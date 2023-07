Saxophonistin Lakecia Benjamin kommt ins Porgy. EPA

Können Festivals an Long Covid leiden? Beim Jazzfest Wien, das gerne in der Wiener Staatsoper residierte, könnte es der Fall sein. Rätselhafterweise findet der Event nun zum vierten Mal hintereinander – nicht statt. Das Argument? "Die Knappheit an potenziellen Sponsorpartnern setzt sich bedauerlicherweise auch für diesen Sommer fort", heißt es auf der Homepage kleinlaut.

Damit verfügt das Festival allerdings über ein seltsames Alleinstellungsmerkmal. Ob nun in Montreux, Nizza, Antibes oder in Rotterdam – in all diesen Städten erweisen sich mainstreamorientierte Jazzfestivals als höchst lebendig.

Auch wer in Wien weilt, bevor er vielleicht im August zum Jazzfestival Saalfelden fährt, verfügt über interessante Belege, dass hochkarätige Programme trotz suboptimaler ökonomischer Rahmenbedingungen realisierbar sind. Etwa im Porgy & Bess: Klubchef Christoph Huber merkt an, dass "das Porgy seit 2016 über keinen Hauptsponsor mehr verfügt, allerdings trotzdem weiter in gewohnter Qualität Konzerte veranstaltet." Wer sich das Juli-Programm näher zu Gemüte führt, entdeckt auch eine Art internationales Festival, das selbst mittlerweile eher im Verborgenen agierende exzentrische Musiker wie John Zorn begrüßt.

John Zorn kommt

Der US-Saxofonist und Advokat der postmodernen Stilmixtur hat sich seit Jahren konzertmäßig rargemacht und wurde zu einer Art Carlos Kleiber der Improvisationsszene. Unnahbar und wählerisch wie der große Dirigent also, wird Zorn im Porgy zweimal mit seinem New Masada Quartet eines der seltenen Europakonzerte geben (8. 7.).

Eine der gegenwärtig essenziellen Instrumentalkolleginnen Zorns wird ebenfalls im Porgy & Bess die Jazzfest-Wien-Lücke zu schließen helfen: Lakecia Benjamin, virtuose Improvisatorin in der Schule von John Coltrane, hat mit ihrem neuesten Album Phoenix politisches Engagement mit druckvollem Modern Jazz kombiniert. Sie reist klassisch – also im Quartett – an (19. 7.), während der subtile US-Pianist Fred Hersch im Trio mit Bassist Drew Gress und Drummer Joey Baron gastiert (5. 7.).

Jazzrock kommt

Auch deftiger Jazzrock ist zugegen: Er kommt von Musikern, die einst bei Trompetengrantler Miles Davis ihren Karrieren einen speziellen Schub verleihen konnten. Da wäre zunächst Saxofonist Bill Evans, der mit The Spy Killers groovt. Zum anderen spielt Gitarrist Mike Stern (15., 16. 7.), dessen jazzrockige, auch vom Bebop beeinflusste Stilistik auf dem Album We Want Miles zu hören ist, auf dem auch Bill Evans geigt.

So weit eine Auswahl aus dem "Porgy-Festival". Der Rest steht auf der Homepage, und ja: Über eine solche verfügt auch das Jazzfest Wien nach wie vor. Dort findet sich allerdings neben der Absage 2023 eine skurrile Aufforderung: "Bitte abonnieren Sie unseren Newsletter für aktuelle Neuigkeiten". (Ljubiša Tošić,2.7.2023)