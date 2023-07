Wieder einmal ereignete sich ein folgenschwerer Unfall auf der anspruchsvollen Strecke in Spa. imago sportfotodienst

Spa-Francorchamps - Die Motorsportwelt trauert um den 18-jährigen Rennfahrer Dilano van't Hoff. Der Niederländer starb am Samstag bei einem Rennen der europäischen Nachwuchsserie Formula Regional auf der Grand-Prix-Strecke im belgischen Spa-Francorchamps bei einem schweren Unfall. Der Bolide von Van't Hoff wurde auf nasser Strecke und bei schlechter Sicht von einem anderen Rennwagen gerammt, nachdem er sich gedreht hatte.

2019 war auf dem Kurs in den Ardennen der damalige Formel-2-Pilot Anthoine Hubert tödlich verunglückt. Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich fast an der gleichen Stelle des anspruchsvollen Kurses.

"Dilano starb auf der Jagd nach der Verwirklichung seines Traums, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Gemeinsam mit der gesamten Motorsport-Community sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Lieben", twittere Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Der Internationale Automobilverband und das Formel-1-Team von Ferrari kondolierten rasch.

Auch im Formel-1-Fahrerlager in Spielberg verbreitete sich die traurige Nachricht schnell. Vor dem Sprint in der Nachwuchsserie Formel 2 gab es in der Steiermark eine Trauerminute der Teams und Fahrer. (APA, dpa, 1.7.2023)