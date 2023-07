Seit Milliardär Elon Musk Twitter übernommen hat, läuft einiges neben dem Streben, die Plattform endlich profitabel zu machen, nicht mehr ganz rund. APA/AFP/OLIVIER DOULIERY

"Sorry, aber du hast das Zugriffslimit erreicht. Bitte warte einen Moment und versuche es erneut." Das mussten zahlreiche deutschsprachige Twitter-Userinnen und -User am Samstag das erste Mal lesen, als sie die Kurznachrichtenplattform besucht haben. Der Hintergrund: Twitter hat vorübergehende Lesebeschränkungen eingeführt, um gegen "extremes Ausmaß" von Datensammlungen und Systemmanipulationen vorzugehen. Das erklärte Twitter-Eigentümer Elon Musk in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform am Samstag.

Der deutsche Soziologe Oliver Nachtwey sieht die Neuerungen offenbar kritisch. "Wie man sein Unternehmen zerstört" schreibt er über einem Tweet mit Musks rezenten Ankündigungen.

Benutzerinnen und Benutzer sollen in Zukunft nur mehr eine beschränkte Anzahl an Beiträgen lesen können. Verifizierte Nutzer, also jene, die acht US-Dollar pro Monat für "Twitter Blue" bezahlen, sollen künftig pro Tag 6.000 Tweets lesen können, unverifizierte User (also solche, die nichts bezahlen) nur 600 Tweets pro Tag und kürzlich erstellte unverifizierte User nur 300 pro Tag.

Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass nun nur mehr registrierte Nutzerinnen und Nutzer überhaupt Inhalte auf Twitter ansehen werden können. (Red, Reuters, 1.7.2023)