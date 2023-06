Ein Lastwagen und mehrere Autos waren in eine Massenkarambolage verwickelt

APA/AFP/MARCO LONGARI

Nairobi - Bei einer Massenkarambolage in Kenia sind nach Angaben von Rettungskräften am Freitag mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Schwerverletzte seien in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert worden, teilte ein Arzt mit.

Das Unglück ereignete sich im Bezirk Kericho, etwa 200 Kilometer nordwestlich der kenianischen Hauptstadt Nairobi. An dem Unfall waren laut lokalen Medien ein Lastwagen sowie mehrere Autos beteiligt. Die Ursache für das Unglück war zunächst nicht bekannt.

Schwere Verkehrsunfälle sind in Afrika nicht selten. Erst vor einem Monat starben in Sambia mindestens 24 Menschen, als ein Bus auf einen Lastwagen auffuhr. (APA, red, 30.6.2023)