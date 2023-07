Emotionen gehören zum Gaming dazu, auch auf dem Level Up. Fabian Stoffers, Level Up

Es regnet. Perfektes Nerd-Wetter am ersten Juli 2023. Anstatt die Konsole anzuwerfen, hat man an diesem Tag allerdings auch die Möglichkeit, auf das Level Up im Messezentrum Salzburg zu gehen, um dort mit Seinesgleichen die Gaming-Kultur zu feiern, Indie-Spiele aus Österreich und Deutschland anzuspielen, auf der riesigen Bühne E-Sports-Turniere zu beobachten oder aber sich für einen Job bei einer Medizintechnik-Firma oder dem Bundesheer zu bewerben.

Messe-Salzburg-Geschäftsführer Alexander Kribus hatte vor über drei Jahren die Idee, das Level Up zu starten. STANDARD, aam

Gespielt kann überall werden. Besucher freuen sich über zahlreiche Stationen, an denen selbst zum Joypad oder zur Maus gegriffen werden darf. STANDARD, aam

Employer Branding mit E-Sports

Anita Thallinger ist Marketing-Verantwortliche bei W&H. Die Firma mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Hauptsitz in Salzburg ist weltweit aktiv bei der Herstellung von Medizintechnikprodukten. Ihre Idee, einen Stand auf dem ersten Level Up vor drei Jahren zu organisieren, wurde sowohl von den Messe-Verantwortlichen als auch intern zunächst kopfschüttelnd kommentiert. "Keiner hat verstanden, was wir auf einer Gaming-Messe wollen," erklärt Thallinger in der lauten Messehalle dem STANDARD. Tatsächlich hatte sie die Idee geboren, interne E-Sport-Teams zu gründen und Gaming als Standbein für künftige Mitarbeiterinnen und bestehende Mitarbeiter aufzubauen. Employer Branding, wie man es in diesen Zeiten durchaus versuchen kann.

Als externe Berater heuerte man eine E-Sports-Agentur an, die Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite stehen, bei Trainings-Camps das passende Programm erstellt und generell als Draht zur Community dient. Die Kosten für Trainings sowie Ausstattung übernimmt die Firma, gespielt und geübt wird allerdings in der Freizeit, wie auch der 16-jährige Benjamin Hartmann erzählt, der seit ein paar Monaten als Lehrling bei dem Unternehmen arbeitet. Er sei überrascht gewesen von dem Angebot und auch wenn er davor eher Shooter gespielt hat – aktuell noch ein No-Go für Thallinger – habe er sich mit dem Sportspiel "Rocket League" schnell anfreunden können und freut sich deshalb schon auf sein erstes Turnier im neuen Trikot.

Morekats-Gründer Clemens Hausmann, W&H-Marketing-Chefin Anita Thallinger und Lehrling und E-Sport-Teammitglied Benjamin Hartmann. STANDARD, aam

Jagd nach den Digital Natives

Das Ziel ist klar. Im umkämpfen Jobmarkt um Digital Natives will man einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz haben und die jungen Menschen da abholen, wo sie greifbar sind: beispielsweise auf Games-Messen. Auch das Bundesheer muss sich zunehmend digitalisieren. Zwischen einem ausgestellten Truppentransporter und Bombenentschärfungsrobotern erzählt der stellvertretende Kommandant des IKT und Cybersicherheitszentrums, Oberst Christof Tatschl, dass man auch beim Bundesheer immer auf der Suche nach jungen Menschen sei, die mit ihrem Wissen die digitale Sicherheit im Land unterstützen können.

Man sei sich sehr wohl bewusst, dass Falschinformationen im Netz schnell eine "Gefahr für das Staatsgefüge" darstellen können. Angriffe auf den Cyberraum seien zu einer alltäglichen Bedrohung geworden, der man sich stellen müsse. Dazu sei man immer auf der Suche nach den richtigen Leuten – kreativen, innovativen Köpfen. Mit internen Trainings und marktkonformer Bezahlung würde man deshalb Chancen wie Gaming-Messen gerne wahrnehmen, um sich als potenzieller Arbeitgeber zu präsentieren.

