In pastelligem Violett und mit gerundeten Kanten startete am Samstag "Wiener Zeitung" als "WZ" digital neu. Als älteste Tageszeitung der Welt wurde sie von der Regierung mit Freitag eingestellt. Die "WZ", weiter im Besitz der Republik und dem Kanzleramt unterstellt, ging mit einer ausführlichen Selbsterklärung online.

Nach dem Ende der "Wiener Zeitung" Neustart in Violett als "WZ". Wienerzeitung.at Screenshot

Qualitätsjournalismus funktioniere auch digital, man sei "definitiv nicht die Pressestelle des Bundeskanzleramts", werde ein neues Redaktionsstatut aushandeln und mit Daten etwa der Statistik Austria Zusammenhänge erklären, heißt es auf Wienerzeitung.at von der "WZ". In Text und Grafik, in Podcasts und in Videos, mit Präsenz auf Insta, Tiktok, Youtube, Linkedin. Die "WZ" arbeitet wie berichtet mit Hashtag Media und Missing Link für Bild und Ton zusammen.

Die erste Story in der Rubrik "Lesen": "Zeitungspapier lohnt sich nicht", dazu in der Auswahl "Die Möglichkeit einer Wiese" und "Bablers Basis".

Die Titelseite der letzten Printausgabe der "Wiener Zeitung" mit einer grafischen Bilanz über 320 Jahre, zehn Kaiser, zwölf Präsidenten und anderen Daten aus der Geschichte der ältesten bis Freitag noch erscheinenden Tageszeitung verdeckte eine rosafarbene Schleife mit Eigenwerbung für das Onlinemedium: "Ohne Adieu. Mit Auf geht's". Die Schleife sorgte für einige Diskussionen auf Social Media.

Letzte Print-Titelseite der "Wiener Zeitung" ummantelt mit Werbung für "WZ". fid

Am Samstag um 10.30 Uhr erklären Geschäftsführer Martin Fleischhacker und die interimistische Redaktionsleitung Katharina Schmidt und Sebastian Pumberger das Onlinemedium. (fid, 1.7.2023)