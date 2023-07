Für "Lösungen" wie eine Bombe interessiere er sich, weil er aufgrund einer Sehbeeinträchtigung nicht richtig zielen könne. Wissen wolle er, wie man Metallteile in die Bomben integrieren könne - und er interessierte sich dafür, wie man diese per Mobiltelefon detonieren lassen könnte: Solche Dinge schrieb ein 14-jähriger Österreicher tschetschenischer Abstammung laut STANDARD-Recherchen in einem Chat mit einem weiteren mutmaßlichen Jihadisten. Das wurde von einem ausländischen Nachrichtendienst bemerkt, der Ende Februar die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) informierte, die den Inhaber des Mobiltelefons ausfindig machten.

Am 17. Juni griff die DSN dann zu Maßnahmen: Gemeinsam mit zwei anderen Terrorverdächtigen wurde der 14-Jährige festgenommen und in U-Haft untergebracht. Warum der Zugriff an exakt diesem Tag erfolgt war: Da fand in Wien die Regenbogenparade statt. Auf diese soll wiederum ein 17-jähriger mutmaßlicher Jihadist aus Österreich bzw. bosnischer Abstammung einen Anschlag geplant haben. Auch das erfuhren die Behörden von einem ausländischen Dienst. Er habe geplant, eine Waffe in Tschechien zu besorgen. Tatsächlich soll er gemeinsam mit seinem 20-jährigen Bruder schon Ende Mai ins nördliche Nachbarland gereist sein, konkret zum Excalibur-City-Einkaufszentrum.

Die Regenbogenparade soll das Ziel von Jihadisten gewesen sein Christian Fischer

Die DSN observierte die beiden und zwei Freunde, die sie begleiteten, offenbar - jedenfalls wurde beim Grenzübertritt zurück nach Österreich eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Waffe wurde keine gefunden. Versuche des älteren Bruders, an eine Schusswaffe zu gelangen, waren jedenfalls schon Thema eines anderen Ermittlungsverfahrens, das im Februar 2023 eingestellt worden war. Und: Offenbar liegen den Behörden Hinweise vor, dass drei Jugendliche Anfang Mai ebendort an der tschechischen Grenze eine Waffe gekauft haben sollen - jedoch dürfte es sich dabei nicht um die zwei Verdächtigen handeln.

Wie konkret die Terrorgefahr wirklich war, wurde auch durch die neuesten bzw. ersten Datenauswertungen der Polizei nicht klar - ebensowenig, ob es eine Verbindung zwischen dem 14-Jährigen und dem Brüderpaar gibt. Dokumentiert ist, dass der jüngste Verdächtige unter anderem Anleitungen zum Bombenbau und Herstellung von Sprengstoff auf seinem Smartphone hatte und darüber falsch ausgesagt hat. Bei den beiden Brüdern konnten Fotos gefunden werden, die auf eine radikalislamistische Gesinnung hindeuten, allerdings noch keine Chats bezüglich eines Anschlags auf die Regenbogenparade. Auch auf dem Handy des Jüngsten sollen zahlreiche Bilder mit jihad-salafistischer Propaganda gefunden worden sein.

Mehr Befugnisse gefordert

Woran das liegt: Im Bereich der Nachrichtendienste existiert die sogenannte "Third-Party-Rule". Übermittelt ein ausländischer Nachrichtendienst - ob MI6 oder CIA oder Mossad - der DSN Informationen, darf sie diese nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Partnerdienstes an Polizei und Justiz weitergeben. "Der herausgebende Staat ist 'Herr der Information' und behält auch nach der Übermittlung die Verfügungsbefugnis", heißt es dazu in einer Stellungnahme der DSN.

Der Nachfolger des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist ja zweigeteilt: Einerseits gibt es eben den Nachrichtendienst, andererseits den Staatsschutz. Informationen von Partnerdiensten gehen fast immer beim Nachrichtendienst ein, dort werden sie verarbeitet und dann dem Kolleginnen und Kollegen vom Staatsschutz mitgeteilt. In der Regel sammeln erst die dann gerichtsverwertbare Beweise, im aktuellen Fall etwa durch Observationen, Hausdurchsuchungen und andere Ermittlungsmaßnahmen.

Nach derzeitiger Aktenlage ist es so, dass die brisanten Chats, die den Verdacht einer Anschlagsplanung ausgelöst haben, nur beim Nachrichtendienst verfügbar sind, aber nicht dem Gericht vorliegen. Eine knifflige Situation, das das Gericht der DSN "glauben" müsste, dass diese Chats existieren. Genau deshalb forderte DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner auch wiederholt eine Art von Trojaner, mit dem Handys von Verdächtigen gehackt werden. Dann könnte man die Infos, die man von Partnerdiensten erhält, selbst prüfen und dem Gericht vorlegen. Gegen Staatstrojaner gibt es freilich massive datenschutzrechtliche Bedenken, die Grünen wollen solchen Befugnissen keinesfalls zustimmen.

Verteidiger des jüngsten Mandaten wehrt sich

Die drei Terrorverdächtigen sind derzeit jedenfalls auf freiem Fuß, wogegen die Staatsanwaltschaft berufen hat. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Der Verteidiger des 14-Jährigen, Andreas Schweitzer, befindet auch nach den ersten Auswertungen der Handys, dass sein Mandant bloß "seine Neugier für das Ganze befrieden wollte". Es sei aber wichtig, zu hinterfragen, warum er das tue, "damit man gegebenenfalls dagegen ansteuern kann", räumt Schweitzer ein.

Der Jurist bleibt ansonsten seiner Linie treu. Aus den Akten gehe hervor, dass Informationen des ausländischen Partnerdienstes vor der Razzia gegen seinen Mandaten nicht gerichtsverwertbar gewesen seien. Daher sei die U-Haft gegen seinen Mandaten rechtswidrig gewesen. "Wenn der Staatsschutz mehr Befugnisse haben will, soll er zum Gesetzgeber gehen und nicht mit medienwirksamen Auftritten versuchen zu bekommen, was bereits verfassungsrechtlich abgewiesen wurde." Damit meint Schweitzer den Staatstrojaner, der erst im Jahr 2019 gekippt wurde. (Jan Michael Marchart, Fabian Schmid, 1.7.2023)