt. Und zugleich Unternehmen einsehen, dass ihr Profit nicht weiter steigen wird. (András Szigetvari, 30.6.2023)