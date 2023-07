Mit 1. Juli gelten in Wien neue Vorschriften: Vor allem in den inneren Bezirken ist die Anzahl der Leih-E-Scooter nun begrenzt

Mit 1. Juli sind in Wien neue Regeln für Leih-E-Scooter in Kraft getreten. Konkret wird die Zahl der Scooter begrenzt: In der Inneren Stadt dürfen nur noch maximal 500 Scooter stehen, statt wie bisher bis zu 2.500. Auch in den Bezirken zwei bis neun und im 20. Bezirk wird die Zahl der erlaubten Leih-E-Scooter reduziert: Insgesamt dürfen hier nun maximal 1.500 Scooter stehen, bisher waren es bis zu 2.500 Scooter.

Grund für die Begrenzung sind laut Stadt Wien Probleme durch falsch abgestellte Leih-E-Scooter vor allem in den inneren Bezirken. Das Angebot in den äußeren Bezirken soll dafür verbessert werden – besonders an den Endhaltestellen von U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen.

Mit 1. Juli sind in Wien neue Regeln für E-Scooter in Kraft getreten EPA

Jeder Scooter wird auch ein Nummernschild erhalten. Das soll die Zuordenbarkeit bei Beschwerden deutlich erleichtern. Auch Blinker und zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen sind vorgeschrieben. Zudem verlangen die Betreiber in den späten Abendstunden Reaktionstests vor einer Anmietung. Damit soll etwa eine Alkoholisierung erkannt werden.

Um das Rollergeschehen zu beobachten, hat die Stadt auch ein eigenes digitales Dashboard eingerichtet. Auf diese Weise soll eine Kontrolle der Gefährte in Echtzeit ermöglicht werden. Via GPS-Signal können die Geräte jederzeit geortet werden. Betreiber könnten dadurch sofort informiert werden, wenn es zu Verstößen kommt. 25 Euro müssen etwa für falsch abgestellte Roller bezahlt werden. Wenn die Betreiber die inkriminierten Roller nicht sofort entfernen, wird es noch teurer. Dann werden die Scooter von der MA 48 kostenpflichtig abgeschleppt. (APA, red. 1.7.2023)