Das Bundesheer ist bereits zum zweiten Mal Aussteller und will wiederkommen. STANDARD, aam

Nicht nur eine Jobmesse

Eine reine Jobmesse ist das Level Up freilich nicht. 30 Indie-Entwickler aus Österreich und Deutschland stellen ihre Projekte dem Publikum vor und freuen sich über direktes Feedback von Jung und Alt. Aber auch das Netzwerken zwischen den Spieleschöpfern sei ein enorm wichtiger Faktor, warum der Andrang so groß sei, erklärt Florian Jindra von der FH Salzburg. "Letztes Jahr waren es noch 24 Studios, wir werden jedes Jahr größer". Das hat auch damit zu tun, dass die Messe Salzburg den Platz kostenlos zur Verfügung stellt, sagt Jindra. Das sei einmalig im DACH-Raum.

Fairerweise muss man sagen, exklusiv für Indie-Entwickler ist der Bereich nicht. Renommierte Studios wie Mipumi, Rarebyte oder Stillalive Studios finden sich ebenfalls auf der Messe und zeigen ihre aktuellen Projekte. Daneben finden sich allerdings genauso Studenten-Projekte oder die ersten Games neu gegründeter Studios. Das Publikum zeigt sich dankbar. Die Stände sind fast durchgehend besetzt mit Leuten, die einmal Hand an die digitalen Abenteuer anlegen wollen.

Am Sonntag hat der heimische Entwickler-Verband PGDA auch noch eine Preisverleihung geplant, den Talent Award. Eine Jury hatte im Vorfeld die Möglichkeit, 12 Indie-Spiele auszuprobieren und nominierte drei für das Finale am Level Up. Der Sieger, der am Sonntag gekürt wird, gewinnt einen Stand auf der im August stattfindenden Games-Messe Gamescom in Köln.

Auf der Main-Stage werden die Finalspiele der E-Sport-Turniere ausgetragen. STANDARD, aam

Florian Jindra unterrichtet auf der FH Salzburg und ist durch mehrere Lehrgänge gut mit der Games-Branche in Österreich vernetzt. Er organisiert deshalb auch den Indie-Stand auf der Messe. STANDARD, aam

Finale im Stadion

Abschließend trifft der STANDARD noch Alexander Kribus, seines Zeichens Geschäftsführer der Messe und Initiator des Level Up. Der Mann, der als einziger an diesem Tag einen Anzug trägt, zeigt sich erfreut über den Andrang, den das Event auch im dritten Jahr verursacht. Man sei sich 2020 bewusst darüber gewesen, dass es sich im ersten Jahr um ein "Experiment" handeln würde und man darauf hoffen müsse, dass die Community die Idee gut findet. Zudem kam noch Corona, was den Event-Start nicht einfacher machte.

Kribus war davon überzeugt, dass man im Bereich Gaming und E-Sport etwas auf die Beine stellen könne, aber auch hier holte man sich Expertise von außen. Eine Agentur übernahm den Social-Media-Auftritt und stellte Verbindungen in die Community her. "Am Anfang kostet so etwas richtig viel Geld," erklärt der Geschäftsführer. Markenaufbau und natürlich die Überzeugungskraft, um Aussteller ohne Erfahrungswerte auf diesem Gebiet für das Event zu gewinnen.

Über die Jahre hätten Firmen allerdings sehr wohl erkannt, dass man Employer Branding oder Jobangebote gut über solch eine Messe spielen kann. Mit dem aktuellen Angebot aus E-Sport-Turnieren, Ausstellern, Indie-Games, Cosplay-Area und artverwandten Angeboten habe man eine gute "Balance" gefunden, die man auch in kommenden Jahren beibehalten möchte. Einen Traum hat Kribus allerdings. "Vielleicht gelingt es irgendwann, die Main-Stage für Turniere wieder in die Salzburg Arena zu bringen." Die "Kesselatmosphäre" mit gefüllten Rängen wäre noch ein zusätzlicher Gänsehautmoment für das Event.

Große Studios wie Mipumi und kleine Studenten-Teams füllen gemeinsam die Indie-Area auf der Messe. STANDARD, aam

Alle Jahre wieder

Am Sonntag darf noch einmal die große Messehalle besucht werden, wenn Cosplayer, E-Sportler und Familien gemeinsam an Pac-Man-Automaten, Merchandise-Shops und Indie-Game-Stationen vorbeischlürfen. Die Stimmung sei "sehr gut" in der Halle, betont Geschäftsführer Kribus und alle anderen Gesprächspartner an diesem Tag würden dem wohl nicht widersprechen. Sowohl W&H als auch das Bundesheer werden voraussichtlich auch 2024 wieder am Start sein, genau wie die FH Salzburg mit ihrem großen, bunten Indie-Stand. (Alexander Amon, 1.7.2023)