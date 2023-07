Marxismus und Feminismus sind keineswegs ein Paar, das Hand in Hand auf die Bühne sozialer Kämpfe tritt. imago images/SEPA.Media

Dass Marxismus 2023 in Österreich für Schlagzeilen sorgt, dürfte überraschen. Es sind die Erfolge der KPÖ in Graz und Salzburg sowie der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler, die Debatten befeuerten. Vor allem für Konservative und Rechte ist die Lehre von der klassenlosen Gesellschaft ein rotes Tuch – aber auch im Feminismus ist der Marxismus nicht unumstritten.

Marxismus und Feminismus sind keineswegs ein Paar, das Hand in Hand auf die Bühne sozialer Kämpfe tritt – und doch gibt es ihn, den marxistischen Feminismus.

Marxistische Feministinnen treten sowohl für die Überwindung des Kapitalismus als auch des Patriarchats ein. In einer kapitalistischen Gesellschaft würden Menschen durch "Herrschafts- und Unterwerfungsverhältnisse" zugerichtet, dementsprechend müssten sie vom Kapitalismus befreit werden. Die zentrale Bedeutung von Geschlechterverhältnissen mussten Feministinnen jedoch erst in marxistische Debatten hineinreklamieren. Denn für den traditionellen Marxismus steht die Klassenfrage im Zentrum, die Frauenunterdrückung wurde zum Nebenwiderspruch erklärt. Sich auf die "Nebenachse" der Geschlechterkämpfe zu begeben würde die Arbeiterbewegung bloß schwächen, so die Annahme.

Doppelt ausgebeutet

In den 1970er- und 1980er-Jahren verlief die Auseinandersetzung zwischen Feministinnen und sozialistischen bzw. marxistischen Gruppen dementsprechend konfliktreich. "Zunächst ging es um die Legitimität, sich auch gegen die patriarchale Herrschaft aufzulehnen und nicht nur gegen die kapitalistische Ausbeutung", formuliert es Frigga Haug, zentrale Vertreterin eines marxistischen Feminismus im deutschsprachigen Raum. Die einflussreiche Philosophin und Soziologin wandte sich zunächst selbst gegen die feministische Bewegung in Westdeutschland, um die beiden Ideen schließlich zusammenzuführen. Im November dieses Jahres wird zum fünften Mal die Marxismus-Feminismus-Konferenz – diesmal in Warschau – stattfinden, der internationale Kongress geht auf eine Idee von Haug zurück.

Während in den 1990er-Jahren poststrukturalistischer Feminismus die symbolische Ordnung ins Zentrum rückte und der Klassenbegriff in feministischen Debatten kaum eine Rolle spielte, bekamen materialistische Ansätze in den Nullerjahren erneut Aufwind. Angesichts der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sowieso einer wachsenden Ungleichheit bei den Vermögen stellte sich die Verteilungsfrage neu. Feministinnen haben jedoch nicht nur die bezahlte Erwerbsarbeit, sondern auch die unbezahlte und oft unsichtbare Arbeit im Blick. In der globalisierten Ökonomie gehören Frauen ebenso wie marginalisierte Gruppen zu den Verliererinnen, formuliert es Frigga Haug in "13 Thesen zu Marxismus-Feminismus", die in einem kollektiven Prozess im Rahmen des Kongresses entstanden sind.

Vier-in-einem-Perspektive

"Der Abbau des westlichen Wohlfahrtsstaats in einer globalisierten Ökonomie überlässt die Sorge um das Leben Frauen in unbezahlter häuslicher Arbeit oder in gering bezahlter Lohnarbeit, global erfahrbar im global care-chain", ist dort zu lesen.

Als eine mögliche Alternative präsentieren die Marxistinnen die von Haug entwickelte Vier-in-einem-Perspektive: Vier Bereiche des menschlichen Lebens sollen dabei gleichberechtigt nebeneinanderstehen: Erwerbsarbeit, Sorge- und Reproduktionsarbeit, kulturelle sowie politische Arbeit. Voraussetzung dafür wäre freilich eine radikale Arbeitszeitverkürzung, wie sie – in moderater Form – aktuell auch Sozialdemokrat:innen fordern.

So sehr marxistische Feministinnen den traditionellen Marxismus umgekrempelt haben, "uns eint mit Marx, 'alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist'", schreiben sie in den 13 Thesen. (Brigitte Theißl, 4.7.2023)