Da werden für die Länder und Kommunen noch dicke Bretter zu bohren sein. Der neue Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Peter Kaiser (SPÖ), bekräftigt, dass der Verteilungsschlüssel zugunsten der Länder, Städte und Gemeinden deutlich verändert werden müsse. "Unser Vorschlag liegt klar auf dem Tisch. Dazu gibt es von den Landeshauptleuten einstimmig, ohne Wenn und Aber, den Beschluss, eine Erhöhung des vertikalen Schlüssels anzustreben", sagte der Kärntner Landeshauptmann am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

Im Rahmen des Finanzausgleichs wird grundsätzlich festgelegt, wie die öffentlichen Ausgaben auf die drei Gebietskörperschaften Bund, Länder, Gemeinden verteilt werden und welchen Anteil sie dafür jeweils am Steueraufkommen bekommen.

Peter Kaiser will bei der Parteireform, bei der Befragung der SPÖ-Basis, behutsam vorgehen APA/ Eva Manhart

Derzeit wird der "Kuchen" im Verhältnis 68 Prozent Bund, 20 Prozent Länder und zwölf Prozent Städte und Gemeinden aufgeteilt. Kaiser bekräftigte, dass die Anteile zu Lasten des Bundes verschoben werden müssten: 60,5 Prozent für den Bund, 25 für die Länder, 14,5 für Städte und Gemeinden. Für die Länder würde dies ein Plus von fünf Milliarden Euro bedeuten.

Die Länder und Kommunen bräuchten dringend mehr Finanzmittel, um die steigenden Kosten in Pflege, Gesundheit, Bildung, Öffentlicher Verkehr und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung auszugleichen, sagte Kaiser. Die Aufwendungen seien seit der Jahrtausendwende in diesen Bereichen von 59 auf 66 Prozent angestiegen. Städte und Gemeinden hätten sich an der Finanzierung dieser Sektoren "überproportional beteiligt". Die Forderung nach einem Ausgleich ließe sich auch wissenschaftlich stützen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hatte bisher auf die Forderung der Länder mit einer Gegenforderung reagiert. Es müsse in den Ländern auch zu "Strukturreformen" kommen.

Ärztekammer muss mitspielen

Große Hebel müssten jetzt jedenfalls speziell im Gesundheitsbereich angesetzt werden, sagte Kaiser. Es müssten klare Regelungen für die notwendige medizinische Grundversorgung, was zentral auch die Wahlärzte betrifft, geschaffen werden. Dazu zählen die den Spitälern vorgelagerten Gesundheitszentren zur Lenkung der Patientenströme. Damit mehr Mediziner und Medizinerinnen in den Kassenbereich wechseln, will Kaiser auf Verbote verzichten und eher auf Überzeugung und "Attraktivierungen" setzen. Wichtig dabei sei, dass auch die Ärztekammer mitspiele. Wenn nicht, kann sich Kaiser hier durchaus Entscheidungen ohne Kammer vorstellen.

Die Blockade der Länder gegen das geplante Informationsfreiheitsgesetz zur weitgehenden Abschaffung des Amtsgeheimnisses könnte nun langsam gelockert werden. Kaiser sieht noch "einige offene Fragen", diese müssten aber nur noch ausgeräumt werden. Kaiser will zurück an den Verhandlungstisch: "Ich glaube, dass die eine oder andere auch bei der letzten Landeshauptleutekonferenz angezogene Frage, wie ist es mit datenschutzrechtlichen Bereichen weitergeht, diskutiert werden soll. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns annähern können." Der Landeshauptmann will in diesem halben Jahr, in dem er Chef der Landeshauptleutekonferenz ist, eine "finale Entscheidung" herbeiführen.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hatte eigentlich bis Juni einen neuen Entwurf angekündigt, zuletzt sprach sie davon, dass man sich "auf den letzten Metern" befinde.

Causa Miklautz

Die Frage des Amtsgeheimnisses war kürzlich von Kärnten ausgehend österreichweit ein heftig diskutiertes Thema. Die Kärntner Staatsanwaltschaft hatte gegen den Journalisten Franz Miklautz wegen des "Beitrags zu Verletzung des Amtsgeheimnisses und Verletzung des Datenschutzgesetzes" ermittelt und dessen Computer und sein Handy sichergestellt. Zuvor hatte Miklautz auf Basis ihm zugespielter geheimer Unterlagen über Misswirtschaft und Spitzeneinkommen im Klagenfurter Rathaus berichtet. Nach starken Protesten erteilte schließlich die Oberstaatsanwaltschaft Graz im Einvernehmen mit dem Justizministerium eine Weisung, die Ermittlungen einzustellen.

Zur SPÖ-internen Debatte um eine vom neuen Vorsitzenden Andreas Babler gewünschten Mitbestimmung der Parteimitglieder zu wichtigen Fragen wie Statut, Koalitionsabkommen und Parteivorsitz mahnte Kaiser zu Vorsicht. "Jede Erweiterung sollte man sehr behutsam diskutieren und dann entscheiden", sagte er. Kaiser ist stellvertretender SPÖ-Bundesparteichef. (Walter Müller, 1.7.2023